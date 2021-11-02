EDHO bu akşam var mı, neden başlamadı? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm, yeni sezon ne zaman? 2 Kasım Salı ATV yayın akışı!

EDHO sevenleri dört gözle yeni sezon hakkında yaşanan gelişmeleri sıkı bir şekilde takip ediyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz fanatikleri salı gününün gelmesiyle birlikte EDHO'nun ATV yayın akışında olup olmadığını merak edip araştırmaya başladı. Son olarak dizinin başrol oyuncucu Oktay Kaynarca tarafından EDHO hakkında sevenlerini üzecek paylaşım gelmişti. Ancak kanal tarafından herhangi bir resmi açıklama olmaması akıllarda soru işareti olarak kaldı. Son olarak dizinin yönetmeni Onur Tan'dan açıklama geldi. Peki, EDHO bu akşam var mı, neden yok? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm, yeni sezon ne zaman? İşte 2 Kasım Salı ATV yayın akışı!
EDHO YENİ SEZON NE ZAMAN YAYINLANACAK?
Oktay Kaynarca Instagram hesabı üzerinden dizinin devam etmeyeceğini duyursa da kanal tarafından henüz resmi bir açıklama gelmedi.
Oktay Kaynarca Instagram paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"At sırtında dünyayı fethetmek kolaydır. Zor olan attan indiğinde fethettiğini yönetebilmektir" Cengiz Han....
"Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın değerli izleyicisine; yayına başladığımız ilk günden itibaren hiç eksilmeyen ilginize, sevginize, bizi ailenizden birileri olarak görmenize, sorgusuz sualsiz yüreklerinize kazırcasına sahiplenmenize, son ana kadar devam etmesi için beslediğiniz umutlarınıza sonsuz teşekkür ederim...
Yedi yıl birlikte yol yürüdüğüm, birçok rekoru, başarıyı, mutluluğu, acıyı, sevinci birlikte yaşadığım 'EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ' ekibinin en büyüğünden en küçüğüne, emeği geçen bütün arkadaşlarıma; son dönem yaşanan bütün olumsuzluklara karşı duruş biçiminiz, etik tavrınız, iş disiplininiz ve yaşadıklarınıza rağmen sabrınız için yüreklerinizden öpüyorum.
Ellerinize yüreklerinize sağlık. Bazen söz biter, yol biter, yolculuk biter ama her bitiş bir başlangıçtır. Hoşçakalın…"
YÖNETMENDEN AÇIKLAMA
Dizinin yönetmenliğini yapan Onur Tan da sosyal medyadan açıklama yaptı.
'Şöyle afili bir veda bile edemedim... 7 yılın içinde kendi içimde biriken gözyaşlarımı bile dökemedim... çok ani ve zamansız ayrılıklar, sevdiklerimizin bu dünyadan göçleri bizlere ayrılık acısını çok zaman tattırdı... hiç mi biri bu ayrılık kadar zor olmadı, inanın hepsi çok zor oldu... Yeryüzünde bizi neler beklerse beklesin, insanoğlu doğdukça ve öldükçe, insanoğlu yaşadıkça, hak ve doğruluk denen şey de var olacaktır... Doğru başladığına inandığım, bu işin hakkını da 7 yıldır birlikte çalıştığım tüm iş ve ekip arkadaşlarımın emeklerine ve çabalarına sonsuz teşekkürlerimi sunarak, bizi seven, gönül veren, bizi eleştirirken bile seven, çok sevdiğinde yerlere göklere sığdıramayan izleyicilerimize de sonsuz minnet ve şükranlarımı sunabiliyorum ancak kendi adıma...
Dünya döndükçe, ben yaşadıkça hep daha iyisini yapmaya gayret edeceğime söz veriyorum... Dilerim 200 bölüm boyunca tüm bu yazılan güzel eser başta olmak üzere, desteğini her zaman arkamda hissettiğim güzel ekibimize, can veren tüm aktör arkadaşlarımın hissiyatlarına ve başarılarına, ekran başında sevgiyle takipte kalan siz değerli izleyicilere layık olabilmişimdir...'