26 Ekim Salı Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz 200. bölüm bugün var mı? EDHO yeni sezon yeni bölüm bu akşam var mı?

Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin 200. bölümü için nefesler tutuldu. Büyük izleyici kitlesine sahip olan dizinin 200. bölüm fragmanı geçtiğimiz günlerde yayınlanmıştı. Tanıtım fragmanının ardından gözler yeni bölüm yayın tarihine çevrildi. Her hafta Salı günü ATV ekranlarında yeni bölümüyle izleyici karşısına geçen EDHO'nun bu akşam yeni bölümünün olup olmadığı merak ediliyor. Peki; EDHO yeni sezon yeni bölüm bu akşam var mı? 26 Ekim Salı Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz 200. bölüm bugün var mı? İşte EDHO 200. bölüm tarihi ve ATV yayın akışı...
EDHO BU AKŞAM YENİ BÖLÜMÜ (200. BÖLÜM) VAR MI?
Salı akşamlarının reyting rekorları kıran dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz bu hafta yeni sezona başlıyor. 200. bölümü ile ekrana gelecek dizi EDHO 26 Ekim Salı saat 20.00'de izleyici ile buluşacak.
EŞKİYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ YENİ SEZON BUGÜN VAR MI?
Başrollerinde Oktay Kaynarca, Ozan Akbaba, Yunus Emre Yıldırımer, Yalçın Hafızoğlu gibi güçlü isimlerin yer aldığı EDHO'nun yeni sezonu 200. bölüm ile kaldığı yerden devam edecek. Dizinin yeni bölümü bugün ATV yayın akışında yer alıyor.
26 EKİM SALI ATV YAYIN AKIŞI!
00:20 Bir Zamanlar Çukurova
03:45 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane
06:00 Maraşlı
08:00 Kahvaltı Haberler i
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 Gün Ortası
14:00 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane
16:20 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
23:45 Kardeşlerim