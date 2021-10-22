Yüzde 80 engelli kadın altınları alıp bir anda ortadan kaybolmuştu! Esra Erol’da eşiyle yüzleşti gerçekleri bir bir açıkladı
Hafta içi her güz atv ekranlarında izleyici ile buluşan Esra Erol'da programına Musa Kazım Peker ile Amine Peker'in yüzleşmesi damga vurdu. Programa başvuran 49 yaşındaki Musa Bey, 12 senedir Amine Peker ile evli olduğunu ve eşinin 12 Eylül'de evden ayrıldığını belirterek Esra Erol ve ekibinden yardım istedi. Yüzde 80 engelli olan Amine Peker'in birkaç çeyrek ve yarım altının yanı sıra 40 bin lira ve 30 bin Euro'yu da yanına alarak gittiğini söyleyen Musa Bey, muhtemelen eşinin kandırıldığını söyledi. Bugünkü canlı yayında karşı karşıya gelen Peker çiftinden Amine Hanım'ın söyledikleri dikkat çekti. İşte detaylar...
Esra Erol'da programına Uşak'tan katılan 49 yaşındaki Musa Kazım Peker, 12 senedir evli olduğu eşi Amine Peker'in 12 Eylül'de evden ayrıldığını belirtti.
Musa Bey, yüzde 80 engelli olan Amine Peker'in birkaç çeyrek ve yarım altının yanı sıra 40 bin lira ve 30 bin Euro'yu da yanına alarak gittiğini belirtti.
CANLI YAYINDA YÜZLEŞTİLER!
Amine Hanım, Esra Erol'da programının bugünkü canlı yayınına katılarak eşi Musa Bey ile yüzleşti. Kendisi hakkında iddialara yanıt veren Amine Hanım, şiddet gördüğünü ve evden kaçışının planlı olduğunu söyledi.
"40 BİN LİRASI YOKTU"
Musa Kazım Peker, bir arkadaşının kahvehane açması için kendisine 40 bin TL borç verdiğini, eşiyle birlikte o paranın da evden kaybolduğunu söyledi. Amine Hanım ise "Evde 40 bin TL yoktu, iftira atıyor ailemden para almak için" dedi.