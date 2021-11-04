Osman Bey'in fethi reytingleri katladı! Son bölümüyle yine zirveye yerleşen Kuruluş Osman 70. yeni bölüm fragmanından bomba sahneler...

Osman Bey'in fethi reytingleri katladı! Atv ekranlarında yayınlanan 69. son bölümüyle yine zirveye yerleşen Kuruluş Osman 70. yeni bölüm fragmanı da yayınlandı, sahneler nefes kesti! Ekranların en çok izlenen dizisi 'Kuruluş Osman', Atv ekranında heyecanla izlenen 69'uncu bölümüyle reytinglerin ve sosyal medyanın zirvesinde yer aldı. #TürkeBaşkaldıranın etiketiyle sosyal medyada çok konuşulan 'Kuruluş Osman', Türkiye ve dünya gündeminde yer alırken, reytinglerde de rakipsizdi.

KURULUŞ OSMAN 69. SON BÖLÜM TEK PARÇA İZLE - TIKLA