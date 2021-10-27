Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Televizyon
    • 27.10.2021 15:41
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 27.10.2021 15:45
    ABONE OL

    Hızlı ve Öfkeli 6 konusu nedir? Hızlı ve Öfkeli 6 film oyuncuları kimler? Ne zaman, nerede çekildi?

    Televizyonların yayın akışlarını yakından takip edenler Hızlı ve Öfkeli 6 konusu nedir? Hızlı ve Öfkeli 6 film oyuncuları kimler? Sorularına yanıt arıyor. Bu akşam Show TV ekranlarında yayınlanacak olan ve vizyona girdiği yıl izlenme rekorları kıran filmi henüz izlememiş olanlar hakkındaki bilgileri araştırır oldu. Tüm dünyada fenomen hale gelen film serisinin 6’ıncısı bu akşam sevenleriyle buluşacak. Peki Hızlı ve Öfkeli 6 ne zaman, nerede çekildi? İşte izlemek isteyenler için ön bilgiler…

    takvim.com.tr
    Hızlı ve Öfkeli 6 konusu nedir?

    Hızlı ve Öfkeli 6 konusu nedir? Hızlı ve Öfkeli 6 film oyuncuları kimler? Ne zaman, nerede çekildi? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Yönetmeliğini Justin Lin'in üstlendiği 2013 yılında vizyona girdiğinde izlenme rekorları kıran dizi bu akşam televizyonda yayınlanacak. Aksiyon dolu film serisi her yayınlandığında ilgiyle izlenmeye devam ediyor. İşte Hızlı ve Öfkeli 6 konusu ve oyuncu kadrosu hakkında tüm bilgiler...

    HIZLI VE ÖFKELİ 6 KONUSU NEDİR?

    Dom ve Brian'ın Rio soygunu oldukça kilit bir ismin çetesini çökertip, ekibe 100 milyon dolar kazandırdığından beri, paraya para demeyen kahramanlarımız dünyanın tadını çıkartıyordu. Fakat bir yandan da eve dönmek ve kaçmadan, saklanmadan yaşamak arzusu içlerini kemiriyordu.

    Ne kadar çok paraları olsa da, aileden ve yuvadan uzak hayat bir süre sonra zor gelir. Bu arada Hobbs dünyada 12 ülkeye yayılmış bir suç organizasyonu araştırmaya başlar. Bu örgüt her biri birer ölüm makinesi olan paralı askerlerden oluşmaktadır ve örgütün ikinci lideriyse Dom'un öldüğünü sandığı eski aşkı Letty'den başkası değildir! Adamlarla kapışmanın tek yolu onları kendi seviyelerine yani sokaklara çekmektir. Hobbs, Dom'a takımını Londra'da yeniden toplamasını teklif eder, karşılığındaysa haklarındaki tüm dava dosyaları ve suçlamalar düşürülüp eve geri dönmeyi, ailelerine kavuşmayı vaat eder.

        HIZLI VE ÖFKELİ 6 OYUNCULARI KİMLER?

        Vin Diesel
        Paul Walker
        Jordana Brewster
        Dwayne Johnson
        Michelle Rodriguez
        Tyrese Gibson
        Ludacris
        Sung Kang
        Jason Statham

        VIN DIESEL KİMDİR?

        18 Temmuz 1967 tarihinde New York'da doğan Vin Diesel'in gerçek adı Mark Sinclair Vincent'dir. 7 yaşında, arkadaşları ile gizlice bir tiyatroya girerler ve yakalanırlar. Her hafta tiyatroya gelerek küçük bir rol oynamakla cezalandırıldılar ve Vin Diesel'in ilk oyunculuk deneyimi böyle başlamış olur. Lise 3.sınıfta okulunu bırakıp Hollywood'a gitti. Hollywood'da başarıyı yakalayamadı ve bir yıl sonra New York'a döndü.

        17 yaşında gece klüplerinde bodyguard olarak çalışmaya başladı ve yaklaşık 10 yıl kadar bunu devam ettirdi. İsmini de o zamanlarda Vin Diesel'e çevirdi. Aktörlük tecrübelerini anlattığı bir kısa film yazdı; Multi-Facial (1994). Oradan Vin'in kariyeri hızla gelişti ve ilk başrolünü 'Richard B Riddick' olarak bilim kurgu filmi Pitch Black (2000)'le elde etti.
        Büyük çıkış yakaladığı Hızlı ve Öfkeli film serisinde Dominic Toretto, Er Ryan'ı Kurtarmak filminde Er Caparzo, xXx filminde Xander Cage, Pitch Black ve Richard B. Riddick filmlerinde Richard B. Riddick karakterlerini canlandırmıştır. Vin Diesel'in "One Race Productions" film şirketi ve "Tigon Studios" adlı oyun şirketi vardır. Vin Diesel, model Pamole Jimenez ile evli ve Hanya Riley adında bir kız çocuk babasıdır.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Hablemitoğlu suikastindeki kilit şüpheli kayıp
        Haberler Televizyon Hızlı ve Öfkeli 6 konusu nedir? Hızlı ve Öfkeli 6 film oyuncuları kimler? Ne zaman, nerede çekildi?
            SON DAKİKA