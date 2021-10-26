Sevilen dizi EDHO 7. yeni sezonuyla 26 Ekim 2021 Salı akşamı ATV ekranlarında olacak. Dizinin 200. bölüm fragmanı nefesleri kesti. Hızır, düşmanlarının kurduğu tuzağa bir adım daha yaklaşıyor, İlyas Çakırbeyli'ne kurulan tuzak ise tüm dengeleri yerler bir edecek. Diziye yeni oyuncuların katılmasıyla farklı bir hava oluştu. İşler iyice karışacak. Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni sezonuna dahil olan isimler arasında Uğur Yücel, Levent Ülgen, Ragıp Savaş,Yosi Mizrahi gibi oyuncular yer alıyor. Bizler de Yosi Mizrahi hakkında merak edilenlere haberimizde yer verdik. Peki; EDHO Tamer kimdir, kim oynuyor? Yosi Mizrahi kimdir, kaç yaşında nereli? Yosi Mizrahi'nin oynadığı diziler!
EDHO TAMER KİMDİR?
Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Tamer karakteri Madam Anna'nın finansçısıdır. Önce para diyen biridir. Madam Anna ise çok zengin ve güçlü bir kadındır. Tüm para akışı onun üzerinden geçiyor.
YOSİ MİZRAHİ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA , NERELİ?
Yosi Mizrahi 2 Ekim 1971 doğumludur. Yahudi kökenlidir, babasının adı da Selim Mizrahi'dir. Tatil köylerinde profesyonel animatörlük yapan Mizrahi askerliğini de bitirdikten 9 ay sonra da babasının isteği üzerine eve geri döndü.
Tiyatroya lisede zamanlarında amatör olarak "Zorba" ile, profesyonel olarak Dormen Tiyatrosu'nda "Şarkılar Susarsa" oyunu ile başladı. Dormen Tiyatrosu'nda 'Şarkılar susarsa' diye bir müzikale seçmelere katılarak oyuna dahil oldu. Daha sonraki günlerde Haldun Dormen'den konservatuardaki derslerine girerek dersler almıştır.
Mizrahi, çeşitli televizyon kanallarında program sunuculuğu da yaptı.