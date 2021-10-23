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    • 23.10.2021 23:50
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    • 23.10.2021 23:50
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    Züleyha ile Hakan yakınlaşıyor! Bir Zamanlar Çukurova 110. bölüm fragmanı yayınlandı: “Boşanacak mısın?”

    Züleyha ile Hakan yakınlaşıyor! Atv’nin sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova’nın 110. bölüm fragmanı yayınlandı. Başrollerini Hilal Altınbilek ile İbrahim Çelikkol’un üstlendiği dizinin yeni bölüm fragmanında Züleyha ile Hakan yakınlaşması dikkat çekti. Öte yandan Züleyha’ya yöneltilen “Boşanacak mısın?” sorusu fragmana damga vurdu. İşte Perşembe akşamlarının vazgeçilmezi Bir Zamanlar Çukurova 110. bölüm fragmanı...

    “Boşanacak mısın?”

    Atv'nin sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'dan beklenen hamle geldi. Bir Zamanlar Çukurova 110. bölüm fragmanı yayınlandı. Söz konusu fragmanda Züleyha ile Hakan yakınlaşması dikkat çekerken yeni bölüm öncesi heyecan kat kat arttı.

    Öte yandan Bir Zamanlar Çukurova 109'uncu bölümde yaşananlar tekrar gündeme geldi. Peki Bir Zamanlar Çukurova 109. bölümde neler yaşandı? İşte detaylar...

    ZÜLEYHA İZMİR'DE TÜM GERÇEKLERİ ÖĞRENDİ
    Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği 'Bir Zamanlar Çukurova' 109'uncu bölümüyle ekrana geldi.

    Perşembe akşamlarının vazgeçilmez dizisi 'Bir Zamanlar Çukurova'da Züleyha, Hakan'la beraber gittiği İzmir'de Demir'le ilgili tüm gerçekleri öğrenirken, Lütfiye ve Saniye'nin Fekeli'nin ölümünün sırrını aydınlatmasına Abdülkadir engel oldu.

        Sosyal medyanın en çok konuşanları arasında yer alan 'Bir Zamanlar Çukurova'nın 109'uncu bölümü #GeçmişinBüyükSırrı etiketiyle gündem oldu.

        Züleyha, Hülya'dan gerçeği öğrenmek için İzmir'e gitmeyi kafasına koyunca Hakan ona eşlik etti. Yol boyunca Demir'le ilişkisini düşünen Züleyha, duyduğu pişmanlığı Hakan'la paylaştı.

        Fikret, Züleyha'nın Hakan'la beraber İzmir'e gitmesine fena halde içerledi. Hülya ile yüzleşen Züleyha, Demir'in yazdığı mektupları okuyunca Ayten'in söylediklerinden emin olurken, o sırada masanın üstünde kendi fotoğrafının olduğunu gören Hakan ise korkuya kapıldı.

            LÜTFİYE VE SANİYE ISPARTA'DAN ELİ BOŞ DÖNDÜ
            Lütfiye ve Saniye, Fekeli'nin ani ölümünün ardındaki sır perdesini aralamak için Isparta'ya gitti. Fekeli'nin Mehmet'i sorgulamak için gittiği dükkânı bulan Lütfiye ve Saniye, işin aslını öğrenmeye çalışırken Abdülkadir içeri girdi ve konuşmaya mani oldu. Önceden tedbirini alan Abdülkadir, Lütfiye ve Saniye'nin Isparta'dan elleri boş dönmesine sebep oldu.

            YAMANLAR HOLDİNG İÇİN ZOR GÜNLER KAPIDA
            Yamanların servetine sahip olmaya çalışan Betül, elde ettiği büyük meblağı Şermin'in önüne koydu. Parayı görünce büyülenen Şermin, hayalindeki arabayı satın almak için koşarak Abdülkadir'in dükkânına gitti.

            Kimseye yakalanmadan arabayla konağa giriş yapmaya çalışan Şermin'i fark eden Saniye, Demir'in Betül'e vekâlet verdiğini hatırlayıp şüpheye düştü. Diğer yandan Yamanlar Holding'in gıda ihracatını miadını doldurmak üzere olan bir gemiyle taşımayı planlayan Hakan ve Abdülkadir, sigorta kâğıdını ele geçirmeyi başardı.

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            Haberler Televizyon Züleyha ile Hakan yakınlaşıyor! Bir Zamanlar Çukurova 110. bölüm fragmanı yayınlandı: “Boşanacak mısın?”
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