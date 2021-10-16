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    • 17.10.2021 00:39
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    • 17.10.2021 00:39
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    Kardeşlerim 25. bölüm fragmanı yayınlandı: Doruk tası tarağı topladı soluğu Asiye’nin yanında aldı!

    Atv’nin reyting rekortmeni dizisi Kardeşlerim, yayınlanan 25. Bölüm fragmanıyla milyonları ekran başına kilitlerken #BenYokkenYanında etiketiyle sosyal medyaya damga vurdu. Nefes kesen bölümün ardından Kardeşlerim 25. bölüm fragmanı da yayınlandı. Söz konusu fragmanda Doruk’un "Katlanamıyorum artık, bir daha o eve dönmeyi düşünmüyorum" diyen Doruk’un evi terk ederek Asiye’lerin yanına taşındığı görüldü. İşte Kardeşlerim 25. bölüm fragmanı...

    Doruk tası tarağı topladı soluğu Asiye’nin yanında aldı!

    Cumartesi akşamlarının vazgeçilmezi Kardeşlerim'in 25. bölüm fragmanı da yayınlandı. Kadrosunda Su Burcu Yazgı Coşkun, Celil Nalçakan, Fadik Sevin Atasoy, Cüneyt Mete ve Ahu Yağtu gibi sevilen oyuncuların yer aldığı dizinin yeni bölüm fragmanı, heyecanı kat kat arttırdı.

    Peki Kardeşlerim 24. bölümde neler yaşandı? İşte detaylar...

    KARDEŞLERİM 24. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
    Abisinin başına gelen olayla ilgili öğrendiği gerçekler Asiye'yi büyük bir açmaza sokarken, Doruk'la olan ilişkisini de kopma noktasına getirir.

    Cemile'nin Kadir'le yakınlaşmasını engellemek isteyen Melisa, ipleri gerecek bir plan yapar.

        Orhan'ın tedavisinde beklenmedik gelişmeler yaşanırken, Ömer'in eline geçen fırsatı değerlendirebilmesi için hem kendisi hem de abisi Kadir'in gece gündüz demeden çalışması gerekir.

        Doruk, kendisine yardım etmek isteyen Kaan'ın asıl amacını öğrendiğinde çılgına döner ve hiç ummadığı bir sürprizle karşı karşıya kalır.

        Kardeşlerim, yeni bölümleriyle Cumartesi akşamları atv'de!
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        Haberler Televizyon Kardeşlerim 25. bölüm fragmanı yayınlandı: Doruk tası tarağı topladı soluğu Asiye’nin yanında aldı!
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