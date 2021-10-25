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    • Televizyon
    • 26.10.2021 09:11
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    • 26.10.2021 09:13
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    Bir Zamanlar Çukurova Demir'ini bekleyen karşısında onu bulacak! Ha geldi ha gelecek derken atv ekranı yıkılacak

    Yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği bir dönem dizisi olan Bir Zamanlar Çukurova, üçüncü sezonuyla da reytinglerde zirveye oynuyor.Sürükleyici hikayesi ve zengin oyuncu kadrosuyla büyük bir ilgiyle takip edilen Bir Zamanlar Çukurova dizisi geçen sezon pek çok ayrılık yaşadı ama bunlardan en çok senaryoyu etkileyeni tabi ki Demir Yaman'ı canlandıran Murat Ünalmış'ın ayrılığı oldu. Dizide sık sık adı geçen Demir Yaman karakteri izleyicinin burnunda tüterken 'Murat Ünalmış geri dönecek' iddiaları kol geziyordu. Arap saçına dönüne bu olay nihayet yanıt buldu. İşte detaylar...

    Bir Zamanlar Çukurova’ya beklenen isim geldi

    Bir Zamanlar Çukurova izleyicinin burnunda tütüyordu ama sonuç fiyasko! Demir Yaman tüm gemileri yaktı ama o isim geliyor... Bir Zamanlar Çukurova'nın sezon finali bölümüne Demir Yaman damga vurmuştu. Eşkıyalar konağı basarken Demir Yaman da onlarla çatışmaya girmişti. Dizinin yeni sezon bölümlerinde Züleyha Demir'i arıyor. Diziye dönüp dönmeyeceği merak edilen Demir Yaman konusunda sır perdesi aralanıyor. Bir Zamanlar Çukurova Demir geri dönecek mi?

    Geçtiğimiz haftalarda yeni sezonuna başlayan Bir Zamanlar Çukurova dizisi, eski oyuncularından birine yeşil ışık yakmaya başladı. O ismin geri döneceğinin sinyalini son bölümlerinde sıkça veren Bir Zamanlar Çukurova dizisi, bu kez seyircisinin dikkatinden kaçmayan o detay ile konuşulanları doğrulamak zorunda kaldı.

    Öte yandan Bir Zamanlar Çukurova dizisine geri dönecek olan o ismi görenler şaşkınlığını gizleyemedi! Peki, Bir Zamanlar Çukurova dizisinin oyuncu kadrosuna kim geri döndü? İşte, detaylar…

        Perşembe akşamlarına damga vuran dizilerden biri olan Bir Zamanlar Çukurova dizisi, dördüncü sezonu ile seyircisinin karşısına çıkmaya başladı. Geçtiğimiz sezon çok sevilen karakterlerine arka arkaya veda eden Bir Zamanlar Çukurova dizisi, adeta yaprak dökümü yaşamış ve Yılmaz'dan Demir'e kadar birçok karakterine veda etmişti.

        En son Başhekim Müjgan (Hande Soral) ve Ali rahmet Fekeli (Kerem Alışık) karakterlerine veda eden Bir Zamanlar Çukurova dizisi, veda ettiği karakterlerden birine yeniden ışık yaktığını o detay ile seyircisine gösterdi!

        Yeni sezonunda başrollerini İbrahim Çelikkol ve Hilal Altınbilek isimlerine emanet eden Bir Zamanlar Çukurova dizisi, başrollerin hızlı uyumu ile yeniden çok beğenilmeye başlandı.

            Dördüncü sezonunda da reytinglerini koruyan ve ATV ekranlarının en çok izlenen yapımları arasına girmeyi başaran Bir Zamanlar Çukurova dizisi, şimdilerde eski oyuncularından birini her bölümde dillendirmeye başladı. Bunun üzerine Bir Zamanlar Çukurova dizisinin seyircisi sosyal medyada başlattığı o tartışma ile geri dönecek olan ismi de ifşa ettirmeyi başardı!

            Bir süredir ekranlara iddialı bölümleri ile gelmeye başlayan Bir Zamanlar Çukurova dizisinin seyircisi o bölümlerdeki detayları tartışmaya başladı. Her yeni bölümde Murat Ünalmış'ın canlandırdığı Demir Yaman isminin geçmesi üzerine Demir Yaman'a çok yer verilip, asla görünmemesini eleştiren Bir Zamanlar Çukurova dizisi, Demir Yaman'ı özlediğini seslendirmeye başladı.

            Bunun üzerine Bir Zamanlar Çukurova dizisine Demir Yaman karakteri ile yeniden gireceği konuşulmaya başlanan usta oyuncu Murat Ünalmış'ın imaj değişikliğine gittiği ise, seyircinin dikkatinden kaçmadı. Öte yandan Bir Zamanlar Çukurova dizisinden Murat Ünalmış ile ilgili resmi bir açıklama henüz gelmedi.
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            Haberler Televizyon Bir Zamanlar Çukurova Demir'ini bekleyen karşısında onu bulacak! Ha geldi ha gelecek derken atv ekranı yıkılacak
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