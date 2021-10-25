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    • 25.10.2021 12:06
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    • 25.10.2021 12:08
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    Stranger Things 4. sezon ne zaman? Netflix Stranger Things 4. sezon hangi tarihte yayınlanacak? Fragman…

    Dizi ve film severler tarafından Stranger Things 4. sezon ne zaman? Sorusunun yanıtı sıklıkla araştırılır oldu. Popüler dizi ve film izleme platformu Netflix’te ilk 3 sezonu yayınlanan ve büyük ilgiyle izlenen dizinin yeni sezonu için heyecan dolu geri sayım başladı. Gerilim ve korku filmlerini sevenlerin keyifle takip ettiği hem dünyada hem de ülkemizde popüler hale gelen Netflix Stranger Things 4. sezon hangi tarihte yayınlanacak? Stranger Things 4. sezon fragmanı yayınlanınca heyecanın dozu daha da arttı. İşte yeni sezona dair tüm gelişmeler…

    takvim.com.tr
    Stranger Things 4. sezon ne zaman?

    Stranger Things 4. sezon ne zaman? Netflix Stranger Things 4. sezon hangi tarihte yayınlanacak? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. 80'lerin bilim kurgu ve korku klasiklerine gönderme yapan Stranger Things dizisi, üç kez En İyi Drama dâhil 38 Emmy adaylığı kazandı ve tüm dünyada büyük ilgiyle izlenen popüler diziler arasında yer alıyor. İşte Stranger Things yeni sezon hakkında bilgiler...

    STRANGER THİNGS 4. SEZON NE ZAMAN?

    Netflix sitesinde 2022 yılında yayınlanacağı duyuruldu fakat henüz net tarih belli olmadı.

    JIM HOPPER GERİ DÖNÜYOR!

    Oyuncu, Jim Hopper'ın Stranger Things 4. sezonda geçireceği değişimle ilgili şu sözleri sarf etti, böylelikle bir önceki sezon ölse de yeniden canlanacağı belli oldu.

    Hopper: "Bu sezon Hopper hakkındaki ilginç şeylerden biri de, onu birçok kez baba olarak gördük, ama ben onun savaşçı yanını ortaya çıkarmak istedim. Çünkü biliyorsunuz ki baba olduğunuzda dünyadaki varlığınız azalmaya başlar. Daha çok 'baba' imajı içinde olma konusunda aşağılanırsınız. Bunun için çok da hazır değilim. Varlığımı göstermek istiyorum."

        STRANGER THINGS KONUSU NEDİR?

        Stranger Things, 1980'lerin başında kurgusal kırsal kasaba olan Hawkins, Indiana'da geçmektedir. Hawkins Ulusal Laboratuvarı görünüşte Amerika Birleşik Devletleri Enerji Bakanlığı için bilimsel araştırma yapmaktadır ancak gizlice paranormal ve doğaüstü alanlarda insanların üzerinde deney yapmaktadır.

        Yanlışlıkla, "Baş aşağı" olarak adlandırılan alternatif bir evrene açılan bir portal yaratırlar. Bunun sonucunda, Hawkins'in bu olaydan habersiz sakinleri olumsuz bir şekilde etkilenmeye başlar.

        İlk sezon Kasım 1983'te Will Byers'ın Baş aşağı'ndan gelen bir yaratık tarafından kaçırıldığı tarihte başlar. Annesi Joyce ve kasabanın polis şefi Jim Hopper, Will'i aramaya başlar.

        Aynı zamanda, Eleven adlı psikokinetik yeteneklere sahip genç bir kız laboratuvardan kaçar ve Will'i bulmak için yaptıkları aramalarda Will'in arkadaşları Mike, Dustin ve Lucas'a yardım eder.

        İkinci sezon Ekim 1984'ten itibaren başlar. Will kurtarılır ancak olayların ayrıntılarını çok az kimse bilmektedir. Will'in arkadaşları ve ailesi, Will'in Baş aşağı'ndaki varlıklardan hâlâ etkilendiğini öğrendiklerinde, Baş aşağı'nın kasaba ve insanlık için daha büyük bir tehlike olduğunu fark ederler.

        STRANGER THİNGS FİNAL Mİ YAPACAK?

        Stranger Things 4. sezonu, final sezonu olmayacak. Daha önce konu ile ilgili yapılan resmi açıklamalarda 4. sezonun final olmayacağı ve 5. sezon hikayesinin de büyük oranda hazır olduğu belirtilmişti. Bu bakımdan dizi hayranlarında büyük bir memnuniyet yaratan bu durum, dizinin 2023 yılında da yine ekranlara geleceğini gösteriyor. Kaynak: Stranger Things 4. sezon ne zaman yayınlanacak?
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        Haberler Televizyon Stranger Things 4. sezon ne zaman? Netflix Stranger Things 4. sezon hangi tarihte yayınlanacak? Fragman…
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