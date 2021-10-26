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    • Televizyon
    • 26.10.2021 17:52
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    • 26.10.2021 17:58
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    EDHO Barış kimdir, kim oynuyor? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Hazım Körmükçü kimdir, kaç yaşında, nereli?

    Fenomen dizi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 7. sezon 200. bölümüyle ekranlara merhaba diyor. Bu sezon kadroya pek çok ünlü isim katıldı ve bu isimler arasında en çok dikkat çekenlerden birisi de Hazım Körmükçü oluyor. İzleyiciler ünlü oyuncuyu Barış karakteriyle izleyecek. Peki, EDHO Barış kimdir, kim oynuyor? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Hazım Körmükçü kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte merak edilenler...

    EDHO Barış kimdir, kim oynuyor?

    ATV ekranlarının sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz muhteşem bir sezonla ekranlara geri dönecek. Ondan fazla ünlü ismi kadrosuna katan dizide bu sezon flaş gelişmeler yaşanacak. Kadroya katılan ünlü isimlerden birisi de Hazım Körmükçü oldu. Hazım Körmükçü dizide İdris'in yeğeni Barış karakterini oynayacak. Peki, EDHO Barış kimdir, kim oynuyor? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Hazım Körmükçü kimdir, kaç yaşında nereli? İşte detaylar...

    EDHO BARIŞ KİMDİR, KİM OYNUYOR?

    EDHO'da Barış karakterini Hazım Körmükçü oynuyor. Barış, İdris'in yeğenidir. Uzun yıllar Rotterdam'da yaşamış ve hapishanede yatmış. Karanlık tarafı olan biridir.

    İşte Hazım Körmükçü'nün hayatı;

    HAZIM KÖRMÜKÇÜ KİMDİR?

    Hazım Körmükçü 30 Ocak 1965 İstanbul'da dünyaya geldi. Tiyatrocu bir aileden gelen sanatçı, Darülbedayi'nin önemli oyuncularından Hazım Körmükçü'nün torunu, Settar Körmükçü'nün yeğenidir.

    Ayrıca kız kardeşi Pelin Körmükçü ve kuzeni Hikmet Körmükçü de oyuncudur. Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı mezunudur.

    Eğitimini bitirdikten sonra İstanbul Şehir Tiyatrosu'nda oyuncu olarak görev almaya başladı. Çeşitli sinema ve televizyon yapımlarında da görev almıştır. Ayrıca müzik çalışmaları da olan oyuncu bazı vurmalı çalgılara hâkimliği ile de bilinir.

        ROL ALDIĞI DİZİ FİLMLER

        Kuruluş Osman (2020)
        Afili Aşk (2019)
        Söz (2018-2019)
        Cennet'in Gözyaşları (2017-2018)
        Yeter (2016)
        Filinta (2014-2016)
        Kara Kutu (2015)
        Kiraz Mevsimi (2014)
        Dur Yolcu (2008)
        Gizli Patron (2006)
        Canım Annem (2004)

        Alacakaranlık (2003)
        Vaka-i Zaptiye (2002)
        Cinlerle Periler (2001)
        Dedem, Gofret Ve Ben (2001)
        Adada Bir Sonbahar (TV filmi, 2000)
        Deli Divane (1997)
        İntizar (1997)
        Kalbimi Kıra Kıra (1996)
        Mesela Dedik (1996)
        Tutku (1996)[13]
        Mesela Dedik (1990)
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