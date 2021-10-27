Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Televizyon
    • 27.10.2021 23:55
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 27.10.2021 23:55
    ABONE OL

    Kuruluş Osman’da nefesler tutuldu! Osman Bey öyle bir oyun kurdu ki! Tekfur Rogatus’un gerçek yüzünü ortaya çıkardı

    Yayınlandığı ilk gündem bu yana ilgiyle takip edilen, atv’nin sevilen dizisi Kuruluş Osman’ın 68. bölümü milyonları ekran başına kilitledi. ‘Türk’ün Hayali’ etiketiyle de sosyal medyaya damga vuran ‘Kuruluş Osman’ın 68’inci bölümünde tekfurların birliğini dağıtmak için zekice bir oyun kuran Osman Bey, Papaz Gregor’a Tekfur Rogatus’un asıl yüzünü gösterdi! İşte detaylar...

    Osman Bey, Tekfur Rogatus’un gerçek yüzünü ortaya çıkardı!

    Papaz Gregor'la görüşerek Tekfur Rogatus'un asıl olarak kutsal emanetin peşinde olduğunu söyleyen Osman Bey, bu iddiasını ispatlamak için zekice bir oyun kurdu. Papaz Gregor'u Söğüt'e gönderip Tekfur Rogatus'a ulaşmasını sağlayan Osman Bey, Gregor'un obadan ayrılmasına izin verdi ve tekfurla buluşmasını sağladı.

    Askerleriyle birlikte obadan kaçtığını düşündüğü Papaz Gregor'u teslim almak için belirlenen buluşma yerine giden Tekfur Rogatus, Osman Bey'in tuzağına düştüğünden habersizdi. Papaz Gregor'u "Dostum Gregor! Tekrar kavuştuğumuza sevindim!" sözleriyle karşılayan Tekfur Rogatus, "Neden geri döndün Gregor? Osman'da unuttuğun bu değerli şey nedir? Derinin altında saklayacak kadar önemli olan nedir? Bana daha fazla yalan söyleme! Nerede?" diyerek papazı sorguya çekti.

    Papaz Gregor, Tekfur Rogatus'un gerçek yüzünü görünce büyük bir şaşkınlık yaşadı. Tam bu sırada Osman Bey alpleri ortaya çıkarak Gregor'u kurtardı. Osman Bey, Papaz Gregor'a "Dediğimin doğruluğunu görmüş oldun Papaz Efendi! Ne bu Rogatus'un ne de diğerlerinin gözünde senin canının ehemmiyeti yok!" dedi.

        Tuzağa düştüğünü anlayan Tekfur Rogatus, hançerini Papaz Gregor'un boğazına dayadı.

        Osman Bey "Sakın ola Rogatus! Pusatını indir. Kendi canınında mı ehemmiyeti yok? Buradan sağ çıkamazsın! Gregor'u bırakasın!" diyerek tekfuru uyardı.

        Kaybettiğini anlayan Tekfur Rogatus, çaresiz askerlerine çekilme emri verdi. Büyük hayal kırıklığı yaşayan Papaz Gregor ise "Bir tek sana güvenmiştim Rogatus!" demekle yetindi.
            Bakan Akar ABD’li mevkidaşı ile görüştü
            Haberler Televizyon Kuruluş Osman’da nefesler tutuldu! Osman Bey öyle bir oyun kurdu ki! Tekfur Rogatus’un gerçek yüzünü ortaya çıkardı
                SON DAKİKA