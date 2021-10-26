EDHO Tamer kimdir, kim oynuyor? Yosi Mizrahi kimdir, kaç yaşında nereli? Yosi Mizrahi'nin oynadığı diziler

2006 - Bir İhtimal Daha Var (Morris) (Sinema Filmi)

2005 - Sen misin Değil misin? (Fikret) (TV Dizisi)

2005 - Kadının Sessizliği (Sinan) (TV Dizisi) (2 Bölüm)

2005 - Beşinci Boyut (Selim) (TV Dizisi)

2005 - Belalı Baldız (Fikret) (TV Dizisi)

2004 - Size Baba Diyebilir Miyim? (Rıdvan) (TV Dizisi)

2004 - Fırtına Hayatlar (TV Dizisi)

2004 - 2005 - Büyük Buluşma (TV Dizisi)

2004 - Biz Boşanıyoruz (Kerem Şanti) (TV Dizisi)

2003 - Serseri Aşıklar (TV Dizisi)

2003 - Bekarlar (Yosi) (TV Dizisi)

2002 - İki Arada (Cezmi) (TV Dizisi)

2001 - Kör Talih (Yiğit) (TV Dizisi)

2001 - Aşkına Eşkıya (Komutan) (TV Dizisi) (Komutan)

2000 - Yıldız Tepe (Osman) (Sinema Filmi)

2000 - Dadı (Hilmi) (TV Dizisi)

2000 - Aşk Hırsızı (Ayhan) (TV Dizisi)

1999 - 2001 - Yılan Hikayesi (Dişçi Şevket Uzun ) (TV Dizisi)

1999 - Eylül Fırtınası (Rasim) (Sinema Filmi)

1998 - Sırılsıklam (Metin) (TV Dizisi)

1997 - Yanlış Saksının Çiçeği (Can) (Sinema Filmi)

1997 - Ruhsar (TV Dizisi)1997

1996 - Tatlı Kaçıklar (Buse) (TV Dizisi)

1996 - Feride (Ayhan) (TV Dizisi)

1996 - Eşkıya (Sivil Polis) (Sinema Filmi)

1996 - Beşi Bir Yerde (TV Dizisi)

1995 - Çiçek Taksi (TV Dizisi)

1994 - Gülşen Abi (TV Dizisi)

EDHO YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Hızır Çakırbeyli, düşmanlarının kurduğu tuzağa bir adım daha yaklaşır. Yapılan son hamle yüzünden Alpaslan ve adamları kaçak duruma düşerken Hızır ise cezaevine girer. Çakırbeyli ailesinin bu zor zamanlarına İlyas derman olur. Masanın ve ailenin başına yeniden geçen İlyas, yaptığı hamlelerle ailesini korurken kendisini de ateşe atar. İlyas verilen savaşta gözünü karartırken düşmanlarının onun kalemini kırması cezaevinde olan Hızır'ı korkutur.