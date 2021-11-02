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    • Magazin
    • 02.11.2021 18:04
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    • 02.11.2021 18:36
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    EDHO bu akşam var mı, neden başlamadı? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm, yeni sezon ne zaman? 2 Kasım Salı ATV yayın akışı!

    Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz fanatikleri dizi hakkında yeni gelişmeleri anbean takip ediyor. Geçtiğimiz hafta salı günü yayınlanması beklenen EDHO'nun 7. sezonu ekranlara gelmemişti. Sevenleri dizi hakkında son dakika açıklamaları takip ederken Oktay Kaynarca EDHO hakkında sosyal medyada dikkat çeken paylaşım yaptı. Dizide Hızır Çakırbeyli rolünü canlandıran Oktay Kaynarca, Instagram hesabından EDHO'ya veda ettiğini duyurmuştu. Ancak resmi açıklama gelmemesi üzerine kafalar karıştı. Bu gelişmelerin ardından dizinin yönetmeni Onur Tan'dan da açıklama geldi. Peki, Bu akşam Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz var mı? EDHO yeni bölüm ne zaman? Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz bugün neden yok? İşte dizi hakkında tüm merak edilenler ve 2 Kasım 2021 ATV yayın akışı!

    takvim.com.tr
    EDHO bu akşam var mı, neden başlamadı? 2 Kasım Salı ATV yayın akışı!

    EDHO sevenleri dört gözle yeni sezon hakkında yaşanan gelişmeleri sıkı bir şekilde takip ediyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz fanatikleri salı gününün gelmesiyle birlikte EDHO'nun ATV yayın akışında olup olmadığını merak edip araştırmaya başladı. Son olarak dizinin başrol oyuncucu Oktay Kaynarca tarafından EDHO hakkında sevenlerini üzecek paylaşım gelmişti. Ancak kanal tarafından herhangi bir resmi açıklama olmaması akıllarda soru işareti olarak kaldı. Son olarak dizinin yönetmeni Onur Tan'dan açıklama geldi. Peki, EDHO bu akşam var mı, neden yok? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm, yeni sezon ne zaman? İşte 2 Kasım Salı ATV yayın akışı!

    EDHO YENİ SEZON NE ZAMAN YAYINLANACAK?

    Oktay Kaynarca Instagram hesabı üzerinden dizinin devam etmeyeceğini duyursa da kanal tarafından henüz resmi bir açıklama gelmedi.

    Oktay Kaynarca Instagram paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

    "At sırtında dünyayı fethetmek kolaydır. Zor olan attan indiğinde fethettiğini yönetebilmektir" Cengiz Han....

    "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın değerli izleyicisine; yayına başladığımız ilk günden itibaren hiç eksilmeyen ilginize, sevginize, bizi ailenizden birileri olarak görmenize, sorgusuz sualsiz yüreklerinize kazırcasına sahiplenmenize, son ana kadar devam etmesi için beslediğiniz umutlarınıza sonsuz teşekkür ederim...

    Yedi yıl birlikte yol yürüdüğüm, birçok rekoru, başarıyı, mutluluğu, acıyı, sevinci birlikte yaşadığım 'EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ' ekibinin en büyüğünden en küçüğüne, emeği geçen bütün arkadaşlarıma; son dönem yaşanan bütün olumsuzluklara karşı duruş biçiminiz, etik tavrınız, iş disiplininiz ve yaşadıklarınıza rağmen sabrınız için yüreklerinizden öpüyorum.

    Ellerinize yüreklerinize sağlık. Bazen söz biter, yol biter, yolculuk biter ama her bitiş bir başlangıçtır. Hoşçakalın…"

    YÖNETMENDEN AÇIKLAMA

    Dizinin yönetmenliğini yapan Onur Tan da sosyal medyadan açıklama yaptı.

    'Şöyle afili bir veda bile edemedim... 7 yılın içinde kendi içimde biriken gözyaşlarımı bile dökemedim... çok ani ve zamansız ayrılıklar, sevdiklerimizin bu dünyadan göçleri bizlere ayrılık acısını çok zaman tattırdı... hiç mi biri bu ayrılık kadar zor olmadı, inanın hepsi çok zor oldu... Yeryüzünde bizi neler beklerse beklesin, insanoğlu doğdukça ve öldükçe, insanoğlu yaşadıkça, hak ve doğruluk denen şey de var olacaktır... Doğru başladığına inandığım, bu işin hakkını da 7 yıldır birlikte çalıştığım tüm iş ve ekip arkadaşlarımın emeklerine ve çabalarına sonsuz teşekkürlerimi sunarak, bizi seven, gönül veren, bizi eleştirirken bile seven, çok sevdiğinde yerlere göklere sığdıramayan izleyicilerimize de sonsuz minnet ve şükranlarımı sunabiliyorum ancak kendi adıma...

    EDHO neden yayınlanmadı? Oktay Kaynarca soruları yanıtladı

    Dünya döndükçe, ben yaşadıkça hep daha iyisini yapmaya gayret edeceğime söz veriyorum... Dilerim 200 bölüm boyunca tüm bu yazılan güzel eser başta olmak üzere, desteğini her zaman arkamda hissettiğim güzel ekibimize, can veren tüm aktör arkadaşlarımın hissiyatlarına ve başarılarına, ekran başında sevgiyle takipte kalan siz değerli izleyicilere layık olabilmişimdir...'

        2 KASIM ATV YAYIN AKIŞI

        08:00 Kahvaltı Haberleri
        10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
        13:00 ATV Gün Ortası
        14:00 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane
        16:20 Esra Erol'da
        19:00 ATV Ana Haber
        20:00 Greenland: Son Sığınak
        22:40 Kalp Yarası

        EDHO 199. SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

        Altıncı sezonun final bölümünde Hızır tarafından iyice köşeye sıkıştırılan her şeyin arkasındaki adam Savaş, Alparslan tarafından öldürüldü. Dizinin final sahnesinde Hızır tutuklandı ve ailenin yeni lideri İlyas Çakırbeyli oldu.

        EDHO'nun 199. bölümünde, Yaman Korkmaz, ailesiyle birlikte namlunun ucuna gelir. Hamdi Baba da Şahin Ağa'yı Savaş'ın elinden kurtardığı için büyük düşmanla karşı karşıya kalır.

        Savaş'a karşı masayı satmayan Yaman, Hızır Çakırbeyli için hayatını ortaya koymaya hazırdır. Kimsesiz Doğan'ın ölümü Çakırbeyli ailesini ve dostlarını yaralarken Savaş ve ekibinde zafer sarhoşluğuna sebep olur.

        Hızır Çakırbeyli ise deneyimiyle kartların yeniden dağıtılmasını sağlama amacındadır. Hızır Reis, bu uğurda kendi hayatını ortaya koyar Hızır Çakırbeyli'nin bu planında kilit isim ise Alpaslan Çakırbeyli'dir.

        Alpaslan Çakırbeyli Savaş'ın mekanına girerken amcası Hızır Çakırbeyli'nin hayatının pamuk ipliğine bağlı olduğunun bilincindedir. Bunu bilen Alpaslan elinden geleni yapar.

        İlyas Çakırbeyli ve Behzat Façalı, Rıdvan'ın oyuna dahil ettiği Savaş'ın yanına geçen Volkan ile Koray'ın peşindedir. Behzat Façalı ve Hızır Ali Çakırbeyli intikamlarına biraz daha yaklaşır.
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        Haberler Magazin EDHO bu akşam var mı, neden başlamadı? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm, yeni sezon ne zaman? 2 Kasım Salı ATV yayın akışı!
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