Sadakatsiz dizisinin 35. bölümünde yer yerinden oynadı. Aras bir cesaretle Asya'nın dudaklarına yapıştı. Asya'nın da kendini geri çekmemesi herkesi şoke etti. En acıklı olan ise Volkan'ın o anlara tanıklık etmesi oldu. Volkan, Aras ile Asya'nın öpüştüğünü sadece bir köşede izlemekle yetindi. Volkan'ın gözyaşları yeni bir intikam planını da beraberinde getireceğe benziyor. Dizinin izleyicileri Sadakatsiz oyuncuları kim? Sadakatsiz'in Gönül'ü Gözde Seda Altuner hamile mi? Gözde Seda Altuner kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Kilosu kaç? Hangi dizilerde oynadı? sorularını araştırmaya başladı.
SADAKATSİZ OYUNCULARI KİMLER?
Sadakatsiz dizisinin oyuncu kadrosunda yer alan isimler şöyle; Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen, Berkay Ateş' in yanı sıra usta oyuncu Burak Sergen, Özge Özder, Yeliz Kuvancı, Ali İl, Nazlı Bulum, Gözde Seda Altuner, Emir Taro Tekin, Alp Akar, Mutlunur Lafçı, Doğan Can Sarıkaya, Dora Dalgıç.
SADAKATSİZ KONUSU
Büyük bir aşkla başlayan ilişkilerini evlilikle taçlandıran Asya ile Volkan'ın birliktelikleri kötü bir sonla noktalanır.Aradan geçen aylar sonra, Bahar ve Melih'in düğününe giderken yolda yaşadığı olay Asya'nın hayatında yeni bir sayfa açarken, Ali'nin sakladığı gerçek Asya'yı sarsacaktır...
SADAKATSİZ DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?
Sevilen dizinin çekimleri Tekirdağ'da gerçekleşiyor.
GÖZDE SEDA ALTUNER HAMİLE Mİ?
Sadakatsiz dizisinde Gönül Güçlü karakterini canlandıran Gözde Seda Altuner'in hamile olduğu iddia edildi. Aldığı kilolar ile dikkat çeken Altuner'in hamile olduğu iddiası sosyal medyayı salladı.
Altuner, hamile olduğu iddiaları karşısında sessizliğini korudu. Öte yandan dizide, Gözde Seda Altuner'in canlandırdığı Gönül karakterinin hamile olup olmadığı ile ilgili de resmi bir açıklama yapılmadı.
GÖZDE SEDA ALTUNER KİMDİR?
16 Haziran 1982 tarihinde İstanbul'da doğan oyuncu ve senaryo yazarı Gözde Seda Altuner, Müjdat Gezen Sanat Merkezinde Tiyatro eğitimi almıştır.
39 yaşındaki Gözde Seda Altuner, kamera önü oyunculuğuna 2005 yılında Ev Hapsi dizisinde rol alarak başlamıştır.
Son dönemde Kocan Kadar Konuş: Diriliş ve Celal İle Ceren filmlerinde yer alan Altuner, 2020 yılında Sadakatsiz dizisinin kadrosuna dahil olmuştur.
1.68 boyundaki Altuner'in kilosu ise 60.