EDHO 200. bölüm fragmanı az önce yayınlandı. ATV'nin sevilen dizisi EDHO'nun yeni sezon ilk tanıtım fragmanı izleyicileriyle buluştu. Fenomen dizinin yeni sezonunda İlyas Çakırbeyli herkesi ağlatacak. 26 Ekim Salı günü 7. sezon 1. bölüm ATV ekranlarına gelecek. Dizinin 200. bölüm fragmanını izleyenler İlyas Çakırbeyli'nin başına gelenleri görünce çok üzüldü. Peki EDHO İlyas Çakırbeyli ölüyor mu, öldü mü? EDHO Ozan Akbaba diziden ayrıldı mı, neden ayrıldı?
EDHO İLYAS ÇAKIRBEYLİ ÖLÜYOR MU, ÖLDÜ MÜ?
Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin 200. bölüm fragmanında İlyas Çakırbeyli'ne tuzak kurulduğu görüldü. İlyas'ı otomobilinde sıkıştırdıkları ve silahla vurarak öldürdükleri sahne yürekleri dağladı.
EDHO OZAN AKBABA DİZİDEN AYRILDI MI, NEDEN AYRILDI?
EDHO'nun merakla beklenen yeni sezon fragmanı yayınlandı. Dizinin 26 Ekim 2021 Salı günü 200. bölümüyle ekranlara geleceği duyuruldu. 7. sezon ilk tanıtım filmi bir hayli heyecan yarattı.
Dizide İlyas Çakırbeyli'nin öldürülmesi karaktere hayat veren Ozan Akbaba'nın da diziden ayrılacağını kesinleştirmiş oldu.