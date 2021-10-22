Gelinim mutfakta puan durumu nasıl? 22 Ekim Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, kim elendi? Bu Cuma altın bileziğin sahibi kim oldu?

Gelinim Mutfakta programını izleyenler tarafından günün eleneni ve birincisi merak edilip araştırılmaya başlandı. Kanal D ekranlarının sevilen yarışması Gelinim Mutfakta'da hafta finali geldi çattı. Yine rekabetin ve çekişmelerin üst düzeyde olduğu yarışmada gün birincisi çeyrek altın sahibi olurken haftanın birincisi ise 5 altın bileziği kaptı. Haftanın en düşük puanını alan yarışmacı ise elenerek Gelinim Mutfakta'ya veda etti. Songül Karlı'nın sunuculuğu ile ekranlara gelen Gelinim Mutfakta'da bu haftanın en düşük puanını alarak veda eden isim hangisi oldu? 22 Ekim Gelinim Mutfakta kim kazandı? İşte tüm merak edilenler!