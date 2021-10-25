Gelinim Mutfakta günün birincisi belli oldu! 25 Ekim Pazartesi Gelinim Mutfakta puanlaması! Çeyrek altının sahibi...

Gelinim Mutfakta günün birincisi kim oldu? Gündüz kuşağının sevilen yarışması her hafta farklı bir sanatçının sunuculuğu ile ekrana geliyor. Geçtiğimiz hafta Songül Karlı'nın sunduğu fenomen yarışmayı bu hafta Safiye Soyman sunuyor. Kanal D'de hafta içi her gün yayınlanan ve ilgiyle izlenen yarışmada yeni haftanın ilk günü oldukça heyecanlı geçti. Rekabetin üst düzeyde olduğu yarışmada 25 Ekim Pazartesi Gelinim Mutfakta puan durumu nasıl şekillendi? Günün yemeğini en güzel yapan ve çeyrek altını kapan yarışmacı hangisi oldu? İşte Gelinim Mutfakta'da yaşananlar…
25 EKİM PAZARTESİ GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU
Günün birincisi Yaren oldu.
Yeşim:17
Yaren:17
Aslıhan:9
Damla:7
22 EKİM CUMA GELİNİM MUTFAKTA GÜNÜN BİRİNCİSİ KİM OLDU?
22 Ekim Cuma günü Gelinim Mutfakta yarışmasında kayınvalidelerden en yüksek puanı alarak çeyrek altını kazanan isim Yeşim, Yaren ve Damla oldu. 3 gelin kuraya kaldı ve çeyrek altını Yeşim kazandı.
Bu hafta Gelinim Mutfakta yarışmasında kayınvalidelerden en yüksek puanı alarak 10 bin TL değerindeki bilezikleri kazanan Yaren oldu. bu hafta eleme yapılmadı.