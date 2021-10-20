Sadakatsiz Kadir kimdir, gerçek adı ne? Sadakatsiz Kadir’i canlandıran oyuncu kim?

Sadakatsiz yeni bölümleriyle her hafta Çarşamba günü izleyicisi ile buluşmaya devam ediyor. Volkan adım adım Asya'ya yaklaşmaya çalışırken Asya'nın yanından ise erkekler eksik olmuyor. Son bölümlerde Aras ortaya çıktı ve Asya ile yakınlaştı. Hatta Asya'yı dudaklarından öpen Aras'ın bu hareketi ilerleyen günlerde bir ilişkiye vesile olabilir. Volkan ise ikiliyi ancak uzaktan izlemekle yetiniyor. Öte yandan Aras'ın peşindeki Kadir her şeyi gizliden gizliye takip ediyor. Peki ama Kadir kim, amacı ne? Sadakatsiz Kadir kimdir, gerçek adı ne?