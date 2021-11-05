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    • Televizyon
    • 05.11.2021 19:08
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    • 05.11.2021 19:08
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    Aziz 1. bölüm canlı izle! Show TV Aziz dizisi yeni bölüm tek parça izle!

    Show TV ekranlarında bu akşam yeni bir dizi başlıyor. Aziz dizisi ilk bölümüyle izleyicilerini ağırlayacak. Dizinin ilk bölümünde ailenin büyükleri; Galip, kardeşi Nigar Hala yanına sıralanan evin büyük oğlu Adem, kız kardeşi Maksude, Galip Bey’in müstakbel eşi Handan ve Handan'ın güzelliği ile nam salmış kızı Dilruba karakterleri dikkat çekecek. İzleyiciler Aziz 1. bölüm izle seçeneğini araştırıyor.

    Aziz 1. bölüm izle!

    Show TV'de bu akşam ekranlara merhaba diyen Aziz dizisinin ilk bölümünde neler yaşandığı merak ediliyor. Dizinin başrollerinde Murat Yıldırım, Damla Sönmez, Simay Barlas, Ahmet Mümtaz Taylan gibi önemli isimler yer alıyor. Bu kapsamda Aziz 1. bölüm canlı izle seçeneği izleyiciler tarafından merak ediliyor. Show TV Aziz dizisi yeni bölüm tek parça izle seçeneğini Show TV sitesinden bulabilirsiniz.

    PAYİDAR AİLESİNİN HİKAYESİ

    Antakya'nın en büyük ve tek halı üreticisi olan Payidar ailesinin oğlu Aziz Payidar (Murat Yıldırım) refah ve zenginlik içinde bir hayat sürdürmektedir. Fransız delegesi Mösyö Pierre'in (Fırat Tanış) oğlu Teğmen Andre'yi öldürmesiyle Aziz'in kaderi değişir; doğduğu toprakları, biricik aşkını kısacası sahip olduğu her şeyi geride bırakmak zorunda kalır.

    İki yıl sonra öldü zannedilirken geri dönüşü herkes için beklenmedik olur. Artık hiçbir şey eskisi gibi değildir. Aziz sahip olduğu her şeyi kaybetmekle kalmamış, Fransız işgali altındaki Antakya bıraktığından daha kötü bir hal almıştır. Üstelik ilk aşkı Dilruba (Damla Sönmez) da amcası Galip Payidar'ın (Ahmet Mümtaz Taylan) oğlu Adem (Güven Murat Akpınar) ile nişanlanmıştır.

    Her şeye sil baştan başlamak zorunda kalan Aziz, verdiği hayat mücadelesi ile küllerinden yeniden doğarken; basit bir köylü kızı olan Efnan'ın (Simay Barlas) beklenmedik bir şekilde hayatına girmesi ile duygusal anlamda da ikilemde kalacak, yaşadığı yoğun duygu karmaşası sonrasında zamanla hem kendini hem de gerçek aşkını bulacaktır.

        AZİZ OYUNCULARI

        Proje tasarımını Necati Şahin'in gerçekleştirdiği, yönetmen koltuğunda Recai Karagöz'ün oturduğu, senaryosunu Eda Tezcan'ın kaleme aldığı dizinin kadrosunda; Murat Yıldırım, Damla Sönmez, Simay Barlas, Ahmet Mümtaz Taylan, Fırat Tanış, Güven Murat Akpınar, Eren Hacısalihoğlu, Suzan Kardeş, Ayten Soykök, Elif Sönmez ve Füsun Demirel ve Meral Çetinkaya gibi güçlü oyuncular yer alırken onlara Cenan Çamyurdu, Baran Akbulut, Haydar Köyel, Berkay Akın, Mehmet Avdan, Özgür Onan, İmren Şengel gibi birbirinden değerli isimler de eşlik ediyor.

        Yapım: O3 Medya
        Yapımcı: Saner Ayar
        Yönetmen: Recai Karagöz
        Senaryo: Eda Tezcan
        Proje Tasarımcısı: Necati Şahin
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        Haberler Televizyon Aziz 1. bölüm canlı izle! Show TV Aziz dizisi yeni bölüm tek parça izle!
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