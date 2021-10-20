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    • Televizyon
    • 20.10.2021 23:32
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    • 20.10.2021 23:32
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    Sadakatsiz Kadir kimdir, gerçek adı ne? Sadakatsiz Kadir'i canlandıran oyuncu kim?

    Sadakatsiz dizisinin son bölümünde diziye Kadir karakteriyle dahil olan yeni oyuncu dikkat çekti. Derya'ya yaklaşan Kadir ortama sızıp Aras ile Asya'nın arasındaki ilişkiyi öğrenmeye çalışıyor. Aras ile Kadir'in arasındaki bağ da bir hayli merak ediliyor. Geçirdiği trafik kazası sonucu hafızasını kaybeden Aras'ın geçmişi tehlikeli. Kadir'in sık sık birini arayıp Aras hakkındaki gelişmeleri anlatması merak uyandırıyor. Kadir'in sırtını dayadığı kişinin kim olduğu da ilerleyen bölümlerde netlik kazanacak. İzleyiciler şimdi Kadir'in kim olduğunu, gerçekteki adını araştırıyor. Peki Sadakatsiz Kadir kimdir, gerçek adı ne? Sadakatsiz Kadir'i canlandıran oyuncu kim?

    takvim.com.tr
    Sadakatsiz Kadir kimdir, gerçek adı ne? Sadakatsiz Kadir’i canlandıran oyuncu kim?

    Sadakatsiz yeni bölümleriyle her hafta Çarşamba günü izleyicisi ile buluşmaya devam ediyor. Volkan adım adım Asya'ya yaklaşmaya çalışırken Asya'nın yanından ise erkekler eksik olmuyor. Son bölümlerde Aras ortaya çıktı ve Asya ile yakınlaştı. Hatta Asya'yı dudaklarından öpen Aras'ın bu hareketi ilerleyen günlerde bir ilişkiye vesile olabilir. Volkan ise ikiliyi ancak uzaktan izlemekle yetiniyor. Öte yandan Aras'ın peşindeki Kadir her şeyi gizliden gizliye takip ediyor. Peki ama Kadir kim, amacı ne? Sadakatsiz Kadir kimdir, gerçek adı ne?

    SADAKATSİZ KADİR KİMDİR, NEYİ AMAÇLIYOR?

    Kanal D'nin sevilen dizisi Sadakatsiz'in yeni sezonunda diziye dahil olan bir karakter de Kadir oldu. Kadir Derya ile yakın olmaya çalışıyor. Ancak gerçek amacı ise Aras hakkındaki gelişmeleri öğrenmek.

    Kadir Aras'ın çevresindeki herkesi tanımak istiyor. Derya'ya büyük bir ilaç firmasında çalıştığını söyleyen Kadir Asya, Volkan, Bahar ve Derya'nın ortamına sızmak istiyor.

    Kadir'in amacı geçmişini hatırlamayan Aras'tır. Ancak Kadir'in Aras'ı neden aradığı ve araştırdığı henüz bilinmiyor.

    SADAKATSİZ KADİR'İ CANLANDIRAN OYUNCU KİM?

    Sadakatsiz dizisinde Kadir karakterini canlandıran oyuncunun ismi bilinmemektedir.

        BERKAY ATEŞ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

        Abluka filminde Ahmet karakteriyle 22. Altın Koza Film Festivalinde Umut Veren Genç Erkek Oyuncu ödülünü kazanmıştır. Çeşitli tiyatro oyunlarında boy gösterdikten sonra sinemaya yönelmiş Yarım Kalan Mucize filminde İsyancı, Abluka filminde Ahmet, televizyonda ise Anne dizisinde Cengiz'i, İstanbul Sokakları dizisinde Saltuk karakterine can vermiştir. Berkay Ateş, Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro bölümü mezunudur.

        BERKAY ATEŞ'İN OYNADIĞI DİZİ VE FİLMLER
        2020- (Alev Alev)

        2018 – Çukur

        2018 – Gülizar

        2016 – İstanbul Sokakları

        2016 – Anne

        2015 – Abluka

        2013 – Yarım Kalan Mucize
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        Haberler Televizyon Sadakatsiz Kadir kimdir, gerçek adı ne? Sadakatsiz Kadir'i canlandıran oyuncu kim?
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