Fetih vakti! Kuruluş Osman 69. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: Aleme nizam, gönüllere huzur, küffara azap geliyor!

atv ekranındaki üçüncü sezonunda da reytinglerin zirvesinde yer alan ve izleyiciden büyük ilgi gören Kuruluş Osman'ın 69. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Osman Gazi'nin masaya yumruğunu vurduğu fragmanda fetih için hazırlıklara başlandığı görüldü.
Yeni bölüm öncesi heyecanı kat kat arttıran fragman sosyal medyaya damga vururken Kuruluş Osman 68. bölümde yaşananlar tekrar gündeme geldi. Peki Kuruluş Osman 68. bölümde neler yaşandı?
OSMAN BEY'İN HEDEFİ İTTİFAKI DAĞITMAK
Osman Bey'in kurduğu oyunla Papaz Gregor'u geri alması tekfurların büyük hayal kırıklığı yaşamasına neden olur. Bu gelişme üzerine, Tekfur Nikola, Tekfur Kosses ve Tekfur Rogatus, Papaz Gregor'u Osman Bey'in elinden alabilmek için birlikte hareket etme kararı alır.
Tekfurların ittifakını haber alan Osman Bey bu birliği adım adım dağıtmaya karar verir ve ilk hedef olarak Tekfur Rogatus'u seçer.