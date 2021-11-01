Esra Erol’da zor anlar! “Ailemi de kocamı da karnımdaki bebeği de istemiyorum” dedi canlı yayında sinir krizi geçirdi

Atv ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programına başvuran Ümit Hanım, henüz 19 yaşında olan, yüzde 50 zihinsel engeli bulunan, evli ve 4.5 aylık hamile kızı Gülseren Apaydın'ın evine dönmesi için feryat etti. Apaydın'ın Ankara'da bir pavyona gittiğini iddia eden anne Esra Erol'dan kızını o müzikholden kurtarmak için yardım istedi. Esra Erol'un bulduğu Gülseren ise canlı yayına çıkıp çetenin eline düştüğünü belirterek yaşadıklarını anlattı.
CANLI YAYINDA ZOR ANLAR!
Gülseren, bugünkü canlı yayında ise zor anlar yaşadı. 4,5 aylık hamile olan yüzde 50 engelli Gülseren, "Ailemi de kocamı da karnımdaki bebeği de istemiyorum" diyerek canlı yayında fenalık geçirdi.
Gülseren, "Kocamdan boşansam bile eski evime dönmek istemiyorum. Üvey babam beni sürekli dövüyor. O beni hastanelik etmişti. Darp raporu almıştım. Sürekli kavga ve şiddet var. Şiddetin olduğu yerde kim durur Esra Hanım?" dedi.