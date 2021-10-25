Bir Zamanlar Çukurova Demir'ini bekleyen karşısında onu bulacak! Ha geldi ha gelecek derken atv ekranı yıkılacak

Dördüncü sezonunda da reytinglerini koruyan ve ATV ekranlarının en çok izlenen yapımları arasına girmeyi başaran Bir Zamanlar Çukurova dizisi, şimdilerde eski oyuncularından birini her bölümde dillendirmeye başladı. Bunun üzerine Bir Zamanlar Çukurova dizisinin seyircisi sosyal medyada başlattığı o tartışma ile geri dönecek olan ismi de ifşa ettirmeyi başardı!