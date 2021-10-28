Aşk 101 yeni sezon tarihi ve oyuncuları belli oldu mu? Aşk 101 3. sezon ne zaman başlıyor?

Geçtiğimiz ayın son gününde Netflix platformunda 2. sezonuyla izleyici karşısına çıkan Aşk 101'de 3. sezon heyecanı başladı. 2. sezon bölümlerini yakın zamanda izleyen seyirciler 3. sezon tarihinin belli olup olmadığına dair yapılacak açıklamaya odaklandı. Peki, Aşk 101 3. sezon ne zaman başlıyor? Aşk 101 yeni sezon tarihi ve oyuncuları belli oldu mu? İşte merak edilenler...

AŞK 101 3. SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Aşk 101 3. sezonla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Aşk 101 3. sezonla ilgili bir açıklama geldiğinde haberimizde yer alacaktır.