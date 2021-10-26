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    • Televizyon
    • 26.10.2021 19:44
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    • 26.10.2021 19:55
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    Esra Erol’da akılalmaz olay! Görümcesinin kimliğiyle doğuma girdi 16 yaşında anne oldu başına gelenler yürek yaktı

    Atv ekranlarında izleyiciyle buluşan Esra Erol’da programının bugünkü canlı yayınına 20 yaşındaki Fatma’nın hikayesi damga vurdu. 16 yaşında Utkan Akbaba isimli kişiye kaçtığını ve hamile kaldığını belirten Fatma Hanım, görümcesinin kimliğiyle doğum yaptığını söyledi. Çocuğunun da kendisinden habersiz kayınvalidesi ve kayınpederinin üzerine kaydedildiğini dile getiren Fatma Hanım, kendisine resmi nikah kıyılmadığını ve sokağa atıldığını belirtti. Ailesinden de destek görmediğini söyleyen Fatma Hanım’ın anlattıkları yürek yaktı. İşte detaylar...

    Görümcesinin kimliğiyle doğuma girdi! Detaylar kan dondurdu

    Hafta içi her gün atv ekranlarında izleyici karşısına çıkan Esra Erol'da programına başvuran 20 yaşındaki Fatma'nın hikayesi yürek yaktı.

    16 yaşında anne olduğunu dile getiren Fatma Hanım, "16 yaşımda Utkan Akbaba'ya kaçtım, o yıl hamile kaldım. Yaşım küçük olduğu için görümcemin kimliğiyle doğuma girdim, o reşit olduğu için sorun olmadı" dedi.

    Kendisine resmi nikah kıyılmadığını dile getiren Fatma Hanım, çocuğunun da kendisinden habersiz kayınvalidesi ve kayınpederinin üzerine kaydedildiğini söyledi.

    AİLESİ SAHİP ÇIKMADI!
    Fatma Hanım, Esra Erol'un "Ailen neredeydi?" sorusu üzerine "Annem ve babam benim boşandı. Oradan oraya savruldum, sahip çıkmadılar. Beni döverek babamın kapısına attılar, babam 'Git' dedi. Ablamın yanına gittim, ablam annemin yanına gönderdi. Annem 'Benim elimden bir şey gelmez' dedi. Sahip çıkmadılar" dedi.

        Fatma Hanım, evden atılma nedenini ise şöyle anlattı: "Çocuklar üzerine tartıştık. Ben güya çocuğa vurmuşum, çocuk 'yengem vurdu' demiş benim için. Olayın öyle olmadığını söyledim, hallettik.

        Ertesi sabah, kayınvalidem 'Bunun hayatında biri var' diye bana iftira attı. Eşimle tartıştım, sonra beni dövmeye kalktılar. En son babamın kapısına atıp 'Senin hayatını mahvedeceğiz, çocuğunu göstermeyeceğiz' diyerek tehdit ettiler"

        '2 AYLIK HAMİLEYİM'
        Genç kadın, sözlerini şöyle sürdürdü: "Hamile olduğumu öğrendim, aldır dediler. Hiç kimse, hiçbir şekilde destek olmadı. Annem 'Esra Erol'a git o yardımcı olsun' dedi"
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            Haberler Televizyon Esra Erol’da akılalmaz olay! Görümcesinin kimliğiyle doğuma girdi 16 yaşında anne oldu başına gelenler yürek yaktı
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