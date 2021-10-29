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    • Televizyon
    • 29.10.2021 17:59
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    • 29.10.2021 17:59
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    Kırmızı Oda 49. bölüm canlı izle! TV8 Kırmızı Oda son bölüm izle

    TV8 ekranlarında cuma günü izleyicisiyle buluşan Kırmızı Oda'da bu hafta yine heyecan dolu gelişmeler yaşanacak. Son bölümde Doktor Hanım Rezzan'ın anlattıklarıyla Afet'in intiharında Nevin'den şüphelenmekte haklı olduğunu anlamıştı. Yeni bölümü izlemek isteyen izleyiciler Kırmızı Oda 49. bölüm canlı izle seçeneği araştırılıyor. İşte TV8 Kırmızı Oda son bölüm izle

    Kırmızı Oda 49. bölüm izle!

    Seyircilerin cuma akşamı heyecanla takip ettiği Kırmızı Oda dizisi bu akşam saat 20.00'de ekranlarda olacak. Son bölümde geçmişte yaşadıklarıyla hem Doktor Hanım'ın hem de izleyicinin yüreğini burkan Rezzan ilk ziyaretine göre ise kendini daha net ifade etmeye başlamıştı. İzleyiciler şimdi Kırmızı Oda 49. bölüm canlı izle ekranını araştırıyor.

    DERYA'NIN İÇSEL SORGULARI

    Doktor Hanım Rezzan'ın anlattıklarıyla Afet'in intiharında Nevin'den şüphelenmekte haklı olduğunu anlar. Geçmişte yaşadıklarıyla hem Doktor Hanım'ın hem de izleyicinin yüreğini burkan Rezzan ilk ziyaretine göre ise kendini daha net ifade etmeye başlamıştır. Doktor Hanım Rezzan'ı korumak adına güç de olsa babasına Nevin'in Afet'e yaşattıklarından ve aslında kendisinin de hasta olmasından bahseder…

    Zekiye kulaklarında bir duyma problemi yaşamaya başlamıştır. Kliniğe gelişinde ise Tuna'nın komşularının oğlu ile tanışmasına şahit olur ve zaten Tuna'nın evlenmesini istediği için bu durum çok hoşuna gider. Zekiye kızının ise görüştüğü kişilerden hoşnut değildir, onun zor durumda kalmasına dair endişelerini anlatır.

    Derya Doktor Hanım'a Musa ile arasındaki ilişkiden bahseder ve kendine dair vicdani sorularını ona yansıtarak yöneltir. Derya'nın annesine benzemekten korktuğunu sezen Doktor Hanım onu kendi gerçeği ve vicdani ile yumuşakça yüzleştirmeye çalışır.
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