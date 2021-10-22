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    • 23.10.2021 16:20
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    • 23.10.2021 16:20
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    Gelinim mutfakta puan durumu nasıl? 22 Ekim Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, kim elendi? Bu Cuma altın bileziğin sahibi kim oldu?

    22 Ekim Gelinim Mutfakta'da haftanın finali geldi çattı. İzleyiciler büyük bir merakla haftanın birincisini ve elenen yarışmacıyı araştırmaya başladı. Kıyasıya mücadeleyle geçen haftanın sonunda vatandaşlar tarafından, "Gelinim Mutfakta'da bu haftanın en düşük puanını alarak veda eden isim hangisi oldu? 22 Ekim Gelinim Mutfakta kim kazandı?" Sorularının cevabı merak edilerek araştırılıyor. İşte tüm merak edilenler!

    takvim.com.tr
    22 Ekim Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, kim elendi?

    Gelinim Mutfakta programını izleyenler tarafından günün eleneni ve birincisi merak edilip araştırılmaya başlandı. Kanal D ekranlarının sevilen yarışması Gelinim Mutfakta'da hafta finali geldi çattı. Yine rekabetin ve çekişmelerin üst düzeyde olduğu yarışmada gün birincisi çeyrek altın sahibi olurken haftanın birincisi ise 5 altın bileziği kaptı. Haftanın en düşük puanını alan yarışmacı ise elenerek Gelinim Mutfakta'ya veda etti. Songül Karlı'nın sunuculuğu ile ekranlara gelen Gelinim Mutfakta'da bu haftanın en düşük puanını alarak veda eden isim hangisi oldu? 22 Ekim Gelinim Mutfakta kim kazandı? İşte tüm merak edilenler!

    22 EKİM 2021 GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?

    22 Ekim Cuma günü Gelinim Mutfakta yarışmasında kayınvalidelerden en yüksek puanı alarak çeyrek altını kazanan isim Yeşim, Yaren ve Damla oldu. 3 gelin kuraya kaldı ve çeyrek altını Yeşim kazandı.

    22 EKİM CUMA GELİNİM MUTFAKTA GÜNÜN BİRİNCİSİ KİM?

    22 Ekim Cuma günü Gelinim Mutfakta yarışmasında kayınvalidelerden en yüksek puanı alarak çeyrek altını kazanan isim Yeşim, Yaren ve Damla oldu. 3 gelin kuraya kaldı ve çeyrek altını Yeşim kazandı.

    22 EKİM 2021 GELİNİM MUTFAKTA BİLEZİKLERİ KİM KAZANDI?

    Bu hafta Gelinim Mutfakta yarışmasında kayınvalidelerden en yüksek puanı alarak 10 bin TL değerindeki bilezikleri kazanan Yaren oldu.

        22 EKİM CUMA GELİNİM MUTFAKTA HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM?

        Bu hafta Gelinim Mutfakta yarışmasında kayınvalidelerden en yüksek puanı alarak 10 bin TL değerindeki bilezikleri kazanan Yaren oldu.

        GELİNİM MUTFAKTA GÜNÜN PUAN DURUMU

        Yeşim: 13

        Damla: 13

        Yaren: 13

        Aslıhan: 11

        GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ?

        Gelinim Mutfakta yarışmasında bu hafta eleme yapılmadı.

        GELİNİM MUTFAKTA BU HAFTA NELER YAŞANDI?

        Gelinim Mutfakta'da Haftanın tam ortasında gün toplamında Kaynanalardan 19 puan toplayan gelin Yaren 9. çeyrek altınını yakasına takmayı hak etti.

        Haftanın üçüncü gününde gelinler tavuk mücveri tarifini denedi.

        Gelinim Mutfakta'da Haftanın ikinci gününde gün toplamında Kaynanalardan 19 puan toplayan gelin Aslıhan 15. çeyrek altınını yakasına takmayı hak etti.
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        Haberler Televizyon Gelinim mutfakta puan durumu nasıl? 22 Ekim Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, kim elendi? Bu Cuma altın bileziğin sahibi kim oldu?
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