Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
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    • Televizyon
    • 01.11.2021 19:54
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    • 01.11.2021 20:03
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    Esra Erol’da zor anlar! “Ailemi de kocamı da karnımdaki bebeği de istemiyorum” dedi canlı yayında sinir krizi geçirdi

    Atv ekranlarında yayınlanan Esra Erol’da programına başvuran Ümit Hanım, yüzde 50 zihinsel engeli bulunan, evli ve 4.5 aylık hamile kızı Gülseren Apaydın’ın eve dönmesi için Esra Erol ve ekibinden yardım istemişti. Canlı yayına katılan Gülseren, anlattıklarıyla herkesi şoke etmişti. Genç kadın, bugünkü canlı yayında “Ailemin de eşimin de yanına dönmek istemiyorum” diyerek isyan etti. Canlı yayın sırasında sinir krizi geçiren Gülseren, eşi Murat’la da canlı yayında yüzleşti. İşte detaylar...

    Canlı yayında sinir krizi geçirdi!

    Atv ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programına başvuran Ümit Hanım, henüz 19 yaşında olan, yüzde 50 zihinsel engeli bulunan, evli ve 4.5 aylık hamile kızı Gülseren Apaydın'ın evine dönmesi için feryat etti. Apaydın'ın Ankara'da bir pavyona gittiğini iddia eden anne Esra Erol'dan kızını o müzikholden kurtarmak için yardım istedi. Esra Erol'un bulduğu Gülseren ise canlı yayına çıkıp çetenin eline düştüğünü belirterek yaşadıklarını anlattı.

    CANLI YAYINDA ZOR ANLAR!
    Gülseren, bugünkü canlı yayında ise zor anlar yaşadı. 4,5 aylık hamile olan yüzde 50 engelli Gülseren, "Ailemi de kocamı da karnımdaki bebeği de istemiyorum" diyerek canlı yayında fenalık geçirdi.

    Gülseren, "Kocamdan boşansam bile eski evime dönmek istemiyorum. Üvey babam beni sürekli dövüyor. O beni hastanelik etmişti. Darp raporu almıştım. Sürekli kavga ve şiddet var. Şiddetin olduğu yerde kim durur Esra Hanım?" dedi.

        Esra Erol ise Gülseren'e, "Çok haklısın. Kadın sığınma evinde kalmak ister misin?" diye sordu. Gülseren, kadın sığınma evine gitmek istemediğini belirtirken araya annesi Ümit Aslan girdi.

        Anne, kızının uyuşturucu madde kullandığını ve tedavi olmasını istediğini açıkladı. Ümit Hanım'ın kendisi için sarf ettiği "Aldığı maddeden dolayı beni dinlemiyor" sözleri üzerine çileden çıkan Gülseren, canlı yayında sinir krizi geçirdi.

        EŞİ CANLI YAYINA BAĞLANDI!
        Gülseren'in eşi Murat ise canlı yayına telefonla bağlanarak, "Gülseren benim boynumu tüm Türkiye'nin karşısında yere eğdirdi" dedi.

            NE OLMUŞTU?
            Esra Erol ve ekibi, pavyonda çalıştığı öğrenilen Gülseren Apaydın'ı buldu. Canlı yayına çıkan Gülseren, "Çetenin eline düştüm" diyerek yaşadıklarını anlattı. Konuşurken gözyaşlarına boğulan Gülseren, "Ben ailemi istemiyorum, eşimi de istemiyorum, boşanmak istiyorum. Her şey eşimin yüzünden oldu zaten. Beni sürekli dövdü, şiddetten kaçtım" dedi.

            Heval ve Zübeyde adından iki arkadaşının yanına giden Gülseren, "İlk olarak Zübeyde ike tanıştım, sonra Heval ile tanıştık. Çeteye düştüm. Boza diye biri var, bunlar çete. Biz bunların yanında kalmak zorunda kaldık, gidebileceğimiz bir yer yoktu. Bunlar hırsızlık yapıyor, yasaklı maddeler kullanıp satıyorlar" dedi.
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            Haberler Televizyon Esra Erol’da zor anlar! “Ailemi de kocamı da karnımdaki bebeği de istemiyorum” dedi canlı yayında sinir krizi geçirdi
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