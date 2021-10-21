Bir Zamanlar Çukurova 109. bölüm CANLI yayın izle! Bir Zamanlar Çukurova son bölüm izle! Züleyha ile Hülya yüzleşiyor!

Abdülkadir ve Betül'ün ortaklığı sonuç vermeye başlar. Betül, arazi satışını gerçekleştirmeyi başarıp Abdülkadir'e kendini kanıtlarken, Yamanlar Holding bir krizin eşiğine gelir. Betül, Ercan'ın naylon fatura skandalını açığa çıkarır. Ercan, Betül'ü suçlarken; dolandırıldığını öğrenen Züleyha, yaşanan hadiseden kimi sorumlu tutacaktır?

Konağa gelip Demir'i soruşturan Ayten, bu kez Züleyha'nın karşısına çıkıp Demir'le ilgili büyük bir sır verir. Züleyha duydukları karşısında şoke olurken, Hakan ona yalnız olmadığını hatırlatır. Demir'in geçmişini gözler önüne serecek bu sırrın ortaya çıkmasıyla Züleyha ve Hakan için hiçbir şey aynı kalmayacaktır.