Zuhal Topal'la Yemekteyiz 15 bin TL'yi bu hafta kim kazandı? 22 Ekim Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim birinci oldu? Haftanın birincisi...

TV8'in ilgi ile izlenen yarışması Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de haftanın sonuna gelindi. Her hafta farklı yarışmacıların katıldığı ve en güzel yemek yapanın kazandığı programda birinciye 15 bin TL para ödülü veriliyor. Bu hafta da 5 yarışmacı mutfakta'da hünerlerini sergiledi. En yüksek puanı alıp para ödülünü kazanan yarışmacı merak ediliyor. Peki; 22 Ekim Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim birinci oldu? Zuhal Topal'la Yemekteyiz 15 bin TL'yi bu hafta kim kazandı? işte Ödülü kazanan yarışmacı...
22 EKİM CUMA ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ KİM BİRİNCİ OLDU?
Zuhal Topal'la Yemekteyiz yarışma programında bu haftanın birincisi henüz belli olmadı. Haftanın en yüksek puanını toplayan ve birinciliği kazanan yarışmacı açıklandığı takdirde haberimizde yer verilecektir.
18- 22 EKİM YARIŞMACILARI KİMLER?
Zeynep Hanım
Seda Hanım
Selda Hanım
Onur Bey
Oktay Bey