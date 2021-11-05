Netflix Peaky Blinders dizisinin yeni sezon tarihi belli oldu mu? Peaky Blinders 6. sezon ne zaman?

Dizi ve film severler tarafından Peaky Blinders 6. sezon ne zaman? Sorusunun yanıtı sıklıkla araştırılıyor. Başrollerinde Cillian Murphy, Sam Neill ve Helen McCrory'nin yer aldığı ve Netflix'te yayınlanan 5 sezonu da ilgiyle izlenen, fenomen diziler arasında yer alan Peaky Blinders yeni sezon tarihi belli oldu mu? Özellikle dönem filmlerini severek izleyenler oldukça severek izleyecek. Peki Peaky Blinders yeni sezon tarihi belli oldu mu? İşte ilk kez izleyecek olanlar için filmin konusuna dair tüm bilgiler…
PEAKY BLİNDERS 6.SEZON NE ZAMAN YAYINLANACAK?
Netflix Peaky Blinders dizisinin çıkış tarihi henüz belli olmadı ancak çekimleri tamamlanırsa 2022 yılının ilk aylarında yeni sezonun çıkacağı tahmin ediliyor.
PEAKY BLINDERS KONUSU NEDİR?
1919 yılında İngiltere, Birmingham'daki bir suç çetesinin başında ne pahasına olursa olsun yükselmeyi kafasına koymuş, acımasız mafya babası Tommy Shelby vardır. Çete yaptıkları son soygunla Müfettiş Chester Campbell'in (Sam Neill tarafından canlandırılan) dikkatini çeker ve dönemin Dışişleri Bakanı Winston Churchill tarafından bu soygunu araştırmak üzere Birmingham'a gönderilir. Hedefinde çeteler, gangsterler, komünistler ve müşterek suçlular vardır.