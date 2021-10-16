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    • 16.10.2021 18:12
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    • 16.10.2021 18:12
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    Kuruluş Osman ödüle doymuyor! Üçüncü sezonda 12 ödül birden kazandı!

    Başrolünü Burak Özçivit ‘in üstlendiği, atv’nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman, ödüle doymuyor. Sezon öncesi farklı organizasyonlardan toplam 10 ödül kazanan ‘Kuruluş Osman’, 13 Ekim Çarşamba günü düzenlenen Kristal Elmas Ödülleri’nde ‘Yılın Dizisi’ seçilirken, dizinin yapımcısı ve proje tasarımcısı Mehmet Bozdağ da ‘Yılın Yapımcısı’ ödülünü kazandı. İşte detaylar...

    Kuruluş Osman ödüle doymuyor!

    Üçüncü sezonunda yeni hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosu ile bomba gibi giren atv'nin reyting rekortmeni dizisi 'Kuruluş Osman', ödüle doymuyor.

    Sezon öncesi farklı organizasyonlardan toplam 10 ödül kazanan 'Kuruluş Osman', 13 Ekim Çarşamba günü düzenlenen Kristal Elmas Ödülleri'nde 'Yılın Dizisi' seçilirken, dizinin yapımcısı ve proje tasarımcısı Mehmet Bozdağ da 'Yılın Yapımcısı' ödülünü kazandı.

    'Kuruluş Osman'ın ödüllerini geceye katılan dizinin oyuncuları Emel Dede, Fatih Ayhan ve Melis Gürhan teslim aldı.

        ÜÇÜNCÜ SEZONDA 12 ÖDÜL BİRDEN KAZANDI
        atv ekranındaki üçüncü sezonuna zirvede başlayan ve reytingleri alt üst eden 'Kuruluş Osman', geçtiğimiz günlerde Altın 61 Ödülleri'nde üç ödül, Avrupa Ödülleri'nde üç ödül ve Golden Palm Ödülleri'nde ise dört ödül birden kazanmıştı.

        Yapımı ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın, başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman' yeni sezonda da atv ekranlarında çarşamba günlerine damgasını vurmaya devam edecek.
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