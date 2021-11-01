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    • Televizyon
    • 01.11.2021 23:01
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    • 01.11.2021 23:01
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    Fetih vakti! Kuruluş Osman 69. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: Aleme nizam, gönüllere huzur, küffara azap geliyor!

    Atv’nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman’ın 69. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Osman Gazi’nin masaya yumruğunu vurduğu fragmanda fetih için hazırlıklara başlandığı görüldü. Burak Özçivti’in canlandırdığı Osman Bey karakterinin “Aleme nizam, gönüllere huzur, küffara azap geliyor!” sözleri ise fragmana damga vururken yeni bölüm öncesi heyecanı kat kat arttırdı. İşte Kuruluş Osman 69. bölüm 2. fragmanı...

    Aleme nizam, gönüllere huzur, küffara azap geliyor!

    atv ekranındaki üçüncü sezonunda da reytinglerin zirvesinde yer alan ve izleyiciden büyük ilgi gören Kuruluş Osman'ın 69. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Osman Gazi'nin masaya yumruğunu vurduğu fragmanda fetih için hazırlıklara başlandığı görüldü.

    Yeni bölüm öncesi heyecanı kat kat arttıran fragman sosyal medyaya damga vururken Kuruluş Osman 68. bölümde yaşananlar tekrar gündeme geldi. Peki Kuruluş Osman 68. bölümde neler yaşandı?

    OSMAN BEY'İN HEDEFİ İTTİFAKI DAĞITMAK
    Osman Bey'in kurduğu oyunla Papaz Gregor'u geri alması tekfurların büyük hayal kırıklığı yaşamasına neden olur. Bu gelişme üzerine, Tekfur Nikola, Tekfur Kosses ve Tekfur Rogatus, Papaz Gregor'u Osman Bey'in elinden alabilmek için birlikte hareket etme kararı alır.

    Tekfurların ittifakını haber alan Osman Bey bu birliği adım adım dağıtmaya karar verir ve ilk hedef olarak Tekfur Rogatus'u seçer.

        İMPARATOR GREGOR'U İSTİYOR
        Bu sırada Tekfur Kosses, Bizans İmparatoru'ndan Papaz Gregor'un acilen yakalanıp kendisine gönderilmesini bildiren bir mesaj alır. Tekfur Kosses, imparatorun bu talebini Osman Bey'le paylaşarak Papaz Gregor'un kendisine teslim edilmesini ister.

        BALA HATUN'UN BEBEĞİNE NE OLACAK?
        Bala Hatun ve Malhun Hatun, Söğüt'ten obaya dönerken Katalanların pususuna düşer. Hatunlar kahramanca savaşırken, hamile olan Bala Hatun yaralanır.

        Saldırı haberi Kayı Obası'na ateş gibi düşerken, Bala Hatun kendisinden çok bebeği için endişelenir.
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            Haberler Televizyon Fetih vakti! Kuruluş Osman 69. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: Aleme nizam, gönüllere huzur, küffara azap geliyor!
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