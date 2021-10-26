EDHO Yıldız kimdir? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Alara Turan kaç yaşında, nereli? Alara Turan'ın boy ve kilosu kaç, hangi dizilerde oynadı?

EDHO Yıldız kimdir? EDHO'da Yıldız rolüne oynayan oyuncu bir hayli merak edildi. Başarılı performansının yanı sıra güzelliği ile de göz kamaştıran Alara Turan yeni sezonda epey koşululuyor. EDHO'nun 7. sezonuna bir çok yeni karakter dahil edildi. Uğur Yücel, Levent Ülgen, Ragıp Savaş, Tardu Flordun, Burcu Binici, Hazım Körmükçü, Nurseli İdiz, Yosi Mizrahi, Serdar Deniz, Servet Pandur, Eren Vurdem ve Alara Turan EDHO'nın yeni bölümlerinde fırtınalar estirecek. Dizide Hızır'ın kuzeninin kızı Yıldız karakterine hayat veren Alara Turan kaç yaşında, nereli? Alara Turan'ın boy ve kilosu kaç, hangi dizilerde oynadı?