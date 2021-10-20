Tarih belli oldu! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezon (200.bölüm) fragmanı yayınlandı! EDHO'nun yeni bölümü ne zaman?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezon (200.bölüm) fragmanı yayınlandı. EDHO'nun yeni bölümü için tarih belli oldu. ATV'nin reyting rekorları kıran dizisi EDHO yeni sezon yayın tarihi bir hayli merak ediliyordu. Heyecanlı bekleyiş sona erdii müjdeli haber geldi. EDHO 7.sezon yeni bölüm tanıtım fragmanı az önce yayınlandı. EDHO'nun 200.bölüm fragmanında İlyas'a hazırlanan ölüm tuzağı herkesi şoke etti. İşte EDHO yeni bölüm fragmanı ile yeni sezon hakkında bilgiler...

EDHO YENİ SEZON YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Ve tarih netleşti. EDHO'nun 200. bölümü 26 Ekim Salı günü saat 20:00'da yayınlanacak.

İLYAS ÇAKIRBEYLİ'NE ÖLÜMCÜL TUZAK!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezon fragmanı kalp krizi geçirtecek. Fragmanda İlyas'ı tuzağa çekip vurdukları görülüyor. İlyas karakterine hayat veren oyuncu Ozan Akbaba'nın da böylelikle diziye veda edeceği kesinleşmiş oldu.

EDHO SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kendilerine kurulan tuzağı fark edemeyecek kadar öfke dolu olan İlyas ve Behzat, Zeki'nin namlusunun ucunda eli kolu bağlı kalmıştır. Kardeşiyle aynı kaderi paylaşmak üzere olan Haşmet'i ise eski hasmı, yeni dostu Hızır, Tahsin'in elinden son anda kurtarmayı başarır.

Zeki Sivri kurduğu oyun sayesinde tek başına başa çıkamadığı Çakırbeylilerin üzerine çok tehlikeli bir düşman salmıştır. Öldürülen kardeşlerinin intikamını almaya yemin eden Selcan, hazırladığı kara listenin başına Hızır'ı yerleştirir. Yeni bir hayata başlamak için hazırlık içinde olan İlyas ve Alparslan'ın mutluluğu, Zeki'nin ele geçirilmesine bağlıyken Çakırbeyliler asıl ölümcül darbeyi bu yeni düşmanından alacaktır.