EDHO Barış kimdir, kim oynuyor? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Hazım Körmükçü kimdir, kaç yaşında, nereli?

Ayrıca kız kardeşi Pelin Körmükçü ve kuzeni Hikmet Körmükçü de oyuncudur. Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı mezunudur.

Eğitimini bitirdikten sonra İstanbul Şehir Tiyatrosu'nda oyuncu olarak görev almaya başladı. Çeşitli sinema ve televizyon yapımlarında da görev almıştır. Ayrıca müzik çalışmaları da olan oyuncu bazı vurmalı çalgılara hâkimliği ile de bilinir.