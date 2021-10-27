Sözleriyle Esra Erol’u çileden çıkarmıştı! Oğlunu eşinden ayırmak isteyen kaynana dünürüyle yüzleşti canlı yayında ortalık karıştı

"ONLAR ARTIK BENİM DEĞİLLER"

Esra Erol sözlerine şöyle devam etti: "2 tane evladım var. Allah güzel günlerini nasip etsin. Doğurdum, sorumluluklarımı anne olarak yerine getiriyorum. İyi yetiştiriyorum, eğitmeye çalışıyorum, değer yargıları öğretiyorum ama o çocuklar artık benim değil. Ben sadece bu toplumda iyi bir insan olmaları için elinden geleni yapan bir anneyim. Sadece sorumluyum. Onlar artık benim değiller. Onların kendi hayatları. Bırakın şu çocukları ya!" Başarılı sunucunun sözleri seyircisinden alkış topladı.