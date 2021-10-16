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    • 17.10.2021 11:06
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    • 17.10.2021 11:06
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    Şaka değil gerçek! Bu diziyi baştan sona izleyen 60.000 TL'den fazla parayı kapıyor! 8 hafta içinde tamamlama şartı...

    İngiltere’de Kült televizyon dizisi The Simpsons’ı analiz etmek isteyen bir firma diziyi baştan sonra izleyecek birini aradığını duyurarak bölüm başına 6.80 sterlin verileceğini duyurdu. Her hafta bir kutu donut armağan edilecek ve bu işi yapın şahsa ise 5 bin sterlin yani aşağı yukarı 63 bin TL ödenecek. The Simpsons (Türkçe: Simpsonlar), Matt Groening tarafından Fox Broadcasting Company için yaratılan animasyon televizyon durum komedisidir. Dizi, Homer, Marge, Bart, Lisa ve Maggie'den oluşan orta sınıf bir Amerikan ailesinin bir parodisidir.

    Şaka değil gerçek!

    1989 yılından beri hayatına devam eden 33 sezonluk animasyon dizisi The Simpsons (Simpsonlar), komplo teorisyenlerinin resmen mihenk taşı niteliğinde. Günümüzde yaşanan hadiseleri seneler önceki bölümlerinde öngördüğü söylenen dizi iddialara göre Koronavirüs salgınından 11 Eylül ABD saldırısına, Donald Trump'ın başkan oluşuna kadar fazlası gelişmeyi bildi.

    ANALİZ YAPILACAK

    Sizi ile ilgili oluşturulan 'geleceği görüyor' efsanesini mercek altına alabilmek isteyen firma ünlü animasyon serisi The Simpsons'ın bütün bölümlerini sekiz hafta içersinde izleyecek şahsa 5 bin bin sterlin yani aşağı yukarı 63 bin TL ödeyecek. Bölüm başına 6.80 sterlin kazanacak şahsa firma diziyi izlemesi amacıyla internet ve abonelik masraflarının yanı sıra her hafta bir kutu donut armağan edecek.

    750'yi aşkın bölüm sayısıyla 32'nci Yılını deviren tanınmış animasyon dizisi aniden çok hadiyi öngörebildiği iddiası ile gündemden düşmüyor.

    Dizinin hayranları, The Simpsons'ın 'doğru çıkan' en son ön görülerine misal olarak 2013 Avrupa at eti skandalı, Donald Trump'ın Amerikan Başkanı seçilmesi, Koronavirüs salgını ve İngiltere'deki yakıt krizini gösteriyor.

        Firma adına konuşan bir sözcü yapmaya çalıştıklarını şu sözlerle açıkladı;

        'The Simpsons'ın mühim hadiseleri öngördüğü iddiası tanınan bir olgudur. Biz de sektörümüzde geleceğin bizim amacıyla neler sakladığını ön görü etmeyi isteriz. Zor birkaç senenin sonrasında 2022'nin neler getireceğini merak ediyoruz. Yeni sene gelmeden, her seksiyonü analiz etmenin geleceği ön görü etmemize yardımcı olup olmayacağını görmek istedik.'

        Sözcü aynı açıklamasında seçilen bireyin vazifesini ise 'dizide göze batan her bir hadiyi not edip her birinin gerçekleşme ihtimalini değerlendirmeye yardımcı olmakla mesul olacak' sözleri ile tanım etti.

        SİMPSONLAR DİZİSİ

        The Simpsons (Türkçe: Simpsonlar), Matt Groening tarafından Fox Broadcasting Company için yaratılan animasyon televizyon durum komedisidir. Dizi, Homer, Marge, Bart, Lisa ve Maggie'den oluşan orta sınıf bir Amerikan ailesinin satirik bir parodisidir. Şov, Springfield adlı kurgusal bir şehirde geçmekte ve Amerikan kültürünü, toplumunu, televizyonunu ve farklı insanlık hâllerini hicvetmektedir.

        Aile, Groening tarafından prodüktör James L. Brooks ile önce bir dakikalık kısa animasyon serisi olarak tasarlandı. Groening, disfonksiyonel bir aile oluşturdu ve ailedeki karakterlere kendi ailesindeki üyelerin adını verirken, kendi adının yerine ise Bart adını kullandı. Kısa gösteriler, 19 Nisan 1987'de The Tracey Ullman Show'un bir parçası oldu. Üç sezon yayımlandıktan sonra skeç yarım saatlik altın saatler şovu olarak geliştirildi ve bir sezonda (1989-1990) İlk 30 reyting listesinde yer alan ilk Fox dizisi olarak kanalın ilk hitlerinden oldu. Uzun metrajlı film olan Simpsonlar: Sinema Filmi, 26 ile 27 Temmuz 2007 tarihlerinde dünya genelinde sinemalarda gösterildi ve dünya çapında 527 milyon dolarlık hasılat elde etti.
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        Haberler Televizyon Şaka değil gerçek! Bu diziyi baştan sona izleyen 60.000 TL'den fazla parayı kapıyor! 8 hafta içinde tamamlama şartı...
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