Kardeşlerim 25. bölüm fragmanı yayınlandı: Doruk tası tarağı topladı soluğu Asiye’nin yanında aldı!

Cumartesi akşamlarının vazgeçilmezi Kardeşlerim'in 25. bölüm fragmanı da yayınlandı. Kadrosunda Su Burcu Yazgı Coşkun, Celil Nalçakan, Fadik Sevin Atasoy, Cüneyt Mete ve Ahu Yağtu gibi sevilen oyuncuların yer aldığı dizinin yeni bölüm fragmanı, heyecanı kat kat arttırdı.
Peki Kardeşlerim 24. bölümde neler yaşandı? İşte detaylar...
KARDEŞLERİM 24. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Abisinin başına gelen olayla ilgili öğrendiği gerçekler Asiye'yi büyük bir açmaza sokarken, Doruk'la olan ilişkisini de kopma noktasına getirir.
Cemile'nin Kadir'le yakınlaşmasını engellemek isteyen Melisa, ipleri gerecek bir plan yapar.