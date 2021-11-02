Masterchef Hasan Biltekin kimdir, kaç yaşında, nereli? Masterchef Hasan'ın sevgilisi Hülya kimdir? Masterchef Hasan evli mi?

MASTERCHEF HASAN BİLTEKİN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Masterchef yarışmacılarından Hasan Biltekin aslen Nevşehirlidir. 27 yaşında olan Biltekin 184 cm boyunda ve 78 kilodur.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi ÜSET Meslek Yüksek Okulu mezunu olan yarışmacı liseden beri yemek sektöründe yer alıyor. Şu anda da Nevşehir Belediyesporun mutfak şefliğini yapıyor.

Bugüne kadar çok sayıda yemek yarışmasına katılan Biltekin'in madalyaları ile kupaları da bulunuyor.

MasterChef'e 2 kez katılan Biltekin, geçen sene 3 evet oyu almıştı ancak annesinin rahatsızlığı nedeniyle yarışmaya devam edememişti.