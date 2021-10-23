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    • Televizyon
    • 23.10.2021 17:02
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    • 23.10.2021 17:15
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    Öldür Beni Sevgilim film konusu nedir? Öldür Beni Sevgilim oyuncuları kimler? Ne zaman, nerede, hangi otelde çekildi?

    Dizi ve film severler tarafından Öldür Beni Sevgilim film konusu nedir? Sorusunun yanıtı sıklıkla araştırılır oldu. Vizyona girdiğinde ilgiyle izlenen ve kahkalar attıran filmi bu akşam Star TV’de yayınlanacak ve ilk kez izleyecek olanlar hakkında bilgi edinmek istiyor. Başrollerinde Murat Boz ve Seda Bakan’ın yer aldığı Öldür Beni Sevgilim ne zaman nerede, hangi otelde çekildi? Öldür Beni Sevgilim oyuncuları kimler? Gülmeyi sevenler ve böyle filmleri kaçırmak istemeyenler için tüm bilgiler haberimizde yer alıyor.

    takvim.com.tr
    Öldür Beni Sevgilim film konusu nedir?

    Öldür Beni Sevgilim film konusu nedir? Öldür Beni Sevgilim oyuncuları kimler? Ne zaman, nerede hangi, otelde çekildi? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. 2019 yılında vizyona giren ve izlenme rekoru kıran film bu akşam televizyonda yayınlanacak ve yayın akışında gören izleyiciler Öldür Beni Sevgilim filmi hakkındaki bilgileri merak ederek araştırmaya başladı. İşte ayrıntılar...

    ÖLDÜR BENİ SEVGİLİM KONUSU NEDİR?

    Öldür Beni Sevgilim, birbirlerini öldürmeye karar veren bir çiftin hikayesini konu ediyor. Okan ile Demet, 5 yıldır evli olan bir çifttir. Ancak birlikte geçirdikleri senelere rağmen ilişkileri pek de iyi değildir.

    İkilinin aşkı masal gibi başlamış, büyük heyecanlarla devam etmiş ve mutlu sona ulaşmıştır. Ancak evliliğin ardından hayatları sıradanlaşmaya başladıkça, çiftin içindeki o heyecan duygusu da ölmeye başlamıştır. 5 yılın sonunda ikili adeta birbirinden bunalmış hale gelir. Farklı hayatlar isteseler de bunu dile getiremeyen ve ses çıkarmadan, içten içe birbirlerine sinir olmaya başlayan genç çift, evlilik yıldönümlerinde büyük bir yanlış anlamanın kurbanı olur. Yaşanan yanlışlık sonucunda 5 yıllık karı-koca birbirlerini öldürmeye karar verirler. Bunun için uygun yollar arayan çift, kendilerini birbirinden komik ve tehlikeli durumlar içerisinde bulur...

        ÖLDÜR BENİ SEVGİLİM FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

        Şenol Sönmez'in yönetmen koltuğunda oturduğu filmde Okan karakterine Murat Boz hayat verirken, Demet'i ise Seda Bakan Canlandırıyor. Senaryosunu Murat Dişli'nin kaleme aldığı filmin kadrosunda Açelya Topaloğlu,Özgür Emre Yıldırım, Seda Güven, Yosi Mizrahi, Dilşad Şimşek ve Ali Yoğurtçuoğlu gibi isimler yer alıyor.

        ÖLDÜR BENİ SEVGİLİM FİLMİ NE ZAMAN, NEREDE ÇEKİLDİ?

        Muğla ve İstanbul'un farklı noktalarının yer aldığı Öldür Beni Sevgilim filmi Fethiye'de tamamlandı.Beni Sevgilim çekildiği Otel Perdue Otel olduğu bilgisine ulaşıldı.
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        Haberler Televizyon Öldür Beni Sevgilim film konusu nedir? Öldür Beni Sevgilim oyuncuları kimler? Ne zaman, nerede, hangi otelde çekildi?
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