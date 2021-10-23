Züleyha ile Hakan yakınlaşıyor! Bir Zamanlar Çukurova 110. bölüm fragmanı yayınlandı: “Boşanacak mısın?”

Atv'nin sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'dan beklenen hamle geldi. Bir Zamanlar Çukurova 110. bölüm fragmanı yayınlandı. Söz konusu fragmanda Züleyha ile Hakan yakınlaşması dikkat çekerken yeni bölüm öncesi heyecan kat kat arttı.
Öte yandan Bir Zamanlar Çukurova 109'uncu bölümde yaşananlar tekrar gündeme geldi. Peki Bir Zamanlar Çukurova 109. bölümde neler yaşandı? İşte detaylar...
ZÜLEYHA İZMİR'DE TÜM GERÇEKLERİ ÖĞRENDİ
Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği 'Bir Zamanlar Çukurova' 109'uncu bölümüyle ekrana geldi.
Perşembe akşamlarının vazgeçilmez dizisi 'Bir Zamanlar Çukurova'da Züleyha, Hakan'la beraber gittiği İzmir'de Demir'le ilgili tüm gerçekleri öğrenirken, Lütfiye ve Saniye'nin Fekeli'nin ölümünün sırrını aydınlatmasına Abdülkadir engel oldu.