EDHO Yakup kimdir? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Eren Vurdem kimdir, kaç yaşında, nereli, boyu, kilosu kaç? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. İzlenme rekorları kıran Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi yeni sezonuna bu akşam başlayacak ve kadroya eklenen isimlerin hayatlarına dair bilgiler merak konusu oldu. EDHO'da Yakup karakterini canlandıracak olan Eren Vurdem hakkında bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.
EDHO YAKUP EREN VURDEM KİMDİR?
1988 yılında Konya'da dünyaya gelen Eren Vurdem, Haliç Üniversitesi Konservatuar Tiyatro Bölümü mezunudur. İlk oyunculuk deneyimini 2009 yılında rol aldığı Hesaplaşma dizisi ile yaşayan Eren Vurdem; daha sonra İnadına Aşk, Son Mektup, Şubat ve Şefkat Tepe dizilerinde rol almıştır.
Oyunculuk kariyerinde asıl yükselişini ise Fox TV'de yayınlanan İnadına Aşk dizisi ile gerçekleştiren Vurdem, dizide Açelya Topaloğlu, Can Yaman, Cem Belevi, Nilay Duru gibi isimlerle beraber rol almıştır. Dizide "Çınar" karakterini canlandırmıştır.
Star Tv ekranlarında yayınlanan; başrolünde Tolga Sarıtaş, Melissa Yıldırımer, İlayda Ildır, Nihat Altınkaya gibi isimlerin yer aldığı Söz dizisinin kadrosunda yer almaktadır. Dizide Karabatak namıyla bilinen Başçavuş Ateş Acar karakterini canlandırmaktadır. Son olarak Sadakatsiz dizisinde Mert Gelik rolü ile izleyicisi karşısına çıkıyor.