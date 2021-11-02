Masterchef Hasan Biltekin kimdir, kaç yaşında, nereli? Masterchef Hasan'ın sevgilisi Hülya kimdir? Masterchef Hasan evli mi?

TV8 ekranlarında yayınalanan Masterchef Türkiye 2021 yarışmasındaki iddialı isimler arasında yer alan Hasan Biltekin başarılı sunumuylarının yanı sıra özel hayatıyla da sık sık gündem oluyor. Geçtiğimiz yıl da yarışmaya katılan Biltekin ailevi sorunları nedeniyle yarışmaya veda etmişti. 2021 yılında yeni sezonda yeniden yarışmaya katılan başarılı şef adayı geçen sezonun şampiyonu Serhat Doğramacı'ya 'Benle yarışsaydı şampiyon olamazdı' sözleriyle meydan okumuştu. Peki Masterchef Hasan kimdir, kaç yaşında, nereli? Masterchef Hasan'ın sevgilisi Hülya kimdir? Masterchef Hasan evli mi?
MASTERCHEF HASAN BİLTEKİN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?
Masterchef yarışmacılarından Hasan Biltekin aslen Nevşehirlidir. 27 yaşında olan Biltekin 184 cm boyunda ve 78 kilodur.
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi ÜSET Meslek Yüksek Okulu mezunu olan yarışmacı liseden beri yemek sektöründe yer alıyor. Şu anda da Nevşehir Belediyesporun mutfak şefliğini yapıyor.
Bugüne kadar çok sayıda yemek yarışmasına katılan Biltekin'in madalyaları ile kupaları da bulunuyor.
MasterChef'e 2 kez katılan Biltekin, geçen sene 3 evet oyu almıştı ancak annesinin rahatsızlığı nedeniyle yarışmaya devam edememişti.
HASAN BİLTEKİN'İN SEVGİLİSİ HÜLYA KİMDİR?
Hülya Acar doktorluk mesleğini icra etmektedir.
Sosyal medyada takipçileri tarafından şarkıcı Murat Boz'a benzetilen Hasan Biltekin yıllar önce Emrah'ın Aşk ve mavi dizisinde rol aldı, figüranlık yapmış.
Geçtiğimiz günlerde annesini kayneden Hülya Acar duygularını instagram hesabından duyurmuştu.