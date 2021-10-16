Kuruluş Osman ödüle doymuyor! Üçüncü sezonda 12 ödül birden kazandı!

Üçüncü sezonunda yeni hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosu ile bomba gibi giren atv'nin reyting rekortmeni dizisi 'Kuruluş Osman', ödüle doymuyor.
Sezon öncesi farklı organizasyonlardan toplam 10 ödül kazanan 'Kuruluş Osman', 13 Ekim Çarşamba günü düzenlenen Kristal Elmas Ödülleri'nde 'Yılın Dizisi' seçilirken, dizinin yapımcısı ve proje tasarımcısı Mehmet Bozdağ da 'Yılın Yapımcısı' ödülünü kazandı.
'Kuruluş Osman'ın ödüllerini geceye katılan dizinin oyuncuları Emel Dede, Fatih Ayhan ve Melis Gürhan teslim aldı.