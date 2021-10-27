Kuruluş Osman’da nefesler tutuldu! Osman Bey öyle bir oyun kurdu ki! Tekfur Rogatus’un gerçek yüzünü ortaya çıkardı

Askerleriyle birlikte obadan kaçtığını düşündüğü Papaz Gregor'u teslim almak için belirlenen buluşma yerine giden Tekfur Rogatus, Osman Bey'in tuzağına düştüğünden habersizdi. Papaz Gregor'u "Dostum Gregor! Tekrar kavuştuğumuza sevindim!" sözleriyle karşılayan Tekfur Rogatus, "Neden geri döndün Gregor? Osman'da unuttuğun bu değerli şey nedir? Derinin altında saklayacak kadar önemli olan nedir? Bana daha fazla yalan söyleme! Nerede?" diyerek papazı sorguya çekti.