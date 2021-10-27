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Vav TV Canlı Yayın
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    • Televizyon
    • 27.10.2021 19:48
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    • 27.10.2021 20:02
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    Sözleriyle Esra Erol’u çileden çıkarmıştı! Oğlunu eşinden ayırmak isteyen kaynana dünürüyle yüzleşti canlı yayında ortalık karıştı

    Hafta içi her gün ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programına Hatice Uzun damga vurdu. Oğlunu gelininden ayırmak isteyen Hatice Hanım, önceki gün yayınlanan bölümde "Oğlumu ben doğurdum, o benim" sözleriyle Esra Erol dahil izleyen herkesi çileden çıkarmıştı. Hatice Hanım, bugün ise dünürüyle yüzleşti. Dünürlerin birbirine girdiği canlı yayında tansiyon bir anda yükseldi. İşte detaylar...

    Sözleriyle Esra Erol’u çileden çıkarmıştı! Oğlunu eşinden ayırmak isteyen kaynana dünürüyle yüzleşti canlı yayında ortalık karıştı

    Hatice Uzun, kendi rızası dışında evlilik yapan oğlu Emrullah Uzun ve gelini Sedanur Uzun ile Esra Erol'da programının dün yayınlanan bölümünde karşı karşıya geldi.

    Hatice Hanım'ın tüm ısrarlara rağmen oğluyla barışmaması ve onu karısından ayıracağını söylemesi büyük tepki çekti. Esra Erol, Hatice Hanım'a oğlunu kendi haline bırakmasını, bunun daha doğru bir yöntem olduğunu ifade etti.

    Bunun üzerine Hatice Hanım, Esra Erol'a "Oğlumu ben doğurdum, o benim!" yanıtını verdi. Hatice Hanım'ın bu sözleri karşısında sakinliğini koruyamayan Esra Erol "Doğurdun bitti. Bizim çocuklarımız değil bunlar! Biz onları dünyaya getirdikten sonra artık bireyler" diyerek sitem etti.

    "ONLAR ARTIK BENİM DEĞİLLER"
    Esra Erol sözlerine şöyle devam etti: "2 tane evladım var. Allah güzel günlerini nasip etsin. Doğurdum, sorumluluklarımı anne olarak yerine getiriyorum. İyi yetiştiriyorum, eğitmeye çalışıyorum, değer yargıları öğretiyorum ama o çocuklar artık benim değil. Ben sadece bu toplumda iyi bir insan olmaları için elinden geleni yapan bir anneyim. Sadece sorumluyum. Onlar artık benim değiller. Onların kendi hayatları. Bırakın şu çocukları ya!" Başarılı sunucunun sözleri seyircisinden alkış topladı.

        DÜNÜRLER CANLI YAYINDA YÜZLEŞTİ
        Hatice Hanım, bugünkü canlı yayında ise dünürü İlkay Hanım ile yüzleşti. İlkay Hanım, "Oğluna kız arıyordu. 'Hatice abla, uzaklarda arama benim kızımı gel iste' dedim. 17 yıldır tanıdığım için böyle söyledim" şeklinde konuştu.

        İlkay Hanım, Hatice Hanım'ın kendi kızını neden kabul etmediğini sorup kızının altın çalma olayı ile ilgili konuştu.

        Konu hakkında detaylı bilgi olmadığını dile getiren İlkay Hanım, "Aldıysan verelim, bu işin sonu kötüye gider diye kızımı uyardım. Bana altınların sahte olduğunu söyledi" dedi.

            Sedanur'un zararını karşılamadıklarını dile getiren İlkay Hanım, "Hatice ablaya sen ödemek zorunda değilsin dedim. Bu altınlar yüzünden aralarını bozmaya çalıştı. Kızımı tarlaya götürüp dövmüş" dedi.

            Birbirlerini karşılıklı olarak yalanlayan iki dünür, programın ilerleyen dakikalarında birbirine girdi.

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