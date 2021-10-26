EDHO Yıldız kimdir? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Alara Turan kaç yaşında, nereli? Alara Turan'ın boy ve kilosu kaç, hangi dizilerde oynadı?

EDHO Yıldız kimdir? EDHO'da Yıldız rolüne oynayan oyuncu bir hayli merak edildi. Başarılı performansının yanı sıra güzelliği ile de göz kamaştıran Alara Turan yeni sezonda epey koşululuyor. EDHO'nun 7. sezonuna bir çok yeni karakter dahil edildi. Uğur Yücel, Levent Ülgen, Ragıp Savaş, Tardu Flordun, Burcu Binici, Hazım Körmükçü, Nurseli İdiz, Yosi Mizrahi, Serdar Deniz, Servet Pandur, Eren Vurdem ve Alara Turan EDHO'nın yeni bölümlerinde fırtınalar estirecek. Dizide Hızır'ın kuzeninin kızı Yıldız karakterine hayat veren Alara Turan kaç yaşında, nereli? Alara Turan'ın boy ve kilosu kaç, hangi dizilerde oynadı?
EDHO YILDIZ KİMDİR?
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz kısaca EDHO yeni sezonu ile gümbür gümbür geliyor. 200. bölümü 26 Ekim 2021 Salı ATV ekranlarında yayınlanacak. EDHO'nun 7. sezonunda Hızır'ın kuzeninin kızı Yıldız karakterine Alara Turan can veriyor.
EŞKİYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ ALARA TURAN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?
Alara Turan 14 Eylül 1995 İstanbul doğumludur. Dizi ve tiyatro oyuncusu olan Turan oyunculuğa çok küçük yaşlarda merak saldı ve bu yönde eğitimler aldı.
Lise eğitimini İstanbul Özel Saint Joseph Fransız Lisesi'nde tamamlayan Alara Turan 2019 senesinde Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro bölümünündenmezun oldu.
Oyuncu olma hayali kuran Alara Turan bir çok tiyatro oyununda rol aldı. Tiyatro oyunlarındaki performası ile dikkatleri üzerine çeken Alara Turan ilk kamera önü deneyimini 2019 senesinde yaşadı.
Alara Turan 2019 yılında Star TV de yayınlanan Kardeş Çocukları dizisinde Hayal karakterini canlandırdı.
Ardından Show TV'nin sevilen dizilerinden olan Çukur'da 2020 senesinde Songül karakterini canlandırdı.