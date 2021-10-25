Stranger Things 4. sezon ne zaman? Netflix Stranger Things 4. sezon hangi tarihte yayınlanacak? Fragman…

Stranger Things 4. sezon ne zaman? Netflix Stranger Things 4. sezon hangi tarihte yayınlanacak? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. 80'lerin bilim kurgu ve korku klasiklerine gönderme yapan Stranger Things dizisi, üç kez En İyi Drama dâhil 38 Emmy adaylığı kazandı ve tüm dünyada büyük ilgiyle izlenen popüler diziler arasında yer alıyor. İşte Stranger Things yeni sezon hakkında bilgiler...
STRANGER THİNGS 4. SEZON NE ZAMAN?
Netflix sitesinde 2022 yılında yayınlanacağı duyuruldu fakat henüz net tarih belli olmadı.
JIM HOPPER GERİ DÖNÜYOR!
Oyuncu, Jim Hopper'ın Stranger Things 4. sezonda geçireceği değişimle ilgili şu sözleri sarf etti, böylelikle bir önceki sezon ölse de yeniden canlanacağı belli oldu.
Hopper: "Bu sezon Hopper hakkındaki ilginç şeylerden biri de, onu birçok kez baba olarak gördük, ama ben onun savaşçı yanını ortaya çıkarmak istedim. Çünkü biliyorsunuz ki baba olduğunuzda dünyadaki varlığınız azalmaya başlar. Daha çok 'baba' imajı içinde olma konusunda aşağılanırsınız. Bunun için çok da hazır değilim. Varlığımı göstermek istiyorum."