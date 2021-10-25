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    • 25.10.2021 16:05
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    • 25.10.2021 16:05
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    Gelinim Mutfakta günün birincisi belli oldu! 25 Ekim Pazartesi Gelinim Mutfakta puanlaması! Çeyrek altının sahibi...

    Gelinim Mutfakta günün birincisi kim oldu? 25 Ekim Pazartesi Gelinim Mutfakta puan durumu nasıl şekillendi? Çeyrek altını kapan isim hangisi oldu? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Kanal D'nin sevilen yarışmasında Safiye Soyman'ın sunuculuğu ile ekrana gelen yeni haftada yine heyecanlı gelişmeler yaşandı ve rakabetten dolayı yine tartışmalar eksik olmadı. Peki bugünün yemeğini en güzel hangi yarışmacı yaptı? Gelinim Mutfakta'nın çeyrek altınını alan yarışmacı…

    takvim.com.tr
    Gelinim Mutfakta günün birincisi belli oldu!

    Gelinim Mutfakta günün birincisi kim oldu? Gündüz kuşağının sevilen yarışması her hafta farklı bir sanatçının sunuculuğu ile ekrana geliyor. Geçtiğimiz hafta Songül Karlı'nın sunduğu fenomen yarışmayı bu hafta Safiye Soyman sunuyor. Kanal D'de hafta içi her gün yayınlanan ve ilgiyle izlenen yarışmada yeni haftanın ilk günü oldukça heyecanlı geçti. Rekabetin üst düzeyde olduğu yarışmada 25 Ekim Pazartesi Gelinim Mutfakta puan durumu nasıl şekillendi? Günün yemeğini en güzel yapan ve çeyrek altını kapan yarışmacı hangisi oldu? İşte Gelinim Mutfakta'da yaşananlar…

    25 EKİM PAZARTESİ GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU

    Günün birincisi Yaren oldu.

    Yeşim:17

    Yaren:17

    Aslıhan:9

    Damla:7

    22 EKİM CUMA GELİNİM MUTFAKTA GÜNÜN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

    22 Ekim Cuma günü Gelinim Mutfakta yarışmasında kayınvalidelerden en yüksek puanı alarak çeyrek altını kazanan isim Yeşim, Yaren ve Damla oldu. 3 gelin kuraya kaldı ve çeyrek altını Yeşim kazandı.

    Bu hafta Gelinim Mutfakta yarışmasında kayınvalidelerden en yüksek puanı alarak 10 bin TL değerindeki bilezikleri kazanan Yaren oldu. bu hafta eleme yapılmadı.

        GELİNİM MUTFAKTA SUNUCUSU SAFİYE SOYMAN KİMDİR?

        Safiye Soyman, 1961 yılında Bolu'da Akpınar Mahallesi'nde bir gecekonduda doğdu. Babası bir hafız olan Safiye Soyman, 13 yaşında görücü usulüyle evlendiği 24 yaşındaki Ziya Akaröz'le on beş yıl evli kalmıştır. Evliliğin ilk üç senesi güzel geçtikten sonra eşinin kumar tutkusu aile bağlarını derinden sarsmaya başlamış ve eşinden gizli ortaokul sınavlarına hazırlanmıştır. Daktilo kurslarına gitmiş ve ortaokulu bitirir bitirmez, bu kez de lise bitirme sınavlarına hazırlanarak liseyi de bitirmiştir.

        Okul sonrası iş bulma sınavlarına girerek İmar İskan Bakanlığı'na Genel Müdür sekreteri olarak işe girmiştir.

        Liseyi bitirdikten sonra da Özer Altın'dan müzik dersleri alarak radyo sınavlarına girmiş ve kazanmıştır. 6 sene Ankara Devlet Klasik Müziği Korosu'nda çalışan Safiye Soyman, bir gün gazinocular kralı Fahrettin Aslan'dan teklif almıştır.

        Böylece 1996 yılında 35 yaşında Maksim'de sahneye çıktı. Ardından memuriyetten istifa ederek şöhret basamaklarını tırmanmıştır.

        Safiye Soyman, ilk evliliğini çocuk yaşta 13 yaşındayken 1974 yılında Ziya Akaröz ile yapmış bu evlilikten Ümran Erler adında bir kızı (d. 1975) ve Harun (d. 1977) adında bir oğlu olmuştur. Daha sonra 1985 yılında Ziya Akaröz ile boşanmıştır.

        Safiye Soyman, 1999 yılından beridir iş adamı Faik Öztürk ile birlikte yaşamaktadır.
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        Haberler Televizyon Gelinim Mutfakta günün birincisi belli oldu! 25 Ekim Pazartesi Gelinim Mutfakta puanlaması! Çeyrek altının sahibi...
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