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    • 19.10.2021 09:47
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    • 19.10.2021 09:47
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    ATV Kalp Yarası son bölüm izle! Kalp Yarası 18. bölüm full, tek parça izle! Ayşe’yi şoke eden haber…

    ATV Kalp Yarası son bölüm izle! Kalp Yarası 18. bölüm full, tek parça izle! Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. ATV'de Pazartesi akşamları severek izlenen dizisinde yine birbirinden heyecanlı sahneler izleyicileri ekrana kilitleyecek. Gökhan Alkan ve Yağmur Tanrısevsin'in başrolü paylaştığı Kalp Yarası yeni bölüm izleme linkini haberimizin içeriğinde bulabilir ve internetten canlı yayın olarak takip edebilirsiniz.

    takvim.com.tr
    Kalp Yarası 18. bölüm full, tek parça izle!

    Dizi severler tarafından Kalp Yarası 18. bölüm full, tek parça, CANLI yayın izle araştırması hız kazandı. Pazartesi akşamları ATV'de yayınlanan ve her bölümü ayrı bir heyecanla izlenen dizinin yeni bölümü için nefesler tutuldu. Hem dizi konusu hem de oyuncu kadrosu ile oldukça beğenilen Kalp Yarası yeni bölümde Ayşe'yi şoke eden haberin ne olduğu merak edildi. Ayrıca Ferit ile Ayşe'nin boşanıp boşanmayacağı da merak konusu oldu. İnternetten izlemek isteyenler için hem yeni bölüm hem de ATV Kalp Yarası son bölüm izle seçenekleri haberimizin içeriğinde yer alıyor.

    KALP YARASI 18. YENİ BÖLÜM CANLI YAYIN İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

    KALP YARASI SON BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

    "Evladını cayır cayır yakan ateş sensin sen"

    Kazadan sağ salim kurtulan Ayşe ve Ferit, yaşadıkları büyük şokun etkisiyle yakınlaşır ancak bu olay boşanma planlarını etkilemez.

    Ferit'i geri kazanmak için hafıza kaybı yaşadığı yalanını devam ettiren Hande asla anne olamayacağını öğrenince bir şok daha yaşar. Kızının oyunlarına alet olmak istemeyen Zümrüt ise kızını düştüğü girdaptan çıkarmak için savaş verir.

    Adnan'ın öz babası olduğunu öğrendikten sonra Sancakzadeler'i yok etmeye ant içen Yaman, Bahtiyar'la iş birliği yaparak Hüseyin'i de oyununa dahil eder. Yaman'ın oyununda piyon olan Saadet ise Adnan'a yakınlaşma çabası içindedir. Bu durum Azade'nin gözünden kaçmaz ve Adnan ve Azade'nin arasındaki buzlar bir türlü erimez.

    Diğer yandan Baha'yı öldürdüğünü itiraf eden katilin peşine düşen Ayşe ve Ferit'in ulaştığı gerçek ikiliyi tekrar başladıkları noktaya getirir. Art arda yaşadığı bayılmaların sebebini öğrenmek için doktora giden Ayşe aldığı haberle büyük bir şok yaşar.

        KALP YARASI SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

        Herkes tarafından reddedilen ve yapayalnız kalan Hande çektiği intihar videosunu Ferit ve Ayşe'ye gönderir. Boşanmanın sancılarını yaşayan Ayşe ve Ferit, Hande'yi kurtarır. Hande'nin bu hamlesi ortalığı karıştırırken, Ayşe ve Ferit'in aşkları bir kez daha sorgulanır.

        Azade oğlu için hayatından vazgeçmeyi göze alan Hande'nin gelini olması hayalinden vazgeçmemiştir. Ancak bunun gerçekleşmesi için Ferit'in Ayşe'den vazgeçmesi gerekmektedir.

        Kızının intihar teşebbüsü ile sarsılan Zümrüt, Hüseyin'in masum bir insanı öldürüp iftira atmasının bedelini kızının ödediğini düşünür ve bir karar alır. Bu kararı uygulamak, Zümrüt için hiç de kolay olmayacaktır.

        Tüm bunlar yaşanırken hapisten yeni çıkan ve Antakya'da tek başına ayakta kalma mücadelesi veren Ayşe, Ferit'ten ayrılabilmek için hem kendi yüreğiyle hem de Ferit'le mücadele etmek zorunda kalır. Ferit'in Ayşe'yi geri kazanmak için verdiği mücadele ise Hande'nin intihar teşebbüsü nedeniyle iyice zora girmiştir.
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        Haberler Televizyon ATV Kalp Yarası son bölüm izle! Kalp Yarası 18. bölüm full, tek parça izle! Ayşe’yi şoke eden haber…
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