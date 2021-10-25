Bir Zamanlar Çukurova Demir'ini bekleyen karşısında onu bulacak! Ha geldi ha gelecek derken atv ekranı yıkılacak

Bir Zamanlar Çukurova izleyicinin burnunda tütüyordu ama sonuç fiyasko! Demir Yaman tüm gemileri yaktı ama o isim geliyor... Bir Zamanlar Çukurova'nın sezon finali bölümüne Demir Yaman damga vurmuştu. Eşkıyalar konağı basarken Demir Yaman da onlarla çatışmaya girmişti. Dizinin yeni sezon bölümlerinde Züleyha Demir'i arıyor. Diziye dönüp dönmeyeceği merak edilen Demir Yaman konusunda sır perdesi aralanıyor. Bir Zamanlar Çukurova Demir geri dönecek mi?
Geçtiğimiz haftalarda yeni sezonuna başlayan Bir Zamanlar Çukurova dizisi, eski oyuncularından birine yeşil ışık yakmaya başladı. O ismin geri döneceğinin sinyalini son bölümlerinde sıkça veren Bir Zamanlar Çukurova dizisi, bu kez seyircisinin dikkatinden kaçmayan o detay ile konuşulanları doğrulamak zorunda kaldı.
Öte yandan Bir Zamanlar Çukurova dizisine geri dönecek olan o ismi görenler şaşkınlığını gizleyemedi! Peki, Bir Zamanlar Çukurova dizisinin oyuncu kadrosuna kim geri döndü? İşte, detaylar…