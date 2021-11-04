Uyanış Büyük Selçuklu bitti mi, yayınlanmayacak mı? Alparslan Büyük Selçuklu dizisi ne zaman başlıyor? Oyuncu kadrosu…

Dizi severler Uyanış Büyük Selçuklu bitti mi? Sorusunun yanıtını sıklıkla araştırır oldu. TRT 1'de yayınlanan ve büyük bir ilgiyle izlenen Uyanış Büyük Selçuklu sezon finali yapmıştı ve yeni bölümlerinin başlamaması sevenlerini meraklandırdı. TRT 1'in yeni başlayacak olan kadrosunda Barış Arduç ve Fahriye Evcen'in de yer aldığı Alparslan Büyük Selçuklu dizisi ne zaman başlayacak? Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin oyuncu kadrosuyla ilgili bilgileri de haberimizin içeriğinde derledik.
UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU BİTTİ Mİ?
Uyanış Büyük Selçuklu bitti ve Alparslan Büyük Selçuklu adıyla ekranlara gelmeye başlayacak.
ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin yeni sezonu 8 Kasım'da başlayacak. Yayınlanan son fragmanda "Alparslan Büyük Selçuklu 8 Kasım Pazartesi günü başlayacak" açıklaması yer aldı.
ŞOKE EDEN BİR AYRILIK YAŞANDI!
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde yönetmen krizi çıktı. Yeni sezon ilk bölüm çekimlerini sürdüren dizide yönetmen M. Çağatay Tosun diziden ayrıldı.