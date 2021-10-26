Esra Erol’da akılalmaz olay! Görümcesinin kimliğiyle doğuma girdi 16 yaşında anne oldu başına gelenler yürek yaktı

Hafta içi her gün atv ekranlarında izleyici karşısına çıkan Esra Erol'da programına başvuran 20 yaşındaki Fatma'nın hikayesi yürek yaktı.
16 yaşında anne olduğunu dile getiren Fatma Hanım, "16 yaşımda Utkan Akbaba'ya kaçtım, o yıl hamile kaldım. Yaşım küçük olduğu için görümcemin kimliğiyle doğuma girdim, o reşit olduğu için sorun olmadı" dedi.
Kendisine resmi nikah kıyılmadığını dile getiren Fatma Hanım, çocuğunun da kendisinden habersiz kayınvalidesi ve kayınpederinin üzerine kaydedildiğini söyledi.
AİLESİ SAHİP ÇIKMADI!
Fatma Hanım, Esra Erol'un "Ailen neredeydi?" sorusu üzerine "Annem ve babam benim boşandı. Oradan oraya savruldum, sahip çıkmadılar. Beni döverek babamın kapısına attılar, babam 'Git' dedi. Ablamın yanına gittim, ablam annemin yanına gönderdi. Annem 'Benim elimden bir şey gelmez' dedi. Sahip çıkmadılar" dedi.