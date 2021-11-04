Uyanış Büyük Selçuklu bitti mi, yayınlanmayacak mı? Alparslan Büyük Selçuklu dizisi ne zaman başlıyor? Oyuncu kadrosu…

Dizi severler Uyanış Büyük Selçuklu bitti mi? Sorusunun yanıtını sıklıkla araştırır oldu. TRT 1'de yayınlanan ve büyük bir ilgiyle izlenen Uyanış Büyük Selçuklu sezon finali yapmıştı ve yeni bölümlerinin başlamaması sevenlerini meraklandırdı. TRT 1'in yeni başlayacak olan kadrosunda Barış Arduç ve Fahriye Evcen'in de yer aldığı Alparslan Büyük Selçuklu dizisi ne zaman başlayacak? Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin oyuncu kadrosuyla ilgili bilgileri de haberimizin içeriğinde derledik.