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    • Televizyon
    • 17.10.2021 17:20
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    • 17.10.2021 17:21
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    Teşkilat dizisi bugün yok mu? 17 Ekim Pazar Teşkilat yeni bölüm saat kaçta? Teşkilat yayın saati değişti mi?

    Teşkilat'ın sıkı takipçileri 17 Ekim TRT1 yayın akışını araştırıyor. Mevlid Kandili nedeniyle 20:00'da özel program ekranlara gelecek. Dolayısıyla Teşkilat'ın yayın saati değişti. Fenomen dizinin 18. bölümü ne zaman, saat kaçta yayınlanacak? Teşkilat bugün yok mu? 17 Ekim Pazar Teşkilat yeni bölüm saat kaçta? Teşkilat yayın saati değişti mi? sorularının yanıtlar diziseverler tarafından araştırılıyor. İşte dizi hakkında bilgiler...

    takvim.com.tr
    Teşkilat dizisi bugün yok mu?

    Teşkilat dizisi her hafta Pazar günü yeni bölümüyle TRT1 ekranlarında oluyordu. 17 Ekim Pazar günü de milyonlarca Teşkilat izleyicisi ekranlarda dizinin yeni bölümünü göremeyince araştırmalara koyuldu. Teşkilat dizisi bugün yok mu? 17 Ekim Pazar Teşkilat yeni bölüm saat kaçta? Teşkilat yayın saati değişti mi? soruları yoğun olarak araştırılmaya başlandı. TRT1 17 Ekim Pazar yayın akışında saat 20:00'da Mevlid Kandili Özel Yayını yer alıyor. İşte Teşkilat dizisinin yeni bölümü hakkında son dakika açıklama...

    TEŞKİLAT BUGÜN YOK MU?

    TRT1 17 Ekim 2021 Pazar günü yayınlanan yayın akışında Teşkilat dizisinin yeni bölümü de yer alıyor.

    TEŞKİLAT 17 EKİM YENİ BÖLÜM SAAT KAÇTA?

    17 Ekim Pazar TRT 1 yayın akışında değişiklik oldu. Teşkilat dizisinin yayın saati değişti. Her hafta saat 20:00'da yayınlanan Teşkilat dizisinin 18. bölümü saat 20:30'da yayınlanacak. İşte TRT1 yayın akışı;

    07:30 Bizim Köyün Kızları

    08:30 Payitaht Abdülhamid

    11:50 Enine Boyuna

    13:00 Ailenin Yeni Üyesi

    14:20 Kıbrıs Zafere Doğru

    18:00 Ana Haber

    18:30 Mevlid Kandili

    20:30 Teşkilat

    23:50 3'te 3

    ZEHRA ÖLDÜ MÜ, DENİZ BAYSAL DİZİDEN AYRILDI MI?

    Teşkilat dizisinin 18. bölüm fragmanında Zehra'ya işkence yapılıyor. Son olarak da idam masasına çıkartılan Zehra'nın ölüp ölmeyeceği, Deniz Baysal'ın diziden ayrılıp ayrılmayacağı merak ediliyor. Ünlü oyuncunun dizideki durumu bugünkü yeni bölümle belli olacak. Öte yandan Deniz Baysal geçtiğimiz günlerde Twitter hesabından, ''Ah Zehra... Üzümlü kekim'' paylaşımında buşundu. Paylaşımı görenler heyecanla yeni bölümde olacakları bekliyor.

    TEŞKİLAT SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

    Zehra'nın ekipten ayrılma kararı karargahta bomba etkisi yaratır. Kızıyla birlikte yeni hayatına başlamaya hazırlanan Zehra'nın bu kararını etkileyecek beklenmedik bir gelişme yaşanır.

    Simon'u ele geçirmek için ekiple işbirliği yapan Ceren'in neyi amaçladığı ekip içinde tartışma konusu olur. Ceren'in herkesten sakladığı büyük bir sırrı vardır. Serdar'ın baskıları sonucunda Ceren'in büyük sırrını açıklamasıyla tüm dengeler değişecektir.

        TEŞKİLAT 18. YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

        Komisyon toplantısında Simon'a düzenlenen suikast girişiminin ardından devletin üst düzey kademelerinde olağanüstü hâl ilan edilir. Tüm komisyon üyeleri olağan şüpheli olarak değerlendirilirken ekip suç aletini bulmak için hummalı bir çalışmaya girişir. Olayı aydınlatmanın tek yolu suikastı gerçekleştiren David'i açığa çıkarmaktır.

        Kızına kavuşmak için evine dönen Zehra eski eşi Kemal'in bilgisayarında bulduğu görüntülerle şoke olur. Zehra, Serdar'ın kayıp bir buçuk ayına ışık tutan bu görüntülerin peşine düşüp sır perdesini aralamaya karar verir.

        Türk devletini köşeye sıkıştırmak isteyen Yıldırım, David'in yakalanmasını engellemek için Çetin'i görevlendirir. Ceren açığa çıkmamak için eski hayatına dönerken, Serdar'ın Ceren'le ilgili şüpheleri sürmektedir.
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        Haberler Televizyon Teşkilat dizisi bugün yok mu? 17 Ekim Pazar Teşkilat yeni bölüm saat kaçta? Teşkilat yayın saati değişti mi?
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