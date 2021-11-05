Aziz, Kırmızı Oda, Kim Milyoner Olmak İster, Arka Sokaklar reyting birincisi kim? 5 Kasım 2021 reyting sonuçları! Zirvenin sahibi kim oldu?

5 Kasım reyting sonuçları televizyon izleyicileri tarafından merak edilip araştırılıyor. Bu akşam Show TV'de ilk bölümüyle Aziz dizisi yer aldı ve izleyiciler tarafından büyük ilgi gördü. Öte yandan Atv'de Kim Milyoner Olmak İster yarışması, Kanal D'de Arka Sokaklar, Trt1'de Kıbrıs Zafere Doğru, Tv8'de Kırmızı Oda dizisi ekranlara geldi. Bu bağlamda Total, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre zirvede hangi yapımın olduğu araştırılıyor. Peki, 5 Kasım reyting birincisi kim? 5 Kasım en çok izlenen yapım hangisi? Zirvenin sahibi kim? İşte tüm detaylar...