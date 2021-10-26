EDHO Yakup kimdir? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Eren Vurdem kimdir, kaç yaşında, nereli, boyu, kilosu kaç? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. İzlenme rekorları kıran Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi yeni sezonuna bu akşam başlayacak ve kadroya eklenen isimlerin hayatlarına dair bilgiler merak konusu oldu. EDHO'da Yakup karakterini canlandıracak olan Eren Vurdem hakkında bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.