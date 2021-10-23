Züleyha ile Hakan yakınlaşıyor! Bir Zamanlar Çukurova 110. bölüm fragmanı yayınlandı: “Boşanacak mısın?”

LÜTFİYE VE SANİYE ISPARTA'DAN ELİ BOŞ DÖNDÜ

Lütfiye ve Saniye, Fekeli'nin ani ölümünün ardındaki sır perdesini aralamak için Isparta'ya gitti. Fekeli'nin Mehmet'i sorgulamak için gittiği dükkânı bulan Lütfiye ve Saniye, işin aslını öğrenmeye çalışırken Abdülkadir içeri girdi ve konuşmaya mani oldu. Önceden tedbirini alan Abdülkadir, Lütfiye ve Saniye'nin Isparta'dan elleri boş dönmesine sebep oldu.