Camdaki kız 16. Bölüm fragman! ''O öyle bir manyak ki her şeyi yapar!'' Yeni bölüm fırtınalar estirecek!

CAMDAKİ KIZ 15. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Camdaki Kız 14 Ekim Perşembe günü yayınlanan 15. bölümünde Sedat ve Cana'nın ilişkisini öğrenen Alp, intikam planları yapıyor ve onları rezil etmekle tehdit ediyor.

Sedat ve Nalan'ın balaylarında güzel vakit geçirirken Cana'dan gelen telefon Sedat'ın endişelenmesine sebep olur ve Nalan'ın bileğini burkması bahanesi ile İstanbul'a geri dönüyorlar.

Hayri, Sedat'ın Nalan'ı aldattığını duyunca gözünü Sedat'tan ayırmaz. Nalan'ın Feride'nin kendisinden bir şeyler sakladığını düşünmesi Feride'yi şaşkına çeviriyor.

Diğer yandan Rafet'in kıymetli olarak gördüğü otel ihalesini almayı hedefleyen Sedat bambaşka yollar denemeye kalkıyor. Cana'nın ağından kurtulamaması ise Sedat'ın başına bela oluyor. Çünkü Sedat'ın Cana'yla görüşmek için söylediği yalan gittikçe büyüyor.