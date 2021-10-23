Akif köşeye sıkıştı! Kardeşlerim 26. bölüm fragmanı yayınlandı: Doruk resti çekti! Nebahat ile Suzan el ele verdi

Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Kardeşlerim'in 26. bölüm fragmanı yayınlandı. Yayınlandığı ilk günden bu yana ilgiyle takip edilen dizisin 26. bölüm fragmanı "Akif köşeye sıkıştı!" dedirtti.
Peki milyonları ekran başına kilitlerken 'Kalbimde Sevgin' etiketiyle de sosyal medyaya damga vuran Kardeşlerim 25. bölümde neler yaşandı?
"YETER Kİ UMUDUN OLSUN, O IŞIK ELBET BİR YERDEN DOĞAR HAYATINA!"
Akif'in son bombasıyla iyice öfkelenen Doruk, babasına karşı radikal bir karar alır.
Eren ailesi ellerinden gelen desteği ona verirken, Akif'in baskısı da Doruk'un peşini bırakmaz.