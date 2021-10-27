Sözleriyle Esra Erol’u çileden çıkarmıştı! Oğlunu eşinden ayırmak isteyen kaynana dünürüyle yüzleşti canlı yayında ortalık karıştı

Hatice Uzun, kendi rızası dışında evlilik yapan oğlu Emrullah Uzun ve gelini Sedanur Uzun ile Esra Erol'da programının dün yayınlanan bölümünde karşı karşıya geldi.
Hatice Hanım'ın tüm ısrarlara rağmen oğluyla barışmaması ve onu karısından ayıracağını söylemesi büyük tepki çekti. Esra Erol, Hatice Hanım'a oğlunu kendi haline bırakmasını, bunun daha doğru bir yöntem olduğunu ifade etti.
Bunun üzerine Hatice Hanım, Esra Erol'a "Oğlumu ben doğurdum, o benim!" yanıtını verdi. Hatice Hanım'ın bu sözleri karşısında sakinliğini koruyamayan Esra Erol "Doğurdun bitti. Bizim çocuklarımız değil bunlar! Biz onları dünyaya getirdikten sonra artık bireyler" diyerek sitem etti.
"ONLAR ARTIK BENİM DEĞİLLER"
Esra Erol sözlerine şöyle devam etti: "2 tane evladım var. Allah güzel günlerini nasip etsin. Doğurdum, sorumluluklarımı anne olarak yerine getiriyorum. İyi yetiştiriyorum, eğitmeye çalışıyorum, değer yargıları öğretiyorum ama o çocuklar artık benim değil. Ben sadece bu toplumda iyi bir insan olmaları için elinden geleni yapan bir anneyim. Sadece sorumluyum. Onlar artık benim değiller. Onların kendi hayatları. Bırakın şu çocukları ya!" Başarılı sunucunun sözleri seyircisinden alkış topladı.