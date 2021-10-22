Şu anda hayatta olan ve en iyi erkek oyuncu oscarını iki yıl üst üste kazanmış tek kişi kimdir? Sorusunun yanıtı Kim Milyoner Olmak İster izleyicileri tarafından arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanmaya başlandı. 22 Ekim Cuma akşamı saat 20.00'de ATV'de Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuğu ile yayınlanan ve ilgiyle izlenen yarışma Kim Milyoner Olmak İster'de yine bilgi dolu sorular hem yarışmacıları hem de izleyicileri meraklandırdı. Bugün sorulan soruların cevapları oldukça merak edildi. İşte izleyicilerin araştırdığı o sorunun doğru yanıtı...