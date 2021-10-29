ATV Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 7. yeni sezon hangi tarihte yayınlanacak? EDHO ne zaman başlayacak? EDHO fragman...

Dizi severler EDHO ne zaman başlayacak? Sorusunun yanıtını gündemde yoğun bir şekilde araştırıyor. ATV'de Salı akşamları 6 sezondur yayınlanan ve izlenme rekorları kıran Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yeni sezonu için heyecanlı bekleyiş sürüyor. 26 Ekim Salı akşamı yayınlanması beklenen dizi yayın akışından kaldırılınca izleyicileri oldukça meraklandırdı. Peki yeni tarih açıklaması geldi mi? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 7. yeni sezon hangi tarihte yayınlanacak? ATV'nin fenomen dizisi EDHO'nun yeni sezon kadrosuna hangi oyuncular katıldı? İşte tüm bilgiler…
EDHO NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
26 Ekim 2021'de Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin 7. Sezon ilk bölümünü izlemek için TV karşısına geçenler dizi yerine "Baba Parası" filmiyle karşı karşıya geldi. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz için yeni tarih ise henüz açıklanmadı.
EDHO SEZON FİNALİNDE NELER YAŞANDI?
Yaman Korkmaz ve ailesi bu kez namlunun ucundadır. Şahin Ağa'yı Savaş'ın elinden kurtardığı için artık hedef haline gelen Hamdi Korkmaz ve ailesi bu kez büyük düşmanla yüz yüze gelir. Savaş'a karşı masayı satmayan Yaman Korkmaz ise müttefiki Hızır Çakırbeyli'nin hayatı için canını ortaya koymaya hazırdır. Kimsesiz Doğan'ın ölümü Çakırbeyli ailesi ve dostlarında şok etkisi yaratırken Savaş ve ekibinde zafer sarhoşluğu yapar. Verdiği savaşta sona yaklaştığını bilecek kadar tecrübeli olan Hızır Çakırbeyli, kartların yeniden dağıtılması için kendi hayatını ortaya koyar. Hızır Çakırbeyli'nin kendisini ortaya koyarak kurduğu planın kilit ismi ise yeğeni Alpaslan Çakırbeyli olur. Savaş'ın mekânına girmek için plan yapan Alpaslan Çakırbeyli, amcası Hızır Çakırbeyli'nin hayatının pamuk ipliğine bağlı olduğunu bilerek elinden geleni yapar. İlyas Çakırbeyli ve Behzat Façalı ise Rıdvan'ı ortada bırakarak Savaş'ın yanına geçen Volkan ve Koray'ın peşine düşer. Behzat Façalı ve Hızır Ali Çakırbeyli ise intikamlarına bir adım daha yaklaşır.