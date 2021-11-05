Hikayesi tüm Türkiye’yi derinden etkilemişti! Kübra, annesiyle 21 yıl sonra Esra Erol’da yüzleşti

Giresun'da yaşayan Kübra Sarıkaya eşi Sezer'in eski sevgilisi Elif ile beraber olduğunu ve düğün yaptıklarını iddia ederek Esra Erol'dan yardım istemişti. 5 ay önce hamile eşi Kübra'yı bırakarak çocukluk aşkı Elif'le birliktelik yaşamaya başlayan Sezer Sarıkaya'nın evdeki eşyaları satarak; Elif'le kına ve düğün yaptığı ileri sürülmüştü.
Telefonla canlı yayına bağlanan Sezer Sarıkaya ise olaya ilişkin fotoğraflara rağmen kendisini, "Bütün bunlar iftira" sözleriyle savunmuştu.
Sezer'in rahatlığı ve pişkinliği ekran başındaki herkesi şaşırtırken Kübra'nın 6 yaşındayken annesi tarafından terk edildiği de ortaya çıkmıştı. Telefona bağlanan kadın, kızına sahip çıkmak istediğini dile getirse de; Kübra, annesini istemediğini söyleyerek destek talebini reddetmişti.