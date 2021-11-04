Osman Bey'in fethi reytingleri katladı! Son bölümüyle yine zirveye yerleşen Kuruluş Osman 70. yeni bölüm fragmanından bomba sahneler...

Osman Bey'in fethi reytingleri katladı! Atv ekranlarında yayınlanan 69. son bölümüyle yine zirveye yerleşen Kuruluş Osman 70. yeni bölüm fragmanı da yayınlandı, sahneler nefes kesti! Ekranların en çok izlenen dizisi 'Kuruluş Osman', Atv ekranında heyecanla izlenen 69'uncu bölümüyle reytinglerin ve sosyal medyanın zirvesinde yer aldı. #TürkeBaşkaldıranın etiketiyle sosyal medyada çok konuşulan 'Kuruluş Osman', Türkiye ve dünya gündeminde yer alırken, reytinglerde de rakipsizdi.
KURULUŞ OSMAN 69. SON BÖLÜM TEK PARÇA İZLE - TIKLA
'Kuruluş Osman' Tüm Kişiler'de %9,12 izlenme oranı ve 23,68 izlenme payı, 20+ABC1'de %9,81 izlenme oranı ve %23,90 izlenme payı elde ederek çarşamba gününün en çok izlenen yapımı oldu ve tüm diziler arasında sezonun en iyi açılışını yaptı.
Dizinin 69'uncu bölümde; Kayı Obası'na ile ticaret anlaşmalarını iptal ederek Osman Bey'i köşeye sıkıştıracağını düşünen bölge tekfurları, Bilecik Kalesi'ndeki toplantılarına davet ettikleri Osman Bey'in sürprizi karşısında neye uğradıklarını şaşırdı.
Tekfur Rogatus'un kervanına baskın yapan Osman Bey'in bu darbesi karşısında Papaz Gregor'u geri alabilmek ve Osman Bey'in elindeki kozu öğrenebilmek için tüm şartları zorlamaya karar veren Nikola, Kosses ve Rogatus, Şam'dan gelecek kervanın güvenliği hakkında endişeye düştü. Kervanı koruma görevini İnegöl Tekfuru Nikola üzerine aldı.