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    • 20.10.2021 22:23
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    • 20.10.2021 22:28
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    200. bölümde İlyas'a ölümcül tuzak! EDHO İlyas Çakırbeyli ölüyor mu, öldü mü? EDHO Ozan Akbaba diziden ayrıldı mı, neden ayrıldı?

    Yüzbinlerce hayran kitlesi olan Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin 200. bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin yeni sezon fragmanı resmen saç baş yoldurttu. Fragmanda İlyas Çakırbeyli'ne ölümcül tuzak kurulduğu görüdü. Fragmanı izleyenler EDHO İlyas Çakırbeyli ölüyor mu, öldü mü? EDHO diziden ayrıldı mı, neden ayrıldı? sorularının yanıtlarını araştırmaya başladı. İşte 7. sezonda EDHO'da olacaklar...

    takvim.com.tr
    200. bölümde İlyas’a ölümcül tuzak!

    EDHO 200. bölüm fragmanı az önce yayınlandı. ATV'nin sevilen dizisi EDHO'nun yeni sezon ilk tanıtım fragmanı izleyicileriyle buluştu. Fenomen dizinin yeni sezonunda İlyas Çakırbeyli herkesi ağlatacak. 26 Ekim Salı günü 7. sezon 1. bölüm ATV ekranlarına gelecek. Dizinin 200. bölüm fragmanını izleyenler İlyas Çakırbeyli'nin başına gelenleri görünce çok üzüldü. Peki EDHO İlyas Çakırbeyli ölüyor mu, öldü mü? EDHO Ozan Akbaba diziden ayrıldı mı, neden ayrıldı?

    EDHO İLYAS ÇAKIRBEYLİ ÖLÜYOR MU, ÖLDÜ MÜ?

    Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin 200. bölüm fragmanında İlyas Çakırbeyli'ne tuzak kurulduğu görüldü. İlyas'ı otomobilinde sıkıştırdıkları ve silahla vurarak öldürdükleri sahne yürekleri dağladı.

    EDHO OZAN AKBABA DİZİDEN AYRILDI MI, NEDEN AYRILDI?

    EDHO'nun merakla beklenen yeni sezon fragmanı yayınlandı. Dizinin 26 Ekim 2021 Salı günü 200. bölümüyle ekranlara geleceği duyuruldu. 7. sezon ilk tanıtım filmi bir hayli heyecan yarattı.

    Dizide İlyas Çakırbeyli'nin öldürülmesi karaktere hayat veren Ozan Akbaba'nın da diziden ayrılacağını kesinleştirmiş oldu.

        OZAN AKBABA KİMDİR?

        Türk dizi, sinema ve tiyatro oyuncusu Ozan Akbaba, 9 Haziran 1982'de Kars'ta dünyaya geldi.

        Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi İç Mimari ve Çevre Tasarımı bölümünden mezun olan Akbaba, 2005 yılından itibaren sinema, dizi ve tiyatro oyunlarında rol almaya başladı.

        Aynı zamanda film müzikleri de yapan Akbaba, 2014 yılında Sıla'nın Yeni Ay albümünde yer alan Vaziyetler isimli şarkının video klipinde oynadı.

        Oyuncu 2015 yılında atv'de yayınlanmaya başlayan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde İlyas Çakırbeyli karakterini canlandırıyor.

        1 Temmuz 2017 yılında Buket Arıkan ile dünya evine giren Ozan Akbaba'nın bu evliliğinden Ozan Ali adında bir erkek çocuğu var.

        OZAN AKBABA HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

        Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz

        Güldür Güldür

        Poyraz Karayel

        Arka Sokaklar

        Kuzey Güney

        Cennetin Sırları

        Kavak Yelleri

        Kırık Kanatlar

        Yer aldığı filmlerde şöyle;

        Aman Reis Duymasın

        Abluka

        Mutlak Adalet

        Krallar Kulübü

        Kadir ve Kardeşleri

        Ammar:Cin tarikatı

        Sürgün İnek - Selçuk

        Yarım Kalan Mucize

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        Haberler Televizyon 200. bölümde İlyas'a ölümcül tuzak! EDHO İlyas Çakırbeyli ölüyor mu, öldü mü? EDHO Ozan Akbaba diziden ayrıldı mı, neden ayrıldı?
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