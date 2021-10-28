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    • Televizyon
    • 29.10.2021 09:50
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    • 29.10.2021 09:51
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    Aşk 101 yeni sezon tarihi ve oyuncuları belli oldu mu? Aşk 101 3. sezon ne zaman başlıyor?

    30 Eylül'de 2. sezonuyla dijital platform Netflix'te izleyici karşısına çıkan Aşk 101 dizisinin 3. sezon tarihi araştırılmaya başlandı. Başrollerinde Pınar Deniz, Kubilay Aka ve Mert Yazıcıoğlu'nun yer aldığı dizinin 2. sezonunda da heyecan dolu gelişmeler yaşandı. İzleyiciler şimdi 3. sezon tarihiyle ilgili yapılacak açıklamayı bekliyor. Peki, Aşk 101 3. sezon ne zaman başlıyor? Aşk 101 yeni sezon tarihi ve oyuncuları netleşti mi? İşte bilgiler...

    Aşk 101 3. sezon ne zaman başlıyor?

    Geçtiğimiz ayın son gününde Netflix platformunda 2. sezonuyla izleyici karşısına çıkan Aşk 101'de 3. sezon heyecanı başladı. 2. sezon bölümlerini yakın zamanda izleyen seyirciler 3. sezon tarihinin belli olup olmadığına dair yapılacak açıklamaya odaklandı. Peki, Aşk 101 3. sezon ne zaman başlıyor? Aşk 101 yeni sezon tarihi ve oyuncuları belli oldu mu? İşte merak edilenler...

    AŞK 101 3. SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

    Aşk 101 3. sezonla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Aşk 101 3. sezonla ilgili bir açıklama geldiğinde haberimizde yer alacaktır.

    1. bölüm: Burcu ile Kemal'in ilişkisinde kara bulutlar dolaşmaktadır. Necdet'in çevirdiği dolaba öfkelenen Işık, ondan intikam almaya kararlıdır.

    2. bölüm: Necdet'i koltuğundan etmek için plan yapan grup, Elif'ten yardım ister ve müdürlük görevine adaylığını koyması için Refik'i gaza getirir.

    3. bölüm: Osman'a deli gibi âşık olan Elif, hayal kırıklığı yaşar. Kerem, grafikerlik hayalinin peşinden gitmesi için Eda'yı teşvik eder. Kemal, Sinan'ı kanatları altına alır.

    4. bölüm: Umutları tükenen Işık, arkadaşlarıyla yollarını ayırır. Elif ise onun fikrini değiştirmeye çalışır. Kerem çok zor bir karar verir.

        5. bölüm: Ailesinin Eda için yaptığı planları duyan Kerem duruma müdahale eder. Osman'ın Necdet'i alt etmek için yeni bir planı vardır. Elif, kalbinin sesini dinlemeye karar verir.

        6. bölüm: Kerem ve Eda kendilerini bir çıkmazda bulur. Necdet, Osman'ın tuzağına düşer. Ailesinin baskılarına daha fazla dayanamayan Elif dizginleri eline alır.

        7. bölüm: Grup kendi yöntemleriyle sınava hazırlanır. Resitalde sahne alan Elif herkesi şaşırtır. Hakkında soruşturma açılan Necdet paçayı kurtarmak için suçu bir başkasına atar.

        8. bölüm: Okul büyük bir isyana sahne olur. Üniversite sınav sonuçları sürprizleri beraberinde getirir. 20 yıl sonrasında ise yalıda geçmişten gelecek misafirler beklenmektedir.
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        Haberler Televizyon Aşk 101 yeni sezon tarihi ve oyuncuları belli oldu mu? Aşk 101 3. sezon ne zaman başlıyor?
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