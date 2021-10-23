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    • 24.10.2021 00:43
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    • 24.10.2021 00:45
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    Akif köşeye sıkıştı! Kardeşlerim 26. bölüm fragmanı yayınlandı: Doruk resti çekti! Nebahat ile Suzan el ele verdi

    Akif köşeye sıkıştı! Kadrosunda Ahu Yağtu, Celil Nalçakan, Su Burcu Yazgı Coşkun, Onur Seyit Yaran, Gözde Türker, Cüneyt Mete, Fadik Sevin Atasoy gibi sevilen oyuncuların yer altığı Kardeşlerim 26. bölüm fragmanı yayınlandı. Her cumartesi milyonları atv ekranlarına kilitleyen dizinin yeni bölüm fragmanı, adeta nefes kesti. Nebahat ile Suzan el ele vererek izleyicileri şoke ederken Doruk’un kararlı duruşu takdir topladı. İşte Kardeşlerim 26. bölüm fragmanı...

    Doruk resti çekti! Nebahat ile Suzan el ele verdi

    Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Kardeşlerim'in 26. bölüm fragmanı yayınlandı. Yayınlandığı ilk günden bu yana ilgiyle takip edilen dizisin 26. bölüm fragmanı "Akif köşeye sıkıştı!" dedirtti.

    Peki milyonları ekran başına kilitlerken 'Kalbimde Sevgin' etiketiyle de sosyal medyaya damga vuran Kardeşlerim 25. bölümde neler yaşandı?

    "YETER Kİ UMUDUN OLSUN, O IŞIK ELBET BİR YERDEN DOĞAR HAYATINA!"
    Akif'in son bombasıyla iyice öfkelenen Doruk, babasına karşı radikal bir karar alır.

    Eren ailesi ellerinden gelen desteği ona verirken, Akif'in baskısı da Doruk'un peşini bırakmaz.

        Ömer işe gittiği sırada karşısına çıkan havalı sürprizden çok etkilenir ve gelecek için umutlanır.

        Nebahat'ın yaptığı acımasız plan, Suzan'la yüzleşmesine sebep olur.

        Orhan'ın cephesinde ise sevindirici gelişmeler yaşanmaya devam ederken, Şengül'le beraber çekilişe katılan Ömer'i bir sürpriz beklemektedir.

        Kardeşlerim 26. bölüm fragmanı yayında
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        Vatandaş yine itti!
        Haberler Televizyon Akif köşeye sıkıştı! Kardeşlerim 26. bölüm fragmanı yayınlandı: Doruk resti çekti! Nebahat ile Suzan el ele verdi
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