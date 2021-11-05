Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
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    • Televizyon
    • 05.11.2021 20:07
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    • 06.11.2021 01:35
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    Hikayesi tüm Türkiye’yi derinden etkilemişti! Kübra, annesiyle 21 yıl sonra Esra Erol’da yüzleşti

    Hafta içi her gün atv’de izleyici ile buluşan Esra Erol’da programına Kübra Hanım’ın hikayesi damga vurmuştu. 8 aylık hamile olan Kübra Sarıkaya, eşi Sezer’in eski sevgilisi Elif ile beraber olduğunu ve düğün yaptıklarını iddia ederek Esra Erol'dan yardım istemişti. Yaşadıklarıyla izleyicileri derinden etkileyen Kübra Hanım’ın 6 yaşındayken annesi tarafından terk edildiği de ortaya çıkmıştı. Kübra Hanım bugünkü canlı yayında annesi Belgin Hanım’la yüzleşti. Genç kadın, gözyaşları içinde annesi Belgin Hanım’a hesap sordu.

    Annesiyle 21 yıl sonra annesiyle Esra Erol’da yüzleşti!

    Giresun'da yaşayan Kübra Sarıkaya eşi Sezer'in eski sevgilisi Elif ile beraber olduğunu ve düğün yaptıklarını iddia ederek Esra Erol'dan yardım istemişti. 5 ay önce hamile eşi Kübra'yı bırakarak çocukluk aşkı Elif'le birliktelik yaşamaya başlayan Sezer Sarıkaya'nın evdeki eşyaları satarak; Elif'le kına ve düğün yaptığı ileri sürülmüştü.

    Telefonla canlı yayına bağlanan Sezer Sarıkaya ise olaya ilişkin fotoğraflara rağmen kendisini, "Bütün bunlar iftira" sözleriyle savunmuştu.

    Sezer'in rahatlığı ve pişkinliği ekran başındaki herkesi şaşırtırken Kübra'nın 6 yaşındayken annesi tarafından terk edildiği de ortaya çıkmıştı. Telefona bağlanan kadın, kızına sahip çıkmak istediğini dile getirse de; Kübra, annesini istemediğini söyleyerek destek talebini reddetmişti.

        CANLI YAYINDA ANNESİYLE YÜZLEŞTİ!
        Kübra Hanım, bugünkü canlı yayında 21 yıldır görmediği annesi Belgin Hanım ile yüzleşti. Annesine sarılmak istemeyen Kübra Hanım, gözyaşları içinde Belgin Hanım'a hesap sordu.

        Belgin Hanım, "Kübra yerden göğe haklı. Ben sahipsizdim, çok zorluk çektim. Onları, babalarına emanet ettim. Kimse kimsenin ne çektiğini bilemez. Sadece ben derdimi anlatayım, ister görüşsün benimle ister görüşmesin. Kübra'yı ekranda görünce Nefes alamadım" dedi.

        Kübra Hanım, bunun üzerine "21 yıl neredeydin? Nasıl nefes alıyordun? Ben sokaklarda kaldım, banklarda yattım. Benim elimden tutan yoktu" ifadelerini kullandı.

            Belgin Hanım, kızı Kübra'nın bilmediği çok şey olduğunu ve özel oldukları için programda açıklayamayacağını söyledi.

            Belgin Hanım, "Niye aramadın?" sorusuna da "O yaşla bu yaş arasında çok fark var. Aramadım çünkü yüzüm yoktu. Ben Kübra'nın evlendiğini gördüm, kimseye zarar vermek istemedim. Sosyal medya üzerinden kaynatasına ulaştım, 'Kızıma sahip çıkın, ben çıkamadım' dedim"

            Belgin Hanım, sözlerini şöyle sürdürdü: "Kimse dört dörtlük değil. Herkes hata yapar, ben hatamı kabul ediyorum. Eğer beni bağışlarsa benim kapım kızıma sonuna kadar açık" dedi.
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            Haberler Televizyon Hikayesi tüm Türkiye’yi derinden etkilemişti! Kübra, annesiyle 21 yıl sonra Esra Erol’da yüzleşti
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