Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 7. sezon 200. bölümüyle ekranlara merhaba diyor. Yeni sezonda kadroya pek çok ünlü isim katıldı ve bu isimler arasında en çok dikkat çekenlerden birisi de Serdar Deniz oldu. Seyirciler ünlü oyuncuyu Civan karakteriyle izleyecek. Peki, EDHO Civan kimdir, kim oynuyor? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Serdar Deniz kimdir, kaç yaşında nereli? İşte bilgiler...

EDHO CİVAN KİMDİR, KİM OYNUYOR?

EDHO'da Civan karakterini Serdar Deniz oynuyor. Civan, Ağa Dayı'nın sağ kolu. Soğuk, son derece tehditkar biridir.

İşte Serdar Deniz'in hayatı;