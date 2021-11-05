Netflix Peaky Blinders dizisinin yeni sezon tarihi belli oldu mu? Peaky Blinders 6. sezon ne zaman?

Chester, şehri bu yasa dışı örgütlerden temizlemek için yemin eder ve bunun üzerine daha önce görev yaptığı Belfast'tan kendi ekibini de getirip çalışmalara başlar. Winston Churchill ilk seride Andy Nyman, ikinci seride Richard McCabe tarafından canlandırılmıştır.

Peaky Blinders dizisi ilk olarak, 12 Eylül 2013 tarihinde başladı. Peaky Blinders gerçek bir çetenin kurgu hikayesi. İngiltere, Birmingham'da faaliyet gösteren çete kendi dönemine de damga vurmuştu. Hala Birmingham'da pek çok nokta kapalı ve yaptıkları da hala konuşulmaktadır.