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    • Televizyon
    • 26.10.2021 16:30
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    • 26.10.2021 16:32
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    EDHO Civan kimdir, kim oynuyor? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Serdar Deniz kimdir, kaç yaşında nereli?

    ATV ekranlarının fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz muhteşem bir sezonla ekranlara geri dönüyor. Ondan fazla ünlü ismi kadrosuna katan dizide bu sezon flaş gelişmeler yaşanacak. Kadroya katılan ün lü isimlerden birisi de Serdar Deniz oldu. Serdar Deniz dizide Civan karakterini oynayacak. Peki, EDHO Civan kimdir, kim oynuyor? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Serdar Deniz kimdir, kaç yaşında nereli? İşte merak edilenler...

    EDHO Civan kimdir, kim oynuyor?

    Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 7. sezon 200. bölümüyle ekranlara merhaba diyor. Yeni sezonda kadroya pek çok ünlü isim katıldı ve bu isimler arasında en çok dikkat çekenlerden birisi de Serdar Deniz oldu. Seyirciler ünlü oyuncuyu Civan karakteriyle izleyecek. Peki, EDHO Civan kimdir, kim oynuyor? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Serdar Deniz kimdir, kaç yaşında nereli? İşte bilgiler...

    EDHO CİVAN KİMDİR, KİM OYNUYOR?

    EDHO'da Civan karakterini Serdar Deniz oynuyor. Civan, Ağa Dayı'nın sağ kolu. Soğuk, son derece tehditkar biridir.

    İşte Serdar Deniz'in hayatı;

    SERDAR DENİZ KİMDİR?

    Serdar Deniz 06. Şubat 1969 Ankara doğumludur. Serdar Deniz, 3 yaşında ailesiyle Almanya - Köln şehrine yerleşmiş ve büyümüş. 1998 yılında "Theater der Keller" adlı Alman konservatuvarından mezun olmuştur.

    Almanya'da tiyatro ve televizyonlarda çalıştıktan sonra Türkiye de çeşitli film ve dizilerde oynamıştır.

        Özellikle Gurbet Kadını dizisindeki Beyto Ağa, Kurtlar Vadisi Pusu'daki Yakışıklı (Levent Bozoklu) karakteri, Diriliş Ertuğrul dizisindeki Titus karakteri, Payitaht Abdülhamid adlı dizide ünlü suikastçı Edward Jorris karakteri ile tanınmıştır.

        Ayrıca Serdar Deniz 1990-1998 yıllarında Arkadaş Tiyatrosunda, 1994-1995 yıllarında ise Almanya'daki Şehir Tiyatrolarında çalışmıştır.
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        Haberler Televizyon EDHO Civan kimdir, kim oynuyor? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Serdar Deniz kimdir, kaç yaşında nereli?
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