Osman Bey’den birlik çağrısı! Kuruluş Osman 68. bölüm fragmanı yayınlandı: “Kimin baş olacağını tarih belirleyecek”

Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman, 67'nci bölümü ile izleyici karşısına çıktı. Milyonları ekran başına kilitleyen bölümün ardından yayınlanan fragman, heyecanı kat kat arttırdı. İşte Kuruluş Osman'ın 68. bölüm fragmanı...
OSMAN BEY'DEN TURGUT ALP'İ KURTARMAK İÇİN BÜYÜK FEDAKARLIK!
'Kuruluş Osman'ın heyecanla takip edilen 67'nci bölümünde, İnegöl Tekfuru Nikola tarafından esir edilen Turgut Alp'i kurtarmak için büyük mücadele veren Osman Bey, nihayetinde Turgut Alp karşılığında Papaz Gregor'u teslim etmeyi kabul etti.
Tekfur Rogatus'un eline düşen Turgut Alp'i kurtarabilmek için Papaz Gregor'u takas etmeyi kabul eden Osman Bey, Rogatus'un "Sözünüzü tuttuğunuz için minnettarım… Ve umuyorum ki zedelenmiş olan bu dostluğumuz bir gün onarılır Osman Bey!" sözlerine "Allahın dediği olur Tekfur Rogatus! Belki bir gün…" yanıtını verdi.
Teslim aldığı Turgut Alp'i yaralarının tedavi edilmesi için Kayı Obası'na götürmeyi teklif eden Osman Bey, "Sağ olasın Osman Bey! Bundan gayrı sana bir can borcum var… Amma! Senden gelecek hiçbir yardımı da istemezim Osman Bey!" yanıtı ile hayli şaşırdı.