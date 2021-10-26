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    • 26.10.2021 16:33
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    • 26.10.2021 16:34
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    EDHO Kaan kimdir? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Tardu Flordun kimdir, kaç yaşında, nereli? Rol aldığı diziler...

    Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 7. yeni sezonuna bu akşam başlıyor ve EDHO Kaan kimdir? Sorusunun cevabı sıklıkla araştırılmaya başlandı. ATV’de Salı akşamları ekrana gelen ve heyecanla, ilgiyle izlenen dizi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın 200. bölümü için nefesler tutuldu. Yeni oyuncuların katılmasıyla birlikte kadrosu daha da güçlenen fenomen dizi EDHO kadrosuna Tardu Flordun da eklendi ve hayatına dair bilgiler de merak konusu oldu. İzleyicilerin merak ettiği Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Tardu Flordun kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Tardu Flordun ile ilgili detaylar…

    takvim.com.tr
    EDHO Kaan kimdir?

    EDHO Kaan kimdir? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Tardu Flordun kimdir, kaç yaşında, nereli? Rol aldığı diziler hangileri? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılmaya başlandı. Daha önce dizilerde rol alan ve severek izlenen başarılı oyuncu EDHO dizisinde Kaan karakterine hayat verecek. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz kadrosunda fırtınalar estirecek olan Tardu Flordun'un hayatına dair bilgilere haberimizin içeriğinden ulaşabilirsiniz.

    EDHO KAAN TAYFUN FLORDUN KİMDİR?

    25 Mayıs 1972 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. Babası ünlü oyuncu Macit Flordun'dur.

    1995 yılında Ankara Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro bölümünden 96 puanla en yüksek notla mezun oldu.

    1995-1997 yıllarında Ankara Devlet Tiyatroları'nda, 1997-2008 yılları arasında İzmit Şehir Tiyatroları'nda kadrolu oyuncu olarak görev aldı, 'Hamlet' ve 'Roberto Zucco' adlı oyunlarda başrol oynadı.

    Tardu Flordun, 1998'de 'Leoparın Kuyruğu' adlı sinema filminde Yetkin Dikinciler ve Devrim Nas ile birlikte ilk kez kamera karşısına geçti.

    2000'de başrollerini Berna Laçin ile paylaştığı Evdeki Yabancı adlı diziyle televizyon oyunculuğuna adım attı.

    2002'de 'Efsane', 'Bir Tatlı Huzur' ve 'İki Oda Bir Sinan' dizilerinde yer aldı. 'Camdan Pabuçlar' dizisinde de Kahraman karakterini oynadı.

        2005'te Pınar Altuğ ile başrolü paylaştıkları 'Davetsiz Misafir' dizisinde ünlü ve çapkın popstar Tarcan rolüyle ekrana geldi.

        Türkiye dışında birçok ülkede de izlenen Binbir Gece adlı dizide Kerem İnceoğlu rolüyle boy gçsterdi. 'Tek Başımıza' adlı dizide Başak Köklükaya ve Ahu Türkpençe ile başrolü paylaştı.

        2011'de vizyona giren Türkan Saylan'ın yaşamını konu alan 'Türkan' adlı filmde Saylan'ın oğlu Çağlayan'ı ve 'Behzat Ç. Seni Kalbime Gömdüm' filminde Red Kit karakterini oynadı.

        TARDU FLORDUN DİZİLERİ

        * Aşk Oyunu (Mert)
        * Efsane (Can)
        * Evdeki Yabancı (Eren)

        * Camdan Pabuçlar (Kahraman)
        * Davetsiz Misafir (Tarcan)
        * Binbir Gece (Kerem)
        * Parmaklıklar Ardında (Metin Utku)
        * Mükemmel Çift (Bora Başaran)
        * Sırat (Kenan Emir Sancaktar)
        * Tek Başımıza (Tuğrul)
        * Son Yaz-Balkanlar 1912
        * Eve Dönüş (Kürşat)
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