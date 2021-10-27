Kuruluş Osman’da nefesler tutuldu! Osman Bey öyle bir oyun kurdu ki! Tekfur Rogatus’un gerçek yüzünü ortaya çıkardı

Papaz Gregor'la görüşerek Tekfur Rogatus'un asıl olarak kutsal emanetin peşinde olduğunu söyleyen Osman Bey, bu iddiasını ispatlamak için zekice bir oyun kurdu. Papaz Gregor'u Söğüt'e gönderip Tekfur Rogatus'a ulaşmasını sağlayan Osman Bey, Gregor'un obadan ayrılmasına izin verdi ve tekfurla buluşmasını sağladı.
Askerleriyle birlikte obadan kaçtığını düşündüğü Papaz Gregor'u teslim almak için belirlenen buluşma yerine giden Tekfur Rogatus, Osman Bey'in tuzağına düştüğünden habersizdi. Papaz Gregor'u "Dostum Gregor! Tekrar kavuştuğumuza sevindim!" sözleriyle karşılayan Tekfur Rogatus, "Neden geri döndün Gregor? Osman'da unuttuğun bu değerli şey nedir? Derinin altında saklayacak kadar önemli olan nedir? Bana daha fazla yalan söyleme! Nerede?" diyerek papazı sorguya çekti.
Papaz Gregor, Tekfur Rogatus'un gerçek yüzünü görünce büyük bir şaşkınlık yaşadı. Tam bu sırada Osman Bey alpleri ortaya çıkarak Gregor'u kurtardı. Osman Bey, Papaz Gregor'a "Dediğimin doğruluğunu görmüş oldun Papaz Efendi! Ne bu Rogatus'un ne de diğerlerinin gözünde senin canının ehemmiyeti yok!" dedi.