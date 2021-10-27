Kuruluş Osman’da Bala Hatun’un zor anları! Osman Bey başından bir an olsun ayrılmadı: “Bugüne kadar korku nedir bilmezdim!”

Bala Hatun kendine gelir gelmez ilk sorusu "Bebeğim iyi midir?" oldu. Selcan Hatun'un "İyi Bala'm! O da sen de iyisin şükür! Mucizedir bu ya! Maşallah!" sözleri herkesi rahatlattı. Bala Hatun "Şükür! Çok şükür! Çok korktum çok korktum Osman'ım! Onu kaybettim diye" dedi.