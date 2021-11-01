Esra Erol’da zor anlar! “Ailemi de kocamı da karnımdaki bebeği de istemiyorum” dedi canlı yayında sinir krizi geçirdi

Heval ve Zübeyde adından iki arkadaşının yanına giden Gülseren, "İlk olarak Zübeyde ike tanıştım, sonra Heval ile tanıştık. Çeteye düştüm. Boza diye biri var, bunlar çete. Biz bunların yanında kalmak zorunda kaldık, gidebileceğimiz bir yer yoktu. Bunlar hırsızlık yapıyor, yasaklı maddeler kullanıp satıyorlar" dedi.