Aziz 1. bölüm canlı izle! Show TV Aziz dizisi yeni bölüm tek parça izle!

Show TV'de bu akşam ekranlara merhaba diyen Aziz dizisinin ilk bölümünde neler yaşandığı merak ediliyor. Dizinin başrollerinde Murat Yıldırım, Damla Sönmez, Simay Barlas, Ahmet Mümtaz Taylan gibi önemli isimler yer alıyor. Bu kapsamda Aziz 1. bölüm canlı izle seçeneği izleyiciler tarafından merak ediliyor. Show TV Aziz dizisi yeni bölüm tek parça izle seçeneğini Show TV sitesinden bulabilirsiniz.

PAYİDAR AİLESİNİN HİKAYESİ

Antakya'nın en büyük ve tek halı üreticisi olan Payidar ailesinin oğlu Aziz Payidar (Murat Yıldırım) refah ve zenginlik içinde bir hayat sürdürmektedir. Fransız delegesi Mösyö Pierre'in (Fırat Tanış) oğlu Teğmen Andre'yi öldürmesiyle Aziz'in kaderi değişir; doğduğu toprakları, biricik aşkını kısacası sahip olduğu her şeyi geride bırakmak zorunda kalır.