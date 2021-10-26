EDHO Kaan kimdir? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Tardu Flordun kimdir, kaç yaşında, nereli? Rol aldığı diziler...

1995-1997 yıllarında Ankara Devlet Tiyatroları'nda, 1997-2008 yılları arasında İzmit Şehir Tiyatroları'nda kadrolu oyuncu olarak görev aldı, 'Hamlet' ve 'Roberto Zucco' adlı oyunlarda başrol oynadı.

Tardu Flordun, 1998'de 'Leoparın Kuyruğu' adlı sinema filminde Yetkin Dikinciler ve Devrim Nas ile birlikte ilk kez kamera karşısına geçti.

2000'de başrollerini Berna Laçin ile paylaştığı Evdeki Yabancı adlı diziyle televizyon oyunculuğuna adım attı.

2002'de 'Efsane', 'Bir Tatlı Huzur' ve 'İki Oda Bir Sinan' dizilerinde yer aldı. 'Camdan Pabuçlar' dizisinde de Kahraman karakterini oynadı.