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    • Televizyon
    • 26.10.2021 16:01
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    • 26.10.2021 16:01
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    EDHO Efraim kimdir, kim oynuyor? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Levent Ülgen kimdir, kaç yaşında, nereli?

    ATV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 7. sezon 200. bölümüyle ekranlara merhaba diyecek. Yeni sezonda kadroya pek çok ünlü isim katıldı ve bu isimler arasında en çok dikkat çekenlerden birisi de Levent Ülgen oldu. Seyirciler usta oyuncuyu Efraim karakteriyle izleyecek. Peki, EDHO Efraim kimdir, kim oynuyor? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Levent Ülgen kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte merak edilenler...

    EDHO Efraim kimdir, kim oynuyor?

    Salı günlerinin fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz muhteşem bir sezonla ekranlara geri dönüyor. Ondan fazla ünlü ismi kadrosuna katan dizide bu sezon flaş gelişmeler yaşanacak. Peki, EDHO Efraim kimdir, kim oynuyor? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Levent Ülgen kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte detaylar...

    EDHO EFRAİM KİMDİR, KİM OYNUYOR?

    EDHO Efraim karakterini Levent Ülgen oynuyor. Hızır'ın eniştesi, Melek'in kocası. Uzun yıllar Almanya'da yaşamış, aile içinde önemli bir yere ve güce sahip bir karakter.

    İşte Levent Ülgen'in hayatı;

    LEVENT ÜLGEN KİMDİR?

    Levent Ülgen 8 Ağustos 1962 tarihinde doğdu. Ankara İnönü Lisesi'ni, ODTÜ Fizik Bölümü'nü ve daha sonra Hacettepe Üniversitesi Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nü bitirdi. Tiyatroya Erkan Yücel'in Ankara Halk Tiyatrosu'nda başladı. Atçalı Kel Mehmet oyununda figüranlıkla başlayan tiyatro yaşantısına hem çocuklar hem de büyükler için sergilenen çeşitli oyunlarda çok farklı rollerle devam etti.

    Erkan Yücel'in ölümünün ardından pek çok sanatçı gibi Ankara Halk Tiyatrosu'ndan koparak Rutkay Aziz yönetimindeki Ankara Sanat Tiyatrosu'na katıldı. Bu tiyatroda çeşitli oyunlarda sahne alırken, Hacettepe Üniversitesi Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nde eğitim görme hakkını kazandı. Mezuniyetinin ardından Devlet Tiyatroları bünyesinde oyuncu ve yönetmen olarak çalışmaya başladı. Bu dönemde yüksek lisansını tamamladı.

        2002'de yayınlanmaya başlayan ve 2006'da sonra En Son Babalar Duyar isimli televizyon dizisindeki "üçkağıtçı hayırsız damat Kadir" rolüyle tanındı. Bu karakter ve özellikle ağzından düşürmediği "Hallederiz" repliği o kadar çok tuttu ki, hem karakterin hem de Ülgen'in adı bir süre sonra "Hallederiz Kadir"e çıktı. Kendisi gibi tiyatro sanatçısı olan Tülay Bursa ile bir süre evli kalan Ülgen, tiyatro ve sinema çalışmalarına Ankara ve İstanbul'da devam etmektedir. Ayrıca TRT 1'de yayınlanan Bir Kelime Bir İşlem programını sunmuştur.

        Sivil Toplum Kuruluşları'nın çalışmalarında aktif olarak görev alan Ülgen, Nâzım Hikmet Kültür Merkezi'nin geleneksel Nazım Günleri'nde de, Yılmaz Onay tarafından, okuma tiyatrosu olarak sahnelenen Nâzım Hikmet oyunlarında, 2007 yılından bu yana her yıl gönüllü olarak rol almaktadır. 2008-2012 yılları arası Kanal D ve Star TV'de yayınlanan Akasya Durağı adlı dizide "Sinan Kaya" karakterini canlandırmıştır. 2 Şubat 2013'te yayın hayatına başlayan Bizim Okul dizisinde "Kimyacı Sıfırcı Ziya" karakterini canlandırmıştır. 2015'te yayın hayatına başlayan "Kiralık Aşk" dizisinde "Necmi İplikçi" karakterini canlandırmıştır. Son olarak Ata Demirer ile Niyazi Gül Dörtnala filminde oynamıştır.
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        Haberler Televizyon EDHO Efraim kimdir, kim oynuyor? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Levent Ülgen kimdir, kaç yaşında, nereli?
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