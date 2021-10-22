Yüzde 80 engelli kadın altınları alıp bir anda ortadan kaybolmuştu! Esra Erol’da eşiyle yüzleşti gerçekleri bir bir açıkladı

"40 BİN LİRASI YOKTU"

Musa Kazım Peker, bir arkadaşının kahvehane açması için kendisine 40 bin TL borç verdiğini, eşiyle birlikte o paranın da evden kaybolduğunu söyledi. Amine Hanım ise "Evde 40 bin TL yoktu, iftira atıyor ailemden para almak için" dedi.