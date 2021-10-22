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    • 23.10.2021 16:35
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    • 23.10.2021 16:35
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    Zuhal Topal'la Yemekteyiz 15 bin TL'yi bu hafta kim kazandı? 22 Ekim Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim birinci oldu? Haftanın birincisi...

    Zuhal Topal'la Yemekteyiz programı hafta içi her gün TV8 ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya devam ediyor. Haftanın finaline gelindi. 22 Ekim Cuma günü kazanan yarışmacının kim olduğu merak ediliyor. Program formatına göre en güzel yemeği yapıp, 4 yarışmacı ve Zuhal Topal'dan en yüksek puanı alan 15 bin TL para ödülünün sahibi oluyor. Zuhal Topal'ın keyifli sunumuyla yayınlanan programda bugünün birincisi araştırılıyor. Peki TV8 Zuhal Topal'la Yemekteyiz 15 bin TL para ödülünü bu hafta kim kazandı? 22 Ekim Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim birinci oldu?

    takvim.com.tr
    22 Ekim Zuhal Topal’la Yemekteyiz kim birinci oldu?

    TV8'in ilgi ile izlenen yarışması Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de haftanın sonuna gelindi. Her hafta farklı yarışmacıların katıldığı ve en güzel yemek yapanın kazandığı programda birinciye 15 bin TL para ödülü veriliyor. Bu hafta da 5 yarışmacı mutfakta'da hünerlerini sergiledi. En yüksek puanı alıp para ödülünü kazanan yarışmacı merak ediliyor. Peki; 22 Ekim Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim birinci oldu? Zuhal Topal'la Yemekteyiz 15 bin TL'yi bu hafta kim kazandı? işte Ödülü kazanan yarışmacı...

    22 EKİM CUMA ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ KİM BİRİNCİ OLDU?

    Zuhal Topal'la Yemekteyiz yarışma programında bu haftanın birincisi henüz belli olmadı. Haftanın en yüksek puanını toplayan ve birinciliği kazanan yarışmacı açıklandığı takdirde haberimizde yer verilecektir.

    18- 22 EKİM YARIŞMACILARI KİMLER?

    Zeynep Hanım

    Seda Hanım

    Selda Hanım

    Onur Bey

    Oktay Bey

        ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

        Ekranların sevilen programı Zuhal Topal'la Yemekteyiz hafta içi her gün saat 16.00'da TV8 ekranları aracılığıyla seyircisinin karşısına çıkıyor.

        ZUHAL TOPAL KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

        Oyunculukla başladığı ekran macerasını sunuculukla devam ettiren Zuhal Topal, 23 Eylül 1976 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Zuhal Topal, üniversite sınavlarında Mimarlık Fakültesi iç mimari bölümünü ve aynı zamanda yetenek sınavıyla Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro bölümünü kazandı. Fakat tercihini küçük yaşlardan bu yana ilgi duyduğu tiyatrodan yana kullandı. 1995 yılında Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro bölümünde okumaya başladı.

        1996 yılında özel bir tiyatroda iki ayrı çocuk oyununda başrol oynadı. 1997 yılında Müjdat Gezen ile birlikte Kanal D televizyonunda sunuculuk yaptı.

        1997 yılında konservatuarın son sınıfında iken "Sevda Kondu" adlı dizide Erdal Özyağcılar'ın kızı rolünde oynadı.

        Zuhal Topal bir çok reklam filmi ve çeşitli organizasyonlarda yer aldı, birçok tv dizisinde, reklam filminde, tiyatro sahnelerinde oyunculuk, dublaj sanatçılığı ve tv sunuculuğu yaptı.

        Zuhal Topal, 2003 yılında başrollerini İnci Türkay ve Şahap Sayılgan'ın oynadığı Sihirli Annem dizisinde Suzan karakteri ile tanındı. 2004 yılında Halide Edip Adıvar'ın kitabından uyarlanan Yol Palas Cinayeti filminde Sacide karakterini canlandırdı.

        2006- 2009 yılları arasında senaristi Gani Müjde olan Sinem Kobal, Hakan Altıner, Sinan Çalışkanoğlu, Kayhan Yıldızoğlu, Ümit Erdim, Cansu Demirci, Gökhan Keser, Parla Şenol, Serkan Şenalp, Defne Joy Foster, gibi oyuncuların rol aldığı "Selena" adlı dizide Zuhal Topal, "Fitnat Korkmaz" adında kötü bir müdireyi oynadı.

        2007 yılında Show TV'de yayınlanan yarışma programı "Şarkı Söylemek Lazım" 1. Sezonunda yarışmacı olarak katıldı koçluğunu İlhan Şeşen yaptı ve birinci oldu. Yarışmanın jüri üyeleri Olcayto Ahmet Tuğsuz, Erol Büyükburç, Fuat Güner, İnci Çayırlı, Oray Eğin, Eyşan Özhim olurken diğer yarışmacılar ise; Hilal Özdemir – Hazım Körmükçü, Hakan Aysev – Serap Ezgü, Ferda Anıl Yarkın –Helin Avşar, Suat Suna – Irmak Ünal, Metin Arolat – Hande Subaşı, Işın Karaca – Vatan Şaşmaz,Burcu Güneş – Berke Hürcan, Yeliz Eker – Semih Saygıner, Linet – Erhan Yazıcıoğlu, Zeynep Dizdar –Yağmur Atacan, Mirkelam – Didem Uzel oldular..

        2009 yılında Metin Akpınar'ın başrolünde oynadığı "Papatyam" adlı dizide rol aldı. 2009 – 2011 sezonunda Ufuk Özkan, Rasim Öztekin, Fırat Tanış ,İlker Ayrık, Halit Akçatepe'nin başrollerini paylaştığı "Geniş Aile" adlı dizide rol aldı.

        Tiyatro oyunculuğu başta olmak üzere, dizi, Film oyunculuğu ve sunuculuk yapmaktadır. 9 senedir şarkıcı ve müzisyen Korhan Saygıner ile evlidir, Lina adında bir kız çocuğu vardır.
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