Camdaki kız 16. Bölüm fragman! ''O öyle bir manyak ki her şeyi yapar!'' Yeni bölüm fırtınalar estirecek!

Camdaki Kız dizisinin son bölümünde ortalık alev aldı. Son bölümde de fırtınalar estiren Kanal D'nin fenomen dizisi Camdaki Kız'ın 15. bölümünde Cana ve Sedat fena köşeye sıkıştı. Alp'in Feride'lerin evine gelmesi herkesi şoke etti. Alp Sedat ile Cana'yı tehdit etti. Pistlere hızlı giriş yapan Alp'i durdurma yolları arayan Cana ve Sedat ne yapacaklarını şaşırdı. Dizinin 15. bölümü nefes kesti, gözler 16. bölüme çevrildi. Peki Camdaki Kız 16. bölüm yayınlandı mı? İşte Camdaki kız fragman!
CAMDAKİ KIZ 16. BÖLÜM FRAGMAN YAYINLADI MI?
Camdaki Kız 15. bölümü 14 Ekim günü Kanal D ekranlarında yayınlanmıştı. Dizinin 16. bölüm fragmanı ise henüz yayınlanmadı.
CAMDAKİ KIZ 15. BÖLÜMDE NELER OLDU?
Camdaki Kız 14 Ekim Perşembe günü yayınlanan 15. bölümünde Sedat ve Cana'nın ilişkisini öğrenen Alp, intikam planları yapıyor ve onları rezil etmekle tehdit ediyor.
Sedat ve Nalan'ın balaylarında güzel vakit geçirirken Cana'dan gelen telefon Sedat'ın endişelenmesine sebep olur ve Nalan'ın bileğini burkması bahanesi ile İstanbul'a geri dönüyorlar.
Hayri, Sedat'ın Nalan'ı aldattığını duyunca gözünü Sedat'tan ayırmaz. Nalan'ın Feride'nin kendisinden bir şeyler sakladığını düşünmesi Feride'yi şaşkına çeviriyor.
Diğer yandan Rafet'in kıymetli olarak gördüğü otel ihalesini almayı hedefleyen Sedat bambaşka yollar denemeye kalkıyor. Cana'nın ağından kurtulamaması ise Sedat'ın başına bela oluyor. Çünkü Sedat'ın Cana'yla görüşmek için söylediği yalan gittikçe büyüyor.