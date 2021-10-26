ATV ekranlarının sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz muhteşem bir sezonla ekranlara geri dönecek. Ondan fazla ünlü ismi kadrosuna katan dizide bu sezon flaş gelişmeler yaşanacak. Kadroya katılan ünlü isimlerden birisi de Hazım Körmükçü oldu. Hazım Körmükçü dizide İdris'in yeğeni Barış karakterini oynayacak. Peki, EDHO Barış kimdir, kim oynuyor? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Hazım Körmükçü kimdir, kaç yaşında nereli? İşte detaylar...
EDHO BARIŞ KİMDİR, KİM OYNUYOR?
EDHO'da Barış karakterini Hazım Körmükçü oynuyor. Barış, İdris'in yeğenidir. Uzun yıllar Rotterdam'da yaşamış ve hapishanede yatmış. Karanlık tarafı olan biridir.
İşte Hazım Körmükçü'nün hayatı;
HAZIM KÖRMÜKÇÜ KİMDİR?
Hazım Körmükçü 30 Ocak 1965 İstanbul'da dünyaya geldi. Tiyatrocu bir aileden gelen sanatçı, Darülbedayi'nin önemli oyuncularından Hazım Körmükçü'nün torunu, Settar Körmükçü'nün yeğenidir.
Ayrıca kız kardeşi Pelin Körmükçü ve kuzeni Hikmet Körmükçü de oyuncudur. Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı mezunudur.
Eğitimini bitirdikten sonra İstanbul Şehir Tiyatrosu'nda oyuncu olarak görev almaya başladı. Çeşitli sinema ve televizyon yapımlarında da görev almıştır. Ayrıca müzik çalışmaları da olan oyuncu bazı vurmalı çalgılara hâkimliği ile de bilinir.