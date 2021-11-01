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    • Televizyon
    • 01.11.2021 20:05
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    • 01.11.2021 20:05
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    Üç Kuruş 1. bölüm full izle! - 1 Kasım Show TV Üç Kuruş ilk bölüm kesintisiz - tek parça izle seçeneği!

    Merakla ve heyecanla beklenen Üç Kuruş dizisi bu akşam ilk bölümüyle izleyicilerin karşısına çıkıyor. Fragmanıyla heyecanın limitini aşan Üç Kuruş dizisi için Çukur'un yeni versiyonu şeklinde yorumlar yapılmıştı. Oyuncu kadrosunda, Uraz Kaygılaroğlu, Ekin Koç, Diren Polatoğulları, Nesrin Cavadzade gibi isimlerin yer aldığı Üç Kuruş dizisi Show TV ekranlarında heyecan ve aksiyon dolu sahneleriyle seyirciyi kendisine çekecek. Bu bağlamda dizinin meraklıları Üç Kuruş 1. bölüm izleme seçeneği hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İşte Üç Kuruş 1. bölüm full, tek parça izle seçeneği ile 1 Kasım Show TV Üç Kuruş ilk bölüm izle seçeneği haberimizde!

    takvim.com.tr
    Üç Kuruş 1. bölüm full izle! - 1 Kasım Show TV Üç Kuruş ilk bölüm kesintisiz - tek parça izle seçeneği!

    Akşam kuşağı izleyicilerinin merakla beklediği Üç Kuruş dizisi hakkında araştırmalar başladı. İlk bölümüyle ekranlara gelecek olan Üç Kuruş dizisi oyuncu kadrosunda Uraz Kaygılaroğlu, Ekin Koç, Diren Polatoğulları, Nesrin Cavadzade gibi isimler yer alıyor. Vatandaşlar arama motorlarında Üç Kuruş 1. bölüm izleme seçeneği hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İşte Üç Kuruş 1. bölüm full, tek parça izle seçeneği ile 1 Kasım Show TV Üç Kuruş ilk bölüm izle seçeneği haberimizde!

    ÜÇ KURUŞ DİZİSİ 1. BÖLÜM İZLEME SEÇENEKLERİ!

    İşte Üç Kuruş yeni bölüm canlı izle seçeneği;

    https://www.showtv.com.tr/canli-yayin

    ÜÇ KURUŞ 1. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | ÜÇ KURUŞ İLK BÖLÜM CANLI İZLE

    Kendine has karakterleri ve sert kurallarıyla renkli bir Roman mahallesi olan Çıngıraklı'nın "koruyucusu" konumundaki mafya lideri Kartal ile Organize Büro'nun gözü kara ve kural tanımaz komiseri Efe'nin arasındaki kovalamaca oyunu bir cinayet vakasıyla ters yüz olur.

    Emniyet güçlerinden ve suç dünyasındaki rakiplerinden aynı anda kaçmaya çalışan Kartal'ın yolu katille kesişir.

        OYUNCU KADROSU

        Uraz Kaygılaroğlu (Kartal)

        Ekin Koç (Efe)

        Diren Polatoğlulları (İrfan)

        Nesrin Cevadzade (Bahar)

        Aslıhan Malbora (Leyla)

        Nursel Köse (Neriman)

        Civan Canova (Oktay)

        Ercan Kesal (Halit)

        Mustafa Kırantepe (Ruşen)

        Uğur Yıldıran (Sesu)

        Umutcan Ütebay (Şahin)

        Damla Makar (Halide)

        Melissa Yıldırımer (Nesrin)

        Aytaç Uşun (Batuhan)

        Cenk Kangöz (Mesut)

        Alişan Uğur (Konyalı)

        Burak Altay (Bülent)

        Muttalip Müjdeci (Sahir)

        Asena Girişken (Perihan)

        Tuğçe Yolcu (Hazal)

        Aylin Engör (Neşe)

        Volkan Kıran (Kamil)
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        Haberler Televizyon Üç Kuruş 1. bölüm full izle! - 1 Kasım Show TV Üç Kuruş ilk bölüm kesintisiz - tek parça izle seçeneği!
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