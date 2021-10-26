Salı günlerinin fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz muhteşem bir sezonla ekranlara geri dönüyor. Ondan fazla ünlü ismi kadrosuna katan dizide bu sezon flaş gelişmeler yaşanacak. Peki, EDHO Efraim kimdir, kim oynuyor? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Levent Ülgen kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte detaylar...

EDHO EFRAİM KİMDİR, KİM OYNUYOR?

EDHO Efraim karakterini Levent Ülgen oynuyor. Hızır'ın eniştesi, Melek'in kocası. Uzun yıllar Almanya'da yaşamış, aile içinde önemli bir yere ve güce sahip bir karakter.

İşte Levent Ülgen'in hayatı;