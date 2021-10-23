Kardeşlerim 25. yeni bölüm CANLI izle! Kardeşlerim dizisi son bölüm izle! Doruk’un alacağı radikal karar ne olacak?

SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Abisinin başına gelen olayla ilgili öğrendiği gerçekler Asiye'yi büyük bir açmaza sokarken, Doruk'la olan ilişkisini de kopma noktasına getirir. Cemile'nin Kadir'le yakınlaşmasını engellemek isteyen Melisa, ipleri gerecek bir plan yapar. Orhan'ın tedavisinde beklenmedik gelişmeler yaşanırken, Ömer'in eline geçen fırsatı değerlendirebilmesi için hem kendisi hem de abisi Kadir'in gece gündüz demeden çalışması gerekir. Doruk, kendisine yardım etmek isteyen Kaan'ın asıl amacını öğrendiğinde çılgına döner ve hiç ummadığı bir sürprizle karşı karşıya kalır.