Sadakatsiz Kadir kimdir, gerçek adı ne? Sadakatsiz Kadir’i canlandıran oyuncu kim?

Sadakatsiz yeni bölümleriyle her hafta Çarşamba günü izleyicisi ile buluşmaya devam ediyor. Volkan adım adım Asya'ya yaklaşmaya çalışırken Asya'nın yanından ise erkekler eksik olmuyor. Son bölümlerde Aras ortaya çıktı ve Asya ile yakınlaştı. Hatta Asya'yı dudaklarından öpen Aras'ın bu hareketi ilerleyen günlerde bir ilişkiye vesile olabilir. Volkan ise ikiliyi ancak uzaktan izlemekle yetiniyor. Öte yandan Aras'ın peşindeki Kadir her şeyi gizliden gizliye takip ediyor. Peki ama Kadir kim, amacı ne? Sadakatsiz Kadir kimdir, gerçek adı ne?
SADAKATSİZ KADİR KİMDİR, NEYİ AMAÇLIYOR?
Kanal D'nin sevilen dizisi Sadakatsiz'in yeni sezonunda diziye dahil olan bir karakter de Kadir oldu. Kadir Derya ile yakın olmaya çalışıyor. Ancak gerçek amacı ise Aras hakkındaki gelişmeleri öğrenmek.
Kadir Aras'ın çevresindeki herkesi tanımak istiyor. Derya'ya büyük bir ilaç firmasında çalıştığını söyleyen Kadir Asya, Volkan, Bahar ve Derya'nın ortamına sızmak istiyor.
Kadir'in amacı geçmişini hatırlamayan Aras'tır. Ancak Kadir'in Aras'ı neden aradığı ve araştırdığı henüz bilinmiyor.
SADAKATSİZ KADİR'İ CANLANDIRAN OYUNCU KİM?
Sadakatsiz dizisinde Kadir karakterini canlandıran oyuncunun ismi bilinmemektedir.