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    • Televizyon
    • 05.11.2021 09:43
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    • 05.11.2021 09:43
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    Uyanış Büyük Selçuklu bitti mi, yayınlanmayacak mı? Alparslan Büyük Selçuklu dizisi ne zaman başlıyor? Oyuncu kadrosu…

    Uyanış Büyük Selçuklu bitti mi? Alparslan Büyük Selçuklu dizisi ne zaman başlayacak? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. TRT 1'de ilk sezonuyla yayınlanan ve çok sevilen Uyanış Büyük Selçuklu yeni sezon yayınlanmayacak mı? Yeni dizi Alparslan Büyük Selçuklu ile ilgili bilgiler de televizyonların dizi kuşağını yakından takip eden izleyiciler tarafından merakla araştırılmaya başlandı. İşte Alparslan Büyük Selçuklu oyuncuları...

    takvim.com.tr
    Uyanış Büyük Selçuklu bitti mi, yayınlanmayacak mı? Alparslan Büyük Selçuklu dizisi ne zaman başlıyor? Oyuncu kadrosu…

    Dizi severler Uyanış Büyük Selçuklu bitti mi? Sorusunun yanıtını sıklıkla araştırır oldu. TRT 1'de yayınlanan ve büyük bir ilgiyle izlenen Uyanış Büyük Selçuklu sezon finali yapmıştı ve yeni bölümlerinin başlamaması sevenlerini meraklandırdı. TRT 1'in yeni başlayacak olan kadrosunda Barış Arduç ve Fahriye Evcen'in de yer aldığı Alparslan Büyük Selçuklu dizisi ne zaman başlayacak? Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin oyuncu kadrosuyla ilgili bilgileri de haberimizin içeriğinde derledik.

    UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU BİTTİ Mİ?

    Uyanış Büyük Selçuklu bitti ve Alparslan Büyük Selçuklu adıyla ekranlara gelmeye başlayacak.

    ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU NE ZAMAN BAŞLIYOR?

    Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin yeni sezonu 8 Kasım'da başlayacak. Yayınlanan son fragmanda "Alparslan Büyük Selçuklu 8 Kasım Pazartesi günü başlayacak" açıklaması yer aldı.

    ŞOKE EDEN BİR AYRILIK YAŞANDI!

    Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde yönetmen krizi çıktı. Yeni sezon ilk bölüm çekimlerini sürdüren dizide yönetmen M. Çağatay Tosun diziden ayrıldı.

        SEVİLEN İSİM GERİ DÖNDÜ!

        Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin çekimlerine yönetmen değişikliği nedeniyle 2 gün ara verildi. Son olarak Sedat İnci yeniden ekibin başına geçti.

        Buğra Gülsoy, Hatice Şendil, Gürkan Uygun, Ekin Koç, Leyla Lydia Tuğutlu, İlker Kızmaz, Cemal Toktaş, Osman Sonant, Sevda Erginci, Murat Garipağaoğlu, Bülent Alkış, Çiğdem Selışık, Ali Gözüşirin, Leyla Feray, Serdar Kılıç, Volkan Keskin, Mehmet Bozdoğan, Ertuğrul Postoğlu, Nik Xhelilaj, Janbi Ceylan, Emre Erçil yeni sezonda kadroda olmayacak.

        HER ŞEY DEĞİŞTİ

        Bu yıl Uyanış Büyük Selçuklu adıyla boy gösteren dizinin kadrosu dahil her şeyi değişti. Mehmet Özgür hariç tüm kadro baştan aşağı değişiyor. Dizi, Türk tarihinin unutulmaz isimlerinden Sultan Alparslan'ın hayatını ve döneminde yaşanan tarihi gelişmeleri aktaracak. 2. sezonu heyecanla beklenen dizinin başrollerinde Barış Arduç ve Fahriye Evcen yer alıyor. İki tanıtımı yayınlanan dizide heyecan dorukta olacak.

        Temponun yüksek olacağı Alp Arslan'da kadroya Barış Arduç, Fahriye Evcen, Barış Bağcı, Erdinç Gülener, Ferit Kaya ve Esila Umut'tan sonra Gizem Karaca da dahil oldu. Ünlü oyuncuyla projenin yapım şirketi Akli Film anlaşma sağladı.

        YENİ TRANSFERLER

        Erdinç Gülener Alparslan'ın babası Çağrı Bey'e, Diriliş Ertuğrul'da Noyan karakteriyle çok sevilen Barış Bağcı ise amcası Tuğrul Bey'e hayat verecek.
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        Haberler Televizyon Uyanış Büyük Selçuklu bitti mi, yayınlanmayacak mı? Alparslan Büyük Selçuklu dizisi ne zaman başlıyor? Oyuncu kadrosu…
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