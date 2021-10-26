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    • Televizyon
    • 26.10.2021 16:52
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    • 26.10.2021 16:52
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    EDHO Tamer kimdir, kim oynuyor? Yosi Mizrahi kimdir, kaç yaşında nereli? Yosi Mizrahi'nin oynadığı diziler

    Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin takipçilerini merakla ve heyecanla beklediği 200. bölüm bu akşam yayınlanacak. ATV'nin her salı akşamı reytingleri alt üst eden dizisi EDHO yeni sezona başlıyor. Bir çok başarılı oyuncunun kadroya katıldığı fenomen dizi de Yosi Mizrahi de o oyunculardan biri oldu. Dizi sektörünün tanınan yüzü Yosi Mizrahi yeni sezonda EDHO'da. İşte EDHO Tamer kimdir, kim oynuyor? Yosi Mizrahi kimdir, kaç yaşında nereli? Yosi Mizrahi hangi dizi ve filmlerde oynadı? sorularının yanıtları...

    EDHO Tamer kimdir, kim oynuyor?

    Sevilen dizi EDHO 7. yeni sezonuyla 26 Ekim 2021 Salı akşamı ATV ekranlarında olacak. Dizinin 200. bölüm fragmanı nefesleri kesti. Hızır, düşmanlarının kurduğu tuzağa bir adım daha yaklaşıyor, İlyas Çakırbeyli'ne kurulan tuzak ise tüm dengeleri yerler bir edecek. Diziye yeni oyuncuların katılmasıyla farklı bir hava oluştu. İşler iyice karışacak. Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni sezonuna dahil olan isimler arasında Uğur Yücel, Levent Ülgen, Ragıp Savaş,Yosi Mizrahi gibi oyuncular yer alıyor. Bizler de Yosi Mizrahi hakkında merak edilenlere haberimizde yer verdik. Peki; EDHO Tamer kimdir, kim oynuyor? Yosi Mizrahi kimdir, kaç yaşında nereli? Yosi Mizrahi'nin oynadığı diziler!

    EDHO TAMER KİMDİR?

    Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Tamer karakteri Madam Anna'nın finansçısıdır. Önce para diyen biridir. Madam Anna ise çok zengin ve güçlü bir kadındır. Tüm para akışı onun üzerinden geçiyor.

    YOSİ MİZRAHİ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA , NERELİ?

    Yosi Mizrahi 2 Ekim 1971 doğumludur. Yahudi kökenlidir, babasının adı da Selim Mizrahi'dir. Tatil köylerinde profesyonel animatörlük yapan Mizrahi askerliğini de bitirdikten 9 ay sonra da babasının isteği üzerine eve geri döndü.

    Tiyatroya lisede zamanlarında amatör olarak "Zorba" ile, profesyonel olarak Dormen Tiyatrosu'nda "Şarkılar Susarsa" oyunu ile başladı. Dormen Tiyatrosu'nda 'Şarkılar susarsa' diye bir müzikale seçmelere katılarak oyuna dahil oldu. Daha sonraki günlerde Haldun Dormen'den konservatuardaki derslerine girerek dersler almıştır.

    Mizrahi, çeşitli televizyon kanallarında program sunuculuğu da yaptı.

        YOSİ MİZRAHİ OYNADIĞI TİYATRO, DİZİ VE FİLMLER!

        Rol aldığı tiyatro oyunları;

        2010 - Sen Olmasaydın : Uğur Uludağ - Esek
        2008 - Kaygan Zemin : Uğur Uludağ - Esek
        2006 - 27 Numara : Uğur Uludağ - Esek
        2005 - Üçüncü Türden Yakın İlişkiler - 2 : Uğur Uludağ - Esek
        2004 - Tanrım Beni Baştan Yarat : Uğur Uludağ - Esek
        2001 - Üçüncü Türden Yakın İlişkiler : Uğur Uludağ - Esek
        2000 - Amphitryon 2000 : Haldun Dormen - Dormen Tiyatrosu
        1999 - Şen Makas : Paul Portner - Tiyatro Kare
        1998 - Seher Vakti : Refik Erduran - Tiyatro İstanbul
        1997 - Oyun Karıştı : Ken Ludwig : Dormen Tiyatrosu
        1996 - Arapsaçı (oyun) : Georges Feydeau - Dormen Tiyatrosu
        1994 - Alo Arkadaş : Dormen Tiyatrosu
        1993 - Şarkılar Susarsa : Francis Veber - Tiyatro Kare



        Rol aldığı dizi ve filmler;

        2015 - Filinta "Bin Yılın Şafağında" (Esat Paşa) (TV Dizisi)
        2015 - Detay (Sinema Filmi)
        2015 - Ali Baba Ve Yedi Cüceler (Tayanç Pakça) (Sinema Filmi)
        2014 - Filinta "Bir Osmanlı Polisiyesi (Esad Paşa)(Tv dizisi)
        2013 - Nerde O Yeminler (TV Dizisi)
        2013 - Kaçak (Rusyalı) (TV Dizisi)
        2013 - Görüş Günü Kadınları (TV Dizisi)
        2013 - Umutsuz Ev Kadınları )3. Sezon (Avukat)) (TV Dizisi)
        2012 - N'apcaz Şimdi? (Alper) (Sinema Filmi)
        2012 - Bana Bir Soygun Yaz (Daver) (Sinema Filmi)
        2010 - 2011- Küçük Sırlar (Samim) (TV Dizisi)
        2009 - Çılgın Kanal (Korhan) (TV Dizisi)
        2009 - Aşk Geliyorum Demez (Avukat Bilal) (Sinema Filmi)
        2009 - 40 (Sinema Filmi)
        2008 - Şeysimtangemi (Adam/Şeytan) (Kısa Film)
        2008 - Kolay Gelsin (Yosi) (TV Dizisi)
        2008 - Dedektif Biraderler (Program Sunucusu) (TV Dizisi)
        2008 - Aşkım Aşkım (Dans Hocası) (TV Dizisi) (Bölüm)

        2006 - Bir İhtimal Daha Var (Morris) (Sinema Filmi)
        2005 - Sen misin Değil misin? (Fikret) (TV Dizisi)
        2005 - Kadının Sessizliği (Sinan) (TV Dizisi) (2 Bölüm)
        2005 - Beşinci Boyut (Selim) (TV Dizisi)
        2005 - Belalı Baldız (Fikret) (TV Dizisi)
        2004 - Size Baba Diyebilir Miyim? (Rıdvan) (TV Dizisi)
        2004 - Fırtına Hayatlar (TV Dizisi)
        2004 - 2005 - Büyük Buluşma (TV Dizisi)
        2004 - Biz Boşanıyoruz (Kerem Şanti) (TV Dizisi)
        2003 - Serseri Aşıklar (TV Dizisi)
        2003 - Bekarlar (Yosi) (TV Dizisi)
        2002 - İki Arada (Cezmi) (TV Dizisi)
        2001 - Kör Talih (Yiğit) (TV Dizisi)
        2001 - Aşkına Eşkıya (Komutan) (TV Dizisi) (Komutan)
        2000 - Yıldız Tepe (Osman) (Sinema Filmi)
        2000 - Dadı (Hilmi) (TV Dizisi)
        2000 - Aşk Hırsızı (Ayhan) (TV Dizisi)
        1999 - 2001 - Yılan Hikayesi (Dişçi Şevket Uzun ) (TV Dizisi)
        1999 - Eylül Fırtınası (Rasim) (Sinema Filmi)
        1998 - Sırılsıklam (Metin) (TV Dizisi)
        1997 - Yanlış Saksının Çiçeği (Can) (Sinema Filmi)
        1997 - Ruhsar (TV Dizisi)1997
        1996 - Tatlı Kaçıklar (Buse) (TV Dizisi)
        1996 - Feride (Ayhan) (TV Dizisi)
        1996 - Eşkıya (Sivil Polis) (Sinema Filmi)
        1996 - Beşi Bir Yerde (TV Dizisi)
        1995 - Çiçek Taksi (TV Dizisi)
        1994 - Gülşen Abi (TV Dizisi)

        EDHO YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

        Hızır Çakırbeyli, düşmanlarının kurduğu tuzağa bir adım daha yaklaşır. Yapılan son hamle yüzünden Alpaslan ve adamları kaçak duruma düşerken Hızır ise cezaevine girer. Çakırbeyli ailesinin bu zor zamanlarına İlyas derman olur. Masanın ve ailenin başına yeniden geçen İlyas, yaptığı hamlelerle ailesini korurken kendisini de ateşe atar. İlyas verilen savaşta gözünü karartırken düşmanlarının onun kalemini kırması cezaevinde olan Hızır'ı korkutur.
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