EDHO Kaan kimdir? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Tardu Flordun kimdir, kaç yaşında, nereli? Rol aldığı diziler hangileri? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılmaya başlandı. Daha önce dizilerde rol alan ve severek izlenen başarılı oyuncu EDHO dizisinde Kaan karakterine hayat verecek. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz kadrosunda fırtınalar estirecek olan Tardu Flordun'un hayatına dair bilgilere haberimizin içeriğinden ulaşabilirsiniz.
EDHO KAAN TAYFUN FLORDUN KİMDİR?
25 Mayıs 1972 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. Babası ünlü oyuncu Macit Flordun'dur.
1995 yılında Ankara Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro bölümünden 96 puanla en yüksek notla mezun oldu.
1995-1997 yıllarında Ankara Devlet Tiyatroları'nda, 1997-2008 yılları arasında İzmit Şehir Tiyatroları'nda kadrolu oyuncu olarak görev aldı, 'Hamlet' ve 'Roberto Zucco' adlı oyunlarda başrol oynadı.
Tardu Flordun, 1998'de 'Leoparın Kuyruğu' adlı sinema filminde Yetkin Dikinciler ve Devrim Nas ile birlikte ilk kez kamera karşısına geçti.
2000'de başrollerini Berna Laçin ile paylaştığı Evdeki Yabancı adlı diziyle televizyon oyunculuğuna adım attı.
2002'de 'Efsane', 'Bir Tatlı Huzur' ve 'İki Oda Bir Sinan' dizilerinde yer aldı. 'Camdan Pabuçlar' dizisinde de Kahraman karakterini oynadı.