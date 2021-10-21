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    • 21.10.2021 19:57
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    • 21.10.2021 20:01
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    Bir Zamanlar Çukurova 109. bölüm CANLI yayın izle! Bir Zamanlar Çukurova son bölüm izle! Züleyha ile Hülya yüzleşiyor!

    Dizi severler tarafından Bir Zamanlar Çukurova 109. bölüm CANLI yayın izle seçeneği gündemde yoğun bir şekilde araştırılır oldu. ATV’de Perşembe akşamları yayınlanan ve ilgiyle izlenen dizinin yeni sezonu bomba gibi devam ediyor. Hakan karakteriyle diziye giren İbrahim Çelikkol sonrasında heyecanın dozu daha da arttı ve yeni olaylar ile dizinin seyri oldukça değişti. Demir’in geçmişiyle yüzleşmek zorunda kalan Züleyha yine zor anlar yaşıyor ve teselliyi Hakan’da buluyor. Züleyha ile Hülya yüzleşmesinde neler yaşanacak? Bir Zamanlar Çukurova 109. bölüm canlı yayın izleme linkini, Bir Zamanlar Çukurova son bölüm izle seçeneklerini haberimizde bulabilirsiniz.

    takvim.com.tr
    Bir Zamanlar Çukurova 109. bölüm CANLI yayın izle!

    Bir Zamanlar Çukurova 109. bölüm CANLI yayın izle! Bir Zamanlar Çukurova son bölüm izle seçenekleri arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulananlar arasında yer alıyor. ATV'de Perşembe akşamları yayınlanan ve uzun zamandır severek izlenen dizinin yeni bölümü yayınlanmaya başladı ve internetten izlemek isteyenler tarafından Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm canlı yayın izleme linki araştırmaları yapılır oldu. Haberimizin içeriğinden ulaşabilirsiniz.

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    BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA SON BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

    Züleyha, Hülya ile yüzleşmeye Hakan'la beraber gidiyor

    Demir'in Hülya'ya yazdığı mektubu okuyan Züleyha, Ayten'in söylediklerinin doğru olduğunu anlar ve Hülya ile yüzleşmek için İzmir'e gitmeye karar verir.

    Hakan bunu duyunca tedirgin olup Züleyha'ya mani olmaya çalışır. Züleyha'nın vazgeçmeyeceğini anlayan Hakan, onunla birlikte İzmir'e doğru yola koyulur. Fikret ise Züleyha'nın İzmir'e Hakan'la birlikte gittiğini öğrenince küplere biner.

    Lütfiye şüphelerinin peşinde!

    Fekeli'nin Isparta'ya gittiğini öğrenen Lütfiye için parçalar birleşmeye başlar. Fekeli'nin Mehmet Kara'yı soruşturduğunu anlayınca kendisi de Isparta'ya gidip Fekeli'nin ne öğrendiğini anlamak için Saniye ile birlikte yollara düşer. Ancak onları takip eden Abdülkadir, Mehmet Kara'nın gerçek kimliğinin açığa çıkmasına izin vermemeye kararlıdır.

        Aniden zenginleşen Şermin dikkatleri üzerine çekiyor

        Betül'ün arazi satışından kazandığı paraları gören Şermin havalara uçar. Paraları harcama derdine düşen Şermin'i Betül'ün nasihatleri de durduramaz ve Şermin, Abdülkadir'in otomobil dükkânından altına lüks bir araba çeker. Şermin'in konağa arabayla geldiğini gören Saniye, Betül'den şüphelenmeye başlar.

        SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

        Züleyha ve Fikret arasında soğuk rüzgârlar esmektedir. Fikret'in Hakan'a karşı şüpheci tutumu Züleyha'nın sabrını taşırır ve kendisini koruma görevini üstlenen Fikret'e bu kez sert çıkışır. Dedikoduların ardı arkasının kesilmezken, Lütfiye de Fikret'in Züleyha'ya olan yaklaşımını yanlış bulur ve ona dedikodulardan söz eder. Bunun üzerine Fikret, farklı bir yol izlemeye karar verir. Verdiği karar Betül'le ilişkisini de etkileyecektir.

        Abdülkadir ve Betül'ün ortaklığı sonuç vermeye başlar. Betül, arazi satışını gerçekleştirmeyi başarıp Abdülkadir'e kendini kanıtlarken, Yamanlar Holding bir krizin eşiğine gelir. Betül, Ercan'ın naylon fatura skandalını açığa çıkarır. Ercan, Betül'ü suçlarken; dolandırıldığını öğrenen Züleyha, yaşanan hadiseden kimi sorumlu tutacaktır?

        Konağa gelip Demir'i soruşturan Ayten, bu kez Züleyha'nın karşısına çıkıp Demir'le ilgili büyük bir sır verir. Züleyha duydukları karşısında şoke olurken, Hakan ona yalnız olmadığını hatırlatır. Demir'in geçmişini gözler önüne serecek bu sırrın ortaya çıkmasıyla Züleyha ve Hakan için hiçbir şey aynı kalmayacaktır.
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        Haberler Televizyon Bir Zamanlar Çukurova 109. bölüm CANLI yayın izle! Bir Zamanlar Çukurova son bölüm izle! Züleyha ile Hülya yüzleşiyor!
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