Kardeşlerim 25. yeni bölüm CANLI izle! Kardeşlerim dizisi son bölüm izle! Doruk’un alacağı radikal karar ne olacak?

Kardeşlerim 25. yeni bölüm CANLI izle! Kardeşlerim dizisi son bölüm izle seçenekleri arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanır oldu. ATV'de Cumartesi akşamları yayınlanan ve severek izlenen dizi yine heyecan dolu sahnelere konu olacak ve izleyicileri ekranlara kilitleyecek. Yeni bölümde Nebahat ile Suzan yüzleşmesinde neler yaşanacağı merak konusu oldu. Kardeşlerim yeni bölüm izleme linkini haberimizde bulabilir, internet üzerinden canlı yayın olarak izleyebilirsiniz.
KARDEŞLERİM 25. YENİ BÖLÜM CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ
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"Eski halimize dönebilir miyiz?"
"Yeter ki umudun olsun, o ışık elbet bir yerden doğar hayatına!"
Akif'in son bombasıyla iyice öfkelenen Doruk, babasına karşı radikal bir karar alır. Eren ailesi ellerinden gelen desteği ona verirken, Akif'in baskısı da Doruk'un peşini bırakmaz. Ömer işe gittiği sırada karşısına çıkan havalı sürprizden çok etkilenir ve gelecek için umutlanır. Nebahat'ın yaptığı acımasız plan, Suzan'la yüzleşmesine sebep olur. Orhan'ın cephesinde ise sevindirici gelişmeler yaşanmaya devam ederken, Şengül'le beraber çekilişe katılan Ömer'i bir sürpriz beklemektedir.