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    • 23.10.2021 19:58
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    • 23.10.2021 20:36
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    Kardeşlerim 25. yeni bölüm CANLI izle! Kardeşlerim dizisi son bölüm izle! Doruk’un alacağı radikal karar ne olacak?

    Dizi severler tarafından akşam saatlerinde yoğun bir şekilde Kardeşlerim 25. bölüm CANLI izle! Kardeşlerim son bölüm izle seçenekleri araştırılmaya başlandı. ATV’de Cumartesi akşamları yayınlanan ve her bölümü ilgiyle izlenen dizinin yeni bölümü için heyecanlı bekleyiş başladı. Konusu ve oyuncu kadrosuyla yayınlandığı günden bu yana severek izlenen dizinin yeni bölümünde Doruk’un alacağı radikal karar ne olacak? Ömer’i bekleyen sürprizin ne olduğu da merak ediliyor. Bu akşamki bölümü internetten izlemek isteyenler için Kardeşlerim yeni bölüm izleme linki haberimizde yer alıyor.

    takvim.com.tr
    Kardeşlerim 25. yeni bölüm CANLI izle! Kardeşlerim dizisi son bölüm izle! Doruk’un alacağı radikal karar ne olacak?

    Kardeşlerim 25. yeni bölüm CANLI izle! Kardeşlerim dizisi son bölüm izle seçenekleri arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanır oldu. ATV'de Cumartesi akşamları yayınlanan ve severek izlenen dizi yine heyecan dolu sahnelere konu olacak ve izleyicileri ekranlara kilitleyecek. Yeni bölümde Nebahat ile Suzan yüzleşmesinde neler yaşanacağı merak konusu oldu. Kardeşlerim yeni bölüm izleme linkini haberimizde bulabilir, internet üzerinden canlı yayın olarak izleyebilirsiniz.

    KARDEŞLERİM 25. YENİ BÖLÜM CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

    KARDEŞLERİM SON BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

    "Eski halimize dönebilir miyiz?"

    "Yeter ki umudun olsun, o ışık elbet bir yerden doğar hayatına!"

    Akif'in son bombasıyla iyice öfkelenen Doruk, babasına karşı radikal bir karar alır. Eren ailesi ellerinden gelen desteği ona verirken, Akif'in baskısı da Doruk'un peşini bırakmaz. Ömer işe gittiği sırada karşısına çıkan havalı sürprizden çok etkilenir ve gelecek için umutlanır. Nebahat'ın yaptığı acımasız plan, Suzan'la yüzleşmesine sebep olur. Orhan'ın cephesinde ise sevindirici gelişmeler yaşanmaya devam ederken, Şengül'le beraber çekilişe katılan Ömer'i bir sürpriz beklemektedir.

        SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

        Abisinin başına gelen olayla ilgili öğrendiği gerçekler Asiye'yi büyük bir açmaza sokarken, Doruk'la olan ilişkisini de kopma noktasına getirir. Cemile'nin Kadir'le yakınlaşmasını engellemek isteyen Melisa, ipleri gerecek bir plan yapar. Orhan'ın tedavisinde beklenmedik gelişmeler yaşanırken, Ömer'in eline geçen fırsatı değerlendirebilmesi için hem kendisi hem de abisi Kadir'in gece gündüz demeden çalışması gerekir. Doruk, kendisine yardım etmek isteyen Kaan'ın asıl amacını öğrendiğinde çılgına döner ve hiç ummadığı bir sürprizle karşı karşıya kalır.

        KARDEŞLERİM DİZİSİ KONUSU VE OYUNCULARI

        Kardeşlerim, hayatın karşılarına çıkardığı tüm sorunların birlikte üstesinden gelmeye çalışan, her şeye rağmen kopmayıp, birbirlerinden güç alan dört kardeşin hikayesini konu ediyor.

        Celil Nalçakan (Akif), Halit Özgür Sarı (Kadir), Cüneyt Mete (Orhan), Fadik Sevin Atasoy (Şengül), Ahu Yağtu (Suzan), Simge Selçuk (Nebahat), Yiğit Koçak (Ömer), Su Burcu Yazgı Coşkun (Asiye), Aylin Akpınar (Emel), Onur Seyit Yaran (Doruk), Cihan Şimşek (Oğulcan), Damlasu İkizoğlu (Melisa), Gözde Türker (Harika), Kaan Sevi (Mazlum), Melis Minkari (Aybike), İrem Salman (Talya), Lizge Cömert (Süsen), Recep Usta (Berk).
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        Haberler Televizyon Kardeşlerim 25. yeni bölüm CANLI izle! Kardeşlerim dizisi son bölüm izle! Doruk’un alacağı radikal karar ne olacak?
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